مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة للجيش اللبناني... وإصابة عسكريين بجروح بليغة في النبطية
© REUTERS الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إصابة عسكريين اثنين بجروح بليغة إثر استهداف سيارتهما بطائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة النبطية جنوب البلاد.
وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن الاستهداف وقع على طريق عام بلدة عبا في قضاء النبطية، أثناء وجود العسكريين داخل السيارة.
وأضاف البيان أن الجريحين نُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن حالتهما الصحية أو ملابسات الهجوم.
إصابة عسكريَّين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا (النبطية)، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ymA5c3URM3— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2026
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".