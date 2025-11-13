https://sarabic.ae/20251113/دراسة-توضح-تأثير-الهرمونات-على-التعلم-واتخاذ-القرار-1107086960.html
دراسة توضح تأثير الهرمونات على التعلم واتخاذ القرار
كشف بحث جديد كيف يُنظم الإستروجين نشاط الدماغ لتعزيز التعلم، وأظهر أن الإستروجين يعزز إشارات الدوبامين المرتبطة بالمكافأة، ما يحسن القدرة على التعلم. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
لطالما عرف العلماء أن الهرمونات تؤثر على الدماغ، مؤثرة على العواطف ومستويات الطاقة والإدراك. ومع ذلك، لا تزال الآليات التي تؤثر بها التقلبات الهرمونية على التعلم واتخاذ القرار غير واضحة. تسلط دراسة حديثة الضوء على هذه العمليات من خلال التركيز على هرمون الإستروجين الأنثوي وتأثيره على الأجهزة العصبية المُشاركة في التعلم، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا". وأظهرت الفئران المدربة على ربط الإشارات الصوتية بمكافأة الماء تحسنا في قدرتها على التعلم خلال فترات ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، وكشف البحث أن ارتفاع مستوى الإستروجين يُعزز نشاط الدوبامين في مراكز المكافأة في الدماغ، ما يُكثف الإشارات التي تُسهّل التعلم. في المقابل، أدى تثبيط الإستروجين إلى انخفاض تنظيم الدوبامين وانخفاض القدرة على التعلم، ما يُبرز وجود أساس بيولوجي للتعديل الهرموني لوظائف الدماغ. إن استكشاف كيفية تعديل هرمون الإستروجين لمسارات الدوبامين يمكن أن يُلقي الضوء على الأسس البيولوجية لاضطرابات المزاج وغيرها من الأمراض العصبية. ووفقا للأستاذة كريستين كونستانتينوبل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن الفهم المتعمق لتفاعلات الهرمونات والدماغ قد يُمهد الطريق لأساليب تشخيصية وعلاجية جديدة.
لطالما عرف العلماء أن الهرمونات تؤثر على الدماغ، مؤثرة على العواطف ومستويات الطاقة والإدراك. ومع ذلك، لا تزال الآليات التي تؤثر بها التقلبات الهرمونية على التعلم واتخاذ القرار غير واضحة.
تسلط دراسة حديثة الضوء على هذه العمليات من خلال التركيز على هرمون الإستروجين الأنثوي وتأثيره على الأجهزة العصبية المُشاركة في التعلم، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا
".
لاحظ الباحثون، في سلسلة من التجارب على الفئران، أن الدوائر العصبية المسؤولة عن التعلم تتقلب بشكل طبيعي طوال الدورة التناسلية للأنثى، وترتبط هذه التغيرات بتغيرات جزيئية تتعلق بالدوبامين، وهو ناقل عصبي أساسي لنقل إشارات المكافأة التي توجه سلوكيات التعلم.
وأظهرت الفئران المدربة على ربط الإشارات الصوتية بمكافأة الماء تحسنا في قدرتها على التعلم خلال فترات ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، وكشف البحث أن ارتفاع مستوى الإستروجين يُعزز نشاط الدوبامين في مراكز المكافأة في الدماغ، ما يُكثف الإشارات التي تُسهّل التعلم.
في المقابل، أدى تثبيط الإستروجين إلى انخفاض تنظيم الدوبامين وانخفاض القدرة على التعلم، ما يُبرز وجود أساس بيولوجي للتعديل الهرموني لوظائف الدماغ.
والأهم من ذلك، وجدت الدراسة أنه على الرغم من تأثير الإستروجين بشكل كبير على التعلم، إلا أنه لا يُغير عمليات اتخاذ القرارات المعرفية بشكل مباشر، ولهذه النتائج آثار واسعة النطاق على فهم التأثيرات الهرمونية على الحالات النفسية التي تتميز عادةً بتقلبات في الأعراض مرتبطة بالحالات الهرمونية.
إن استكشاف كيفية تعديل هرمون الإستروجين لمسارات الدوبامين يمكن أن يُلقي الضوء على الأسس البيولوجية لاضطرابات المزاج وغيرها من الأمراض العصبية.
ووفقا للأستاذة كريستين كونستانتينوبل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن الفهم المتعمق لتفاعلات الهرمونات والدماغ قد يُمهد الطريق لأساليب تشخيصية وعلاجية جديدة.