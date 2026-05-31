دراسة تثير تساؤلات حول اختيارات الدماغ والإرادة الحرة
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ البشري قد يعالج القرارات التي يتخذها الإنسان بإرادته والقرارات المفروضة عليه عبر آليات عصبية متشابهة إلى حد كبير، ما يفتح...
2026-05-31T19:02+0000
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ البشري قد يعالج القرارات التي يتخذها الإنسان بإرادته والقرارات المفروضة عليه عبر آليات عصبية متشابهة إلى حد كبير، ما يفتح المجال أمام تساؤلات جديدة بشأن مفهوم الإرادة الحرة وطبيعة اتخاذ القرار.
ووفقاً لما أورده موقع
"سايتك دايلي" نقلاً عن دراسة نشرت في دورية Imaging Neuroscience، فإن الاختيارات التي يعتقد الأفراد أنها نابعة من تفضيلاتهم الشخصية قد لا تختلف كثيراً، من الناحية العصبية، عن القرارات التي تُتخذ في ظل غياب البدائل.
وتخالف هذه النتائج الافتراض السائد لدى علماء الأعصاب بأن القرارات الحرة والمفروضة تعتمد على مسارات دماغية مختلفة.
وأوضح الباحثون أن الدماغ لا يتخذ قراراته
بصورة فورية، بل يقوم بتجميع المعلومات والأدلة تدريجياً قبل الوصول إلى لحظة الحسم.
وللتحقق من ذلك، راقب الفريق البحثي النشاط الكهربائي لأدمغة المشاركين خلال تجربة طُلب فيها من بعضهم الاختيار بين بالونين مختلفي اللون، بينما مُنح آخرون خياراً واحداً فقط.
وأظهرت النتائج أن النشاط العصبي تطور بصورة متقاربة في الحالتين، حيث ارتفع تدريجياً حتى بلغ ذروته قبيل اتخاذ القرار.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تعني أن الإرادة الحرة مجرد وهم، لكنها توحي بأن الدماغ يبدأ معالجة الخيارات واتخاذ القرار
قبل أن يدرك الإنسان ذلك بوعيه الكامل.
كما تتقاطع هذه الاستنتاجات مع أبحاث سابقة أظهرت أن النشاط الدماغي المرتبط بالقرار يسبق لحظة إدراك الشخص لاتخاذه.
ويرى العلماء أن القضية الأهم لا تتمثل في وجود الإرادة الحرة
من عدمها، بل في فهم الكيفية التي تتحول بها القيم والخبرات والتفضيلات الشخصية إلى قرارات يعتقد الإنسان أنها صادرة عن إرادته.