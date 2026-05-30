دراسة تحدد 5 سمات أساسية ترتبط بالسعادة والرضا عن الحياة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة، أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، عن خمس سمات رئيسية ترتبط بشكل مباشر بارتفاع مستويات السعادة والرضا عن الحياة، وذلك بعد استطلاع شمل نحو 80 ألف شخص
وأظهرت النتائج أن الصبر، والميل إلى خوض المخاطر بشكل محسوب، والمعاملة بالمثل، والإيثار، والثقة بالآخرين، تعد من أبرز العوامل المرتبطة بالرفاهية الشخصية، بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
كشفت دراسة، أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، عن خمس سمات رئيسية ترتبط بشكل مباشر بارتفاع مستويات السعادة والرضا عن الحياة، وذلك بعد استطلاع شمل نحو 80 ألف شخص في 76 دولة حول العالم.
وأظهرت النتائج أن الصبر، والميل إلى خوض المخاطر بشكل محسوب، والمعاملة بالمثل، والإيثار، والثقة بالآخرين، تعد من أبرز العوامل المرتبطة بالرفاهية الشخصية، بحسب ما ذكرت صحيفة
"دايلي ميل" البريطانية.
وأشار الباحثون إلى أن الأفراد الذين يتمتعون بدرجات أعلى من هذه السمات يميلون إلى الشعور بسعادة أكبر بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو بلدانهم، ما يعزز فرضية أن الرفاهية لا تعتمد فقط على الدخل أو مستوى المعيشة، بل تتأثر أيضاً بالسلوكيات والمواقف الشخصية.
وأكدت الدراسة، المنشورة في المجلة الدولية للسعادة والتنمية، أن تعزيز قيم الصبر والإيثار والثقة والتعاون قد يسهم في رفع مستويات الرفاهية العامة
كما لفتت إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على العوامل الاقتصادية والسمات الشخصية، بينما لم تمنح السلوكيات اليومية الدور الكافي في تفسير أسباب السعادة
