دراسة تثير تساؤلات حول اختيارات الدماغ والإرادة الحرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تثير تساؤلات حول اختيارات الدماغ والإرادة الحرة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ البشري قد يعالج القرارات التي يتخذها الإنسان بإرادته والقرارات المفروضة عليه عبر آليات عصبية متشابهة إلى حد كبير، ما يفتح... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقاً لما أورده موقع "سايتك دايلي" نقلاً عن دراسة نشرت في دورية Imaging Neuroscience، فإن الاختيارات التي يعتقد الأفراد أنها نابعة من تفضيلاتهم الشخصية قد لا تختلف كثيراً، من الناحية العصبية، عن القرارات التي تُتخذ في ظل غياب البدائل. وتخالف هذه النتائج الافتراض السائد لدى علماء الأعصاب بأن القرارات الحرة والمفروضة تعتمد على مسارات دماغية مختلفة. وأوضح الباحثون أن الدماغ لا يتخذ قراراته بصورة فورية، بل يقوم بتجميع المعلومات والأدلة تدريجياً قبل الوصول إلى لحظة الحسم. وللتحقق من ذلك، راقب الفريق البحثي النشاط الكهربائي لأدمغة المشاركين خلال تجربة طُلب فيها من بعضهم الاختيار بين بالونين مختلفي اللون، بينما مُنح آخرون خياراً واحداً فقط. وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تعني أن الإرادة الحرة مجرد وهم، لكنها توحي بأن الدماغ يبدأ معالجة الخيارات واتخاذ القرار قبل أن يدرك الإنسان ذلك بوعيه الكامل. كما تتقاطع هذه الاستنتاجات مع أبحاث سابقة أظهرت أن النشاط الدماغي المرتبط بالقرار يسبق لحظة إدراك الشخص لاتخاذه. ويرى العلماء أن القضية الأهم لا تتمثل في وجود الإرادة الحرة من عدمها، بل في فهم الكيفية التي تتحول بها القيم والخبرات والتفضيلات الشخصية إلى قرارات يعتقد الإنسان أنها صادرة عن إرادته.
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ البشري قد يعالج القرارات التي يتخذها الإنسان بإرادته والقرارات المفروضة عليه عبر آليات عصبية متشابهة إلى حد كبير، ما يفتح المجال أمام تساؤلات جديدة بشأن مفهوم الإرادة الحرة وطبيعة اتخاذ القرار.
ووفقاً لما أورده موقع "سايتك دايلي" نقلاً عن دراسة نشرت في دورية Imaging Neuroscience، فإن الاختيارات التي يعتقد الأفراد أنها نابعة من تفضيلاتهم الشخصية قد لا تختلف كثيراً، من الناحية العصبية، عن القرارات التي تُتخذ في ظل غياب البدائل.
وتخالف هذه النتائج الافتراض السائد لدى علماء الأعصاب بأن القرارات الحرة والمفروضة تعتمد على مسارات دماغية مختلفة.
وأوضح الباحثون أن الدماغ لا يتخذ قراراته بصورة فورية، بل يقوم بتجميع المعلومات والأدلة تدريجياً قبل الوصول إلى لحظة الحسم.
وللتحقق من ذلك، راقب الفريق البحثي النشاط الكهربائي لأدمغة المشاركين خلال تجربة طُلب فيها من بعضهم الاختيار بين بالونين مختلفي اللون، بينما مُنح آخرون خياراً واحداً فقط.
وأظهرت النتائج أن النشاط العصبي تطور بصورة متقاربة في الحالتين، حيث ارتفع تدريجياً حتى بلغ ذروته قبيل اتخاذ القرار.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تعني أن الإرادة الحرة مجرد وهم، لكنها توحي بأن الدماغ يبدأ معالجة الخيارات واتخاذ القرار قبل أن يدرك الإنسان ذلك بوعيه الكامل.
كما تتقاطع هذه الاستنتاجات مع أبحاث سابقة أظهرت أن النشاط الدماغي المرتبط بالقرار يسبق لحظة إدراك الشخص لاتخاذه.
ويرى العلماء أن القضية الأهم لا تتمثل في وجود الإرادة الحرة من عدمها، بل في فهم الكيفية التي تتحول بها القيم والخبرات والتفضيلات الشخصية إلى قرارات يعتقد الإنسان أنها صادرة عن إرادته.
