دراسة توضح تأثير الهرمونات على التعلم واتخاذ القرار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251113/دراسة-توضح-تأثير-الهرمونات-على-التعلم-واتخاذ-القرار-1107086960.html
دراسة توضح تأثير الهرمونات على التعلم واتخاذ القرار
دراسة توضح تأثير الهرمونات على التعلم واتخاذ القرار
سبوتنيك عربي
كشف بحث جديد كيف يُنظم الإستروجين نشاط الدماغ لتعزيز التعلم، وأظهر أن الإستروجين يعزز إشارات الدوبامين المرتبطة بالمكافأة، ما يحسن القدرة على التعلم. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T18:35+0000
2025-11-13T18:35+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
الدوبامين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107087473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dceaf3a9439e0f6f3ad5cf10f301a314.jpg
لطالما عرف العلماء أن الهرمونات تؤثر على الدماغ، مؤثرة على العواطف ومستويات الطاقة والإدراك. ومع ذلك، لا تزال الآليات التي تؤثر بها التقلبات الهرمونية على التعلم واتخاذ القرار غير واضحة. تسلط دراسة حديثة الضوء على هذه العمليات من خلال التركيز على هرمون الإستروجين الأنثوي وتأثيره على الأجهزة العصبية المُشاركة في التعلم، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا". وأظهرت الفئران المدربة على ربط الإشارات الصوتية بمكافأة الماء تحسنا في قدرتها على التعلم خلال فترات ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، وكشف البحث أن ارتفاع مستوى الإستروجين يُعزز نشاط الدوبامين في مراكز المكافأة في الدماغ، ما يُكثف الإشارات التي تُسهّل التعلم. في المقابل، أدى تثبيط الإستروجين إلى انخفاض تنظيم الدوبامين وانخفاض القدرة على التعلم، ما يُبرز وجود أساس بيولوجي للتعديل الهرموني لوظائف الدماغ. إن استكشاف كيفية تعديل هرمون الإستروجين لمسارات الدوبامين يمكن أن يُلقي الضوء على الأسس البيولوجية لاضطرابات المزاج وغيرها من الأمراض العصبية. ووفقا للأستاذة كريستين كونستانتينوبل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن الفهم المتعمق لتفاعلات الهرمونات والدماغ قد يُمهد الطريق لأساليب تشخيصية وعلاجية جديدة. دراسة حول تأثير الصيام المتقطع على الأداء الإدراكي
https://sarabic.ae/20250903/كيف-تساعد-تمارين-التنفس-والموسيقى-في-تحسين-المزاج-والصحة-النفسية-1104471455.html
https://sarabic.ae/20250813/الضوء-الاصطناعي-ليلا-أحد-أسباب-إضطرابات-النوم-والمزاج-1103693590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107087473_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c2e11612c3e697ee25d6591ee106084b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, الدوبامين
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, الدوبامين

دراسة توضح تأثير الهرمونات على التعلم واتخاذ القرار

18:35 GMT 13.11.2025
© Getty Images / SewcreamStudioتأثير الهرمونات
تأثير الهرمونات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / SewcreamStudio
تابعنا عبر
كشف بحث جديد كيف يُنظم الإستروجين نشاط الدماغ لتعزيز التعلم، وأظهر أن الإستروجين يعزز إشارات الدوبامين المرتبطة بالمكافأة، ما يحسن القدرة على التعلم.
لطالما عرف العلماء أن الهرمونات تؤثر على الدماغ، مؤثرة على العواطف ومستويات الطاقة والإدراك. ومع ذلك، لا تزال الآليات التي تؤثر بها التقلبات الهرمونية على التعلم واتخاذ القرار غير واضحة.
تسلط دراسة حديثة الضوء على هذه العمليات من خلال التركيز على هرمون الإستروجين الأنثوي وتأثيره على الأجهزة العصبية المُشاركة في التعلم، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا".

لاحظ الباحثون، في سلسلة من التجارب على الفئران، أن الدوائر العصبية المسؤولة عن التعلم تتقلب بشكل طبيعي طوال الدورة التناسلية للأنثى، وترتبط هذه التغيرات بتغيرات جزيئية تتعلق بالدوبامين، وهو ناقل عصبي أساسي لنقل إشارات المكافأة التي توجه سلوكيات التعلم.

يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مجتمع
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
3 سبتمبر, 16:44 GMT
وأظهرت الفئران المدربة على ربط الإشارات الصوتية بمكافأة الماء تحسنا في قدرتها على التعلم خلال فترات ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، وكشف البحث أن ارتفاع مستوى الإستروجين يُعزز نشاط الدوبامين في مراكز المكافأة في الدماغ، ما يُكثف الإشارات التي تُسهّل التعلم.
في المقابل، أدى تثبيط الإستروجين إلى انخفاض تنظيم الدوبامين وانخفاض القدرة على التعلم، ما يُبرز وجود أساس بيولوجي للتعديل الهرموني لوظائف الدماغ.
والأهم من ذلك، وجدت الدراسة أنه على الرغم من تأثير الإستروجين بشكل كبير على التعلم، إلا أنه لا يُغير عمليات اتخاذ القرارات المعرفية بشكل مباشر، ولهذه النتائج آثار واسعة النطاق على فهم التأثيرات الهرمونية على الحالات النفسية التي تتميز عادةً بتقلبات في الأعراض مرتبطة بالحالات الهرمونية.
النوم نهاراًُ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مجتمع
الضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج
13 أغسطس, 14:50 GMT
إن استكشاف كيفية تعديل هرمون الإستروجين لمسارات الدوبامين يمكن أن يُلقي الضوء على الأسس البيولوجية لاضطرابات المزاج وغيرها من الأمراض العصبية.
ووفقا للأستاذة كريستين كونستانتينوبل، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن الفهم المتعمق لتفاعلات الهرمونات والدماغ قد يُمهد الطريق لأساليب تشخيصية وعلاجية جديدة.
دراسة حول تأثير الصيام المتقطع على الأداء الإدراكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала