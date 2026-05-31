بعد انتهاء مناسك الحج.. المسجد النبوي يرفع جاهزيته لاستقبال الزوار والمصلين
سبوتنيك عربي
31.05.2026, سبوتنيك عربي
رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، مستوى جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي لاستقبال الحجاج بعد إتمام مناسك الحج، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل أداء العبادات وتوفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين.
وأوضحت الهيئة أن "الاستعدادات شملت تهيئة 141 بابًا لتنظيم حركة الدخول والخروج للرجال والنساء، إضافة إلى تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة والحد من الازدحام".
كما وفّرت الهيئة 25 ألف سجادة في المسجد النبوي والساحات المحيطة به، وجهّزت 194 سلمًا ومصعدًا كهربائيًا لتسهيل تنقل المصلين، إلى جانب تشغيل 10 آلاف حافظة لمياه زمزم في مختلف أرجاء المسجد وساحاته، وفقًا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وشملت التجهيزات أيضًا توفير 2782 دورة مياه في مناطق الخدمات أسفل المسجد النبوي، وتشغيل 6060 سماعة صوتية لنقل الصلوات والخطب والدروس العلمية بوضوح، في إطار الجهود المستمرة لتهيئة الأجواء التعبدية المناسبة لقاصدي المسجد النبوي خلال فترة ما بعد الحج.