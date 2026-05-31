إيران: حقل "بارس" الجنوبي يستأنف إنتاج الغاز لأول مرة منذ بدء الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
إيران: حقل "بارس" الجنوبي يستأنف إنتاج الغاز لأول مرة منذ بدء الحرب
استأنفت إيران الإنتاج في ثلاث منصات بحرية بحقل "بارس" الجنوبي، في أول خطوة ملموسة نحو إعادة تأهيل المنشآت التي تعطلت جراء الهجمات الأخيرة على البنية التحتية... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
استأنفت إيران الإنتاج في ثلاث منصات بحرية بحقل "بارس" الجنوبي، في أول خطوة ملموسة نحو إعادة تأهيل المنشآت التي تعطلت جراء الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في جنوب إيران.
وتُشير هذه الخطوة إلى نقطة تحول هامة في جهود طهران، لتحقيق استقرار إمدادات الغاز المحلية وإعادة بناء القدرة التشغيلية لأكبر حقل غاز طبيعي في العالم.
يأتي استئناف الإنتاج في الوقت الذي تُنفذ فيه شركة "بارس" للنفط والغاز خطة مرحلية لاستعادة إنتاج الغاز وقدرات المعالجة في المنطقة، وفقًا لتقارير اطلعت عليها "منصة الطاقة".
وأكد توراج دهقاني، الرئيس التنفيذي للشركة، عودة ثلاث منصات بحرية في جنوب بارس رسميًا إلى الإنتاج بعد توقف دام عدة أشهر، بسبب أضرار لحقت بمنشآت الاستقبال والمعالجة البرية، حسب ما ورد في وكالة "أر.تي". وأوضح دهقاني أن المنصات البحرية نفسها لم تتضرر بشكل مباشر خلال الهجمات. كان إيقاف التشغيل ضروريًا نظرًا لتضرر بعض وحدات التكرير الساحلية التي تستقبل الغاز وتعالجه، ما أدى إلى عجز النظام عن استيعاب كامل إنتاج الحقل.

ولتجاوز هذه العقبة، رفعت فرق التشغيل كفاءة المصافي المتبقية إلى أقصى طاقتها. وقد هيأ هذا التحديث الظروف اللازمة لاستقبال ومعالجة كميات جديدة من الغاز من حقل بارس، مما سمح بإعادة دمج المنصات الثلاث في شبكة الإمداد الوطنية.

كيف تتم معالجة الغاز الآن؟
يُنقل الغاز الغني المستخرج من المنصات التي أعيد تشغيلها إلى مصافي أخرى في المنطقة، بالتنسيق مع قطاع التنقيب والإنتاج. والهدف من ذلك هو تحسين الطاقة الإنتاجية لحقل بارس الجنوبي المشترك، وضمان إمداد مستدام للمصافي، ودعم إدارة شبكة الغاز الوطنية الإيرانية.
أكد دهقاني أن الخطة الحالية تعتمد على مرونة تشغيلية عالية وتنسيق مستمر في قطاع النفط والغاز الإيراني، لضمان استقرار الإنتاج والتكرير رغم التحديات التقنية المستمرة.
وتسير أعمال إعادة تأهيل المصافي المتضررة بكامل طاقتها، كما تستمر عمليات إزالة الأنقاض من المنشآت المتضررة خلال ما يسميه المسؤولون الإيرانيون "الحرب العدوانية الثالثة" دون انقطاع.
الهجوم الذي أدى إلى الإغلاق
نشأت الحاجة إلى جهود إعادة التأهيل هذه مع تصعيد غير مسبوق في 18 مارس/آذار 2026، عندما استُهدفت منشآت الغاز والنفط في منطقة عسلوية. وأشارت تقارير إيرانية إلى استهداف المراحل 3 و4 و5 و6 من حقل بارس الجنوبي، ما أدى إلى أضرار في بعض وحدات التكرير وانخفاض في الطاقة التشغيلية.

وكانت أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة آنذاك أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق المنشآت المتضررة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية حينها استخدام طائرات مسيرة في الهجوم على البنية التحتية للطاقة. أثار الهجوم على حقل بارس الجنوبي قلقًا واسع النطاق في أسواق الطاقة العالمية، مع تحذيرات من أن استمرار انقطاع الإمدادات قد يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي ويزيد من حدة التوترات في منطقة الخليج، وفقًا لوكالة أنباء مهر.

أهمية الحقل
يُعدّ حقل بارس الجنوبي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إيران، حيث يُلبي جزءًا كبيرًا من الطلب المحلي، ويلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعات البتروكيماوية ومشاريع تصدير الغاز والمنتجات البترولية.
ويتشارك الحقل مع قطر، ويُعرف في الجانب القطري باسم حقل الشمال. ويُشكّل القطاعان الإيراني والقطري معًا أحد أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم. وتعتبر طهران استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة في حقل بارس الجنوبي أولوية استراتيجية لقطاع الطاقة الإيراني بأكمله.
وأكد مسؤولون إيرانيون أن عملية استعادة الإنتاج تسير وفقًا لخطط تشغيلية وفنية متكاملة. وينصبّ التركيز حاليًا على زيادة طاقة المصافي العاملة إلى أقصى حد، وإعادة توجيه تدفقات الغاز بين المنشآت في المنطقة، مع بذل جهود حثيثة لإعادة تشغيل المزيد من المنشآت تدريجيًا حتى الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.
يمثل إعادة تشغيل المنصات الثلاث علامة فارقة في مسيرة إيران نحو إعادة بناء بنيتها التحتية للطاقة، واختبارًا لقدرتها على الحفاظ على استقرار الإمدادات بالتزامن مع إعادة بناء المنشآت الحيوية التي تضررت في الحرب الأخيرة.
