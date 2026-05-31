الكرملين يرد على تصريحات فون دير لاين بشأن "الخطوط الحمراء": أوروبا تجاوزت كل الحدود

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن دول الاتحاد الأوروبي، التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع الأوكراني، لا ينبغي لها الحديث عن أي "خطوط... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T11:28+0000

وأضاف بيسكوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "حمّلت" روسيا مسؤولية حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا، وأعلنت أن موسكو "تجاوزت خطًا أحمر آخر": "لقد تجاوزوا (الاتحاد الأوروبي) كل ما يمكن تجاوزه، لذا لا جدوى من العدّ".وأكد بيسكوف أنه "لا ينبغي للدول التي تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحرب أن تتحدث عن أي "خطوط حمراء".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الجمعة، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لم تتواجد في رومانيا ولم تفحص حطام الطائرة المسيرة الروسية المزعومة.وكانت وزارة الدفاع الرومانية، أعلنت في وقت سابق من أول أمس الجمعة، أن طائرة مسيرة أصابت سطح منزل في مدينة غالاتس، ما أدى إلى إصابة شخصين.واتهمت السلطات الرومانية روسيا بـ"المسؤولية عن الحادث"، لكنها لم تقدم أي أدلة. وفي الوقت نفسه، لم تعترض القوات المسلحة الرومانية الطائرة المسيرة، على الرغم من تتبعها بأنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني نيكوشور دان، بأنه بسبب الحادث، تقرر إعلان القنصل العام الروسي في مدينة كونستانتسا، "شخصًا غير مرغوب فيه" وإغلاق القنصلية العامة الروسية في تلك المدينة.

