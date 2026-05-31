الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية عن تصرفات كييف التي تقترب من الإرهاب النووي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية عن تصرفات كييف التي تقترب من الإرهاب النووي
سبوتنيك عربي
صرّح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يبدي أي رد فعل تجاه الهجمات... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T23:10+0000
2026-06-01T04:50+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وقال الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفيستيا": "لا نرى أي توبيخ، ولا قيودا، ولا حتى بيانات قلق من جانب الأوروبيين وتلك الدول التي تخصص أموالًا طائلة لتمويل نظام كييف". وكان المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، أعلن في وقت سابق، أن طائرة مسيرة قتالية أوكرانية، ضربت أول أمس السبت، مبنى التوربينات في وحدة الطاقة رقم 6 بمحطة زابوروجيه النووية، وانفجرت هناك.وأفادت الدائرة الإعلامية للمحطة بأن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، كما لم يتم تسجيل أي خلل في العمليات التكنولوجية، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في معدلها الطبيعي.
23:10 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 04:50 GMT 01.06.2026)
صرّح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يبدي أي رد فعل تجاه الهجمات المستمرة، التي يشنها نظام كييف على محطة زابوروجيه النووية، وبالتالي فإنه يتحمل على أقل تقدير مسؤولية غير مباشرة عن تصرفات أوكرانيا، التي تقترب من حد الإرهاب النووي.
وقال الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفيستيا": "لا نرى أي توبيخ، ولا قيودا، ولا حتى بيانات قلق من جانب الأوروبيين وتلك الدول التي تخصص أموالًا طائلة لتمويل نظام كييف".

وأضاف: "لذلك، يمكن، على أقل تقدير، إلقاء المسؤولية غير المباشرة على عاتق الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتخذ أي إجراء لمنع أوكرانيا من القيام بأعمال تقترب من الإرهاب النووي".

وكان المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، أعلن في وقت سابق، أن طائرة مسيرة قتالية أوكرانية، ضربت أول أمس السبت، مبنى التوربينات في وحدة الطاقة رقم 6 بمحطة زابوروجيه النووية، وانفجرت هناك.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
سياسي فنلندي: الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء بتزويد كييف بالأسلحة
30 مايو, 11:58 GMT
وأفادت الدائرة الإعلامية للمحطة بأن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، كما لم يتم تسجيل أي خلل في العمليات التكنولوجية، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في معدلها الطبيعي.
