باحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
باحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب
سبوتنيك عربي
طوّر المعهد الوطني الروسي للأبحاث النووية خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على محاكاة انتشار الإشارات الكهربائية في أنسجة القلب أثناء الرجفان الأذيني. 31.05.2026, سبوتنيك عربي
علوم
روسيا
جامعات روسية
أمراض القلب والسكري والضغط
ذكاء اصطناعي
مجتمع
طوّر المعهد الوطني الروسي للأبحاث النووية خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على محاكاة انتشار الإشارات الكهربائية في أنسجة القلب أثناء الرجفان الأذيني.
مطوّر هذه الخوارزمية هو ألكسندر زولوتاريف، نائب مدير العلوم في معهد الأنظمة السيبرانية الذكية (IICS) التابع للمعهد. وتتلخص هذه الخوارزمية في إنشاء "نسخة رقمية" للقلب، مما يساعد الأطباء على اختيار استراتيجية العلاج الأمثل لكل مريض، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية".
تكمن مشكلة الرجفان الأذيني - وهو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا - في أن إشارات الإثارة في القلب لا تتدفق على شكل موجة أمامية منتظمة، بل على شكل دوامات فوضوية. يستطيع الأطباء رؤية ذلك من خلال الفيديو المُسجّل بواسطة القسطرة، لكن تحديد المصدر الحقيقي للمرض قد يكون صعبًا.

يوضح ألكسندر زولوتاريف في مقابلة مع المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للهندسة الفيزيائية "نحن لا نقدم توصيات جاهزة تحل محل الطبيب. هذا نظام دعم لاتخاذ القرار، نحن نسلط الضوء على المناطق التي ينبغي على الطبيب الانتباه إليها".

ويضيف العالم: "نريد إنشاء نسخة رقمية مطابقة للقلب "توأم رقمي". أولًا، نسخة تشريحية، تُجسد شكل الأذين وتوزيع التليف. ثم نسخة فيزيولوجية، تُحاكي ديناميكيات الإشارة".
سيُحسّن هذا العمل الأساليب الحالية للعلاج الجراحي للرجفان الأذيني. فعندما يُعاين الجراح مريضًا جديدًا، تُدخل قسطرات خاصة في قلب المريض على طاولة العمليات، تقرأ الإشارة الكهربائية من السطح الداخلي للقلب، وبناءً على كيفية انتشار الإشارة. يرى الطبيب صورة أو فيديو لكيفية انتشار موجة الإثارة، وبناءً على ذلك، يستنتج أن هذه هي على الأرجح منطقة المرض، وأن التدخل الجراحي ضروري.
يُتيح التوأم الرقمي حسابًا رياضيًا دقيقًا لانتشار جبهة الإثارة في قلب المريض بناءً على خصائصه الفردية، مثل هندسة الأذين أو الأنسجة الليفية، كما يُظهر كيفية تغيرها أثناء جراحة معينة ومدى فعاليتها. سيُساهم ذلك في تقليل وقت الجراحة وجعلها أكثر تخصيصًا.
تتوفر حاليًا نسخة تجريبية من الخوارزمية، وقد نُشرت عدة أوراق بحثية علمية. مع ذلك، لا يزال الوصول إلى منتج سريري متكامل بعيد المنال.
تجري بالفعل تطورات مماثلة في الولايات المتحدة (إحدى الشركات تُجري تجارب سريرية)، ويهدف فريق معهد موسكو للهندسة الفيزيائية إلى تكرار هذا النجاح. تشمل الخطط الفورية إنشاء مركز متخصص في الذكاء الاصطناعي في الجامعة والفوز بمنحة بحثية.
