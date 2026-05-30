وكالة الطاقة الذرية: غروسي أعرب عن قلقه إزاء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة زابوروجيه
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأخير بشأن استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لغرفة التوربينات في محطة...
2026-05-31T04:20+0000
21:59 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 04:20 GMT 31.05.2026)
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأخير بشأن استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لغرفة التوربينات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، واصفًا استهداف المواقع النووية بـ"اللعب بالنار".
وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إن غروسي "أعرب عن قلقه الشديد إزاء الحادث، والذي من شأنه أن يهدد الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة النووية أثناء النزاعات، وكذلك المبادئ الخمسة الملموسة لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية"، مضيفًا أن "مهاجمة المواقع النووية
أشبه باللعب بالنار".
كما أشارت الوكالة إلى أن فريق خبرائها الموجود في محطة زابوروجيه، طلب الوصول إلى غرفة التوربينات المتضررة، لمعاينته ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار بشكل مباشر.
وكان دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، صرح بأنه في حال وقوع عطل كارثي في محطة طاقة نووية نتيجةً لهجوم أوكراني، فقد يكون الرد ضربةً مماثلة على محطات الطاقة النووية الأوكرانية أو في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكتب ميدفيديف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "قد يكون الرد على مثل هذه الأعمال ضربةً مماثلة على محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وكذلك على محطات الطاقة النووية في دول الناتو المتورطة في النزاع".
وأضاف ميدفيديف: "لقد كتبت بشأن هذا من قبل، لكنني سأكرر هذه الكلمات القاسية مرة أخرى، من الواضح أنه في حالة حدوث تدمير كارثي لقاعة التوربينات أو المفاعلات في محطة طاقة نووية، ستحدث كارثة تشيرنوبيل جديدة، ولن يكون ذلك أفضل من استخدام الأسلحة النووية التكتيكية".