باحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب

سبوتنيك عربي

طوّر المعهد الوطني الروسي للأبحاث النووية خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على محاكاة انتشار الإشارات الكهربائية في أنسجة القلب أثناء الرجفان الأذيني. 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T21:10+0000

مطوّر هذه الخوارزمية هو ألكسندر زولوتاريف، نائب مدير العلوم في معهد الأنظمة السيبرانية الذكية (IICS) التابع للمعهد. وتتلخص هذه الخوارزمية في إنشاء "نسخة رقمية" للقلب، مما يساعد الأطباء على اختيار استراتيجية العلاج الأمثل لكل مريض، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية".تكمن مشكلة الرجفان الأذيني - وهو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا - في أن إشارات الإثارة في القلب لا تتدفق على شكل موجة أمامية منتظمة، بل على شكل دوامات فوضوية. يستطيع الأطباء رؤية ذلك من خلال الفيديو المُسجّل بواسطة القسطرة، لكن تحديد المصدر الحقيقي للمرض قد يكون صعبًا.ويضيف العالم: "نريد إنشاء نسخة رقمية مطابقة للقلب "توأم رقمي". أولًا، نسخة تشريحية، تُجسد شكل الأذين وتوزيع التليف. ثم نسخة فيزيولوجية، تُحاكي ديناميكيات الإشارة".سيُحسّن هذا العمل الأساليب الحالية للعلاج الجراحي للرجفان الأذيني. فعندما يُعاين الجراح مريضًا جديدًا، تُدخل قسطرات خاصة في قلب المريض على طاولة العمليات، تقرأ الإشارة الكهربائية من السطح الداخلي للقلب، وبناءً على كيفية انتشار الإشارة. يرى الطبيب صورة أو فيديو لكيفية انتشار موجة الإثارة، وبناءً على ذلك، يستنتج أن هذه هي على الأرجح منطقة المرض، وأن التدخل الجراحي ضروري.تتوفر حاليًا نسخة تجريبية من الخوارزمية، وقد نُشرت عدة أوراق بحثية علمية. مع ذلك، لا يزال الوصول إلى منتج سريري متكامل بعيد المنال.تجري بالفعل تطورات مماثلة في الولايات المتحدة (إحدى الشركات تُجري تجارب سريرية)، ويهدف فريق معهد موسكو للهندسة الفيزيائية إلى تكرار هذا النجاح. تشمل الخطط الفورية إنشاء مركز متخصص في الذكاء الاصطناعي في الجامعة والفوز بمنحة بحثية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

