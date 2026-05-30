تراجع قياسي بمعدلات المواليد ينذر بشيخوخة سكانية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T09:45+0000
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة سكانية فرنسية حديثة، من تراجع تاريخي ومستمر في معدلات المواليد بدول المغرب العربي، بما فيها المغرب، ما ينذر بتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية وتباطؤ النمو الديموغرافي خلال السنوات المقبلة.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، انخفاضًا متزامنًا وسريعًا في معدلات الخصوبة بالمغرب والجزائر وتونس، بعدما تراجعت من 7 إلى 8 أطفال لكل امرأة في سبعينيات القرن الماضي إلى مستويات متدنية حاليًا.
وبلغ معدل الخصوبة في المغرب 1.97 طفل لكل امرأة عام 2024، مقابل 1.58 في تونس و2.61 في الجزائر.
وقال الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إن "استمرار تراجع الخصوبة قد يؤدي مستقبلًا إلى تقلص حجم اليد العاملة وارتفاع نسبة المسنين، ما يزيد الضغوط على أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والمالية العامة"، وفقًا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأكد أن التحدي لا يرتبط بعدد السكان فقط، بل بضرورة الاستثمار في التعليم والتكوين ورفع الإنتاجية وتحسين أوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الأزرق إلى أن "المغرب قد يجد نفسه مستقبلًا أمام الحاجة إلى استقطاب عمالة أجنبية لسد النقص في بعض القطاعات الحيوية، خاصة مع توسع الاستثمارات الصناعية واللوجستية، شرط إدارة ملف الهجرة بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد والاندماج الاجتماعي".
من جانبه، أوضح المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، أن "تراجع الخصوبة يرتبط بتحولات اجتماعية عميقة، أبرزها ارتفاع سن الزواج، وتغير أولويات الشباب نحو الدراسة والعمل وتحقيق الاستقرار المادي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تربية الأبناء والتعليم والصحة".
وأضاف أن هذه التحولات قد تؤدي إلى انقلاب الهرم السكاني تدريجيًا، بحيث تتراجع نسبة الشباب وتتزايد أعداد كبار السن، ما قد ينعكس على الإنتاجية وسوق العمل ويطرح تحديات جديدة أمام الاقتصاد والمجتمع المغربيين.