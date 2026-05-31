الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية عن تصرفات كييف التي تقترب من الإرهاب النووي
سبوتنيك عربي
2026-06-01T04:50+0000
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية عن تصرفات كييف التي تقترب من الإرهاب النووي
23:10 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 04:50 GMT 01.06.2026)
صرّح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يبدي أي رد فعل تجاه الهجمات المستمرة، التي يشنها نظام كييف على محطة زابوروجيه النووية، وبالتالي فإنه يتحمل على أقل تقدير مسؤولية غير مباشرة عن تصرفات أوكرانيا، التي تقترب من حد الإرهاب النووي.
وقال الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفيستيا": "لا نرى أي توبيخ، ولا قيودا،
ولا حتى بيانات قلق من جانب الأوروبيين وتلك الدول التي تخصص أموالًا طائلة لتمويل نظام كييف".
وأضاف: "لذلك، يمكن، على أقل تقدير، إلقاء المسؤولية غير المباشرة على عاتق الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتخذ أي إجراء لمنع أوكرانيا من القيام بأعمال تقترب من الإرهاب النووي".
وكان المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، أعلن في وقت سابق، أن طائرة مسيرة قتالية أوكرانية، ضربت أول أمس السبت، مبنى التوربينات في وحدة الطاقة رقم 6 بمحطة زابوروجيه النووية، وانفجرت هناك.
وأفادت الدائرة الإعلامية للمحطة بأن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، كما لم يتم تسجيل أي خلل في العمليات التكنولوجية، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في معدلها الطبيعي.