تراجع قياسي بمعدلات المواليد ينذر بشيخوخة سكانية في دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260530/تراجع-قياسي-بمعدلات-المواليد-ينذر-بشيخوخة-سكانية-في-دولة-عربية-1113884194.html
تراجع قياسي بمعدلات المواليد ينذر بشيخوخة سكانية في دولة عربية
تراجع قياسي بمعدلات المواليد ينذر بشيخوخة سكانية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة سكانية فرنسية حديثة، من تراجع تاريخي ومستمر في معدلات المواليد بدول المغرب العربي، بما فيها المغرب، ما ينذر بتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية وتباطؤ... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T09:45+0000
2026-05-30T09:45+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108954607_0:54:1616:963_1920x0_80_0_0_4b623e63477ea2b1b71b8859b99a949e.jpg
وأظهرت الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، انخفاضًا متزامنًا وسريعًا في معدلات الخصوبة بالمغرب والجزائر وتونس، بعدما تراجعت من 7 إلى 8 أطفال لكل امرأة في سبعينيات القرن الماضي إلى مستويات متدنية حاليًا. وبلغ معدل الخصوبة في المغرب 1.97 طفل لكل امرأة عام 2024، مقابل 1.58 في تونس و2.61 في الجزائر. وقال الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إن "استمرار تراجع الخصوبة قد يؤدي مستقبلًا إلى تقلص حجم اليد العاملة وارتفاع نسبة المسنين، ما يزيد الضغوط على أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والمالية العامة"، وفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأكد أن التحدي لا يرتبط بعدد السكان فقط، بل بضرورة الاستثمار في التعليم والتكوين ورفع الإنتاجية وتحسين أوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن هذه التحولات قد تؤدي إلى انقلاب الهرم السكاني تدريجيًا، بحيث تتراجع نسبة الشباب وتتزايد أعداد كبار السن، ما قد ينعكس على الإنتاجية وسوق العمل ويطرح تحديات جديدة أمام الاقتصاد والمجتمع المغربيين.
https://sarabic.ae/20241221/دراسة-الساعات-الذكية-قد-تؤثر-على-الخصوبة-وتصيب-بالسرطان-1096041275.html
https://sarabic.ae/20251215/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-تساعد-في-تحديد-أسباب-العقم-لدى-النساء-1108194727.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108954607_99:0:1535:1077_1920x0_80_0_0_355d95de3e42fa5bbdc03c87335c8bc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

تراجع قياسي بمعدلات المواليد ينذر بشيخوخة سكانية في دولة عربية

09:45 GMT 30.05.2026
© Photo / Unsplash/ Lucy Wolskiرضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
© Photo / Unsplash/ Lucy Wolski
تابعنا عبر
حذرت دراسة سكانية فرنسية حديثة، من تراجع تاريخي ومستمر في معدلات المواليد بدول المغرب العربي، بما فيها المغرب، ما ينذر بتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية وتباطؤ النمو الديموغرافي خلال السنوات المقبلة.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، انخفاضًا متزامنًا وسريعًا في معدلات الخصوبة بالمغرب والجزائر وتونس، بعدما تراجعت من 7 إلى 8 أطفال لكل امرأة في سبعينيات القرن الماضي إلى مستويات متدنية حاليًا.
وبلغ معدل الخصوبة في المغرب 1.97 طفل لكل امرأة عام 2024، مقابل 1.58 في تونس و2.61 في الجزائر.
وقال الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إن "استمرار تراجع الخصوبة قد يؤدي مستقبلًا إلى تقلص حجم اليد العاملة وارتفاع نسبة المسنين، ما يزيد الضغوط على أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والمالية العامة"، وفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ساعة ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مجتمع
دراسة: الساعات الذكية قد تؤثر على الخصوبة وتصيب بالسرطان
21 ديسمبر 2024, 14:34 GMT
وأكد أن التحدي لا يرتبط بعدد السكان فقط، بل بضرورة الاستثمار في التعليم والتكوين ورفع الإنتاجية وتحسين أوضاع الشباب الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الأزرق إلى أن "المغرب قد يجد نفسه مستقبلًا أمام الحاجة إلى استقطاب عمالة أجنبية لسد النقص في بعض القطاعات الحيوية، خاصة مع توسع الاستثمارات الصناعية واللوجستية، شرط إدارة ملف الهجرة بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد والاندماج الاجتماعي".

علماء روس يطورون طريقة جديدة تساعد في تحديد أسباب العقم لدى النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة تساعد في تحديد أسباب العقم لدى النساء
15 ديسمبر 2025, 17:30 GMT
من جانبه، أوضح المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، أن "تراجع الخصوبة يرتبط بتحولات اجتماعية عميقة، أبرزها ارتفاع سن الزواج، وتغير أولويات الشباب نحو الدراسة والعمل وتحقيق الاستقرار المادي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تربية الأبناء والتعليم والصحة".
وأضاف أن هذه التحولات قد تؤدي إلى انقلاب الهرم السكاني تدريجيًا، بحيث تتراجع نسبة الشباب وتتزايد أعداد كبار السن، ما قد ينعكس على الإنتاجية وسوق العمل ويطرح تحديات جديدة أمام الاقتصاد والمجتمع المغربيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала