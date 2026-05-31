https://sarabic.ae/20260531/الكرملين-يرد-على-تصريحات-فون-دير-لاين-بشأن-الخطوط-الحمراء-أوروبا-تجاوزت-كل-الحدود-1113908800.html
الكرملين يرد على تصريحات فون دير لاين بشأن "الخطوط الحمراء": أوروبا تجاوزت كل الحدود
الكرملين يرد على تصريحات فون دير لاين بشأن "الخطوط الحمراء": أوروبا تجاوزت كل الحدود
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن دول الاتحاد الأوروبي، التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع الأوكراني، لا ينبغي لها الحديث عن أي "خطوط... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T11:28+0000
2026-05-31T11:28+0000
2026-05-31T11:28+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وأضاف بيسكوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "حمّلت" روسيا مسؤولية حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا، وأعلنت أن موسكو "تجاوزت خطًا أحمر آخر": "لقد تجاوزوا (الاتحاد الأوروبي) كل ما يمكن تجاوزه، لذا لا جدوى من العدّ".وأكد بيسكوف أنه "لا ينبغي للدول التي تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحرب أن تتحدث عن أي "خطوط حمراء".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لم تتواجد في رومانيا ولم تفحص حطام الطائرة المسيرة الروسية المزعومة.وكانت وزارة الدفاع الرومانية، أعلنت في وقت سابق من أول أمس الجمعة، أن طائرة مسيرة أصابت سطح منزل في مدينة غالاتس، ما أدى إلى إصابة شخصين.واتهمت السلطات الرومانية روسيا بـ"المسؤولية عن الحادث"، لكنها لم تقدم أي أدلة. وفي الوقت نفسه، لم تعترض القوات المسلحة الرومانية الطائرة المسيرة، على الرغم من تتبعها بأنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني نيكوشور دان، بأنه بسبب الحادث، تقرر إعلان القنصل العام الروسي في مدينة كونستانتسا، "شخصًا غير مرغوب فيه" وإغلاق القنصلية العامة الروسية في تلك المدينة.
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-زيارته-إلى-كازاخستان-1113858666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين يرد على تصريحات فون دير لاين بشأن "الخطوط الحمراء": أوروبا تجاوزت كل الحدود
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن دول الاتحاد الأوروبي، التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع الأوكراني، لا ينبغي لها الحديث عن أي "خطوط حمراء"، ففي هذا الصدد "تجاوزت كل ما يمكن تجاوزه".
وأضاف بيسكوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "حمّلت" روسيا مسؤولية حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا، وأعلنت أن موسكو "تجاوزت خطًا أحمر آخر": "لقد تجاوزوا (الاتحاد الأوروبي) كل ما يمكن تجاوزه، لذا لا جدوى من العدّ".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن السبب الجذري لجميع المشاكل يكمن في أوكرانيا، وتصرفات نظام كييف.
وأكد بيسكوف أنه "لا ينبغي للدول التي تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحرب أن تتحدث عن أي "خطوط حمراء".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لم تتواجد في رومانيا ولم تفحص حطام الطائرة المسيرة الروسية المزعومة.
وقال بوتين للصحفيين: "السيدة أورسولا فون دير لاين، لم تكن في رومانيا، ولم تحقق في بقايا هذه المسيّرة، ولا يمكن لأحد أن يحدد مصدر هذا الجهاز الطائر أو ذاك ما لم يتم إجراء فحص له".
وكانت وزارة الدفاع الرومانية، أعلنت في وقت سابق من أول أمس الجمعة، أن طائرة مسيرة أصابت سطح منزل في مدينة غالاتس، ما أدى إلى إصابة شخصين.
واتهمت السلطات الرومانية روسيا بـ"المسؤولية عن الحادث"، لكنها لم تقدم أي أدلة. وفي الوقت نفسه، لم تعترض القوات المسلحة الرومانية الطائرة المسيرة، على الرغم من تتبعها بأنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني نيكوشور دان، بأنه بسبب الحادث، تقرر إعلان القنصل العام الروسي في مدينة كونستانتسا، "شخصًا غير مرغوب فيه" وإغلاق القنصلية العامة الروسية في تلك المدينة.