مراجعة علمية شاملة حول الصيام المتقطع
21:50 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 21:51 GMT 07.11.2025)
© Getty Images / stefanamerالصيام المتقطع
كشفت مراجعة علمية شاملة لـ 71 دراسة، شارك فيها أكثر من 3400 مشارك، أن الصيام المتقطع لا يضعف الأداء الإدراكي لدى البالغين الأصحاء، وبالنسبة للأطفال والمراهقين فإنه يفضل تناول وجبات منتظمة خلال مراحل النمو.
أصبح تناول الطعام في أوقات محددة والصيام المتقطع من الممارسات الصحية الشائعة للغاية على مدار العقد الماضي. يمارسه الملايين لفوائد طويلة الأمد، من التحكم في الوزن إلى تحسين الصحة الأيضية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الصيام قد يضعف حدة الذهن، ما يسبب ضبابية في الدماغ وانخفاضا في الإنتاجية.
ولمعالجة هذه المخاوف، أجرى الباحثون أشمل تحليل حتى الآن، حيث جمعوا بيانات من 71 دراسة امتدت لما يقرب من سبعة عقود، وشملت 3484 مشاركا، حسب ماذكر في موقع "ساينس أليرت"، ونورد فيما يلي أهم ماجاء فيه حول الدراسات.
أوضحت المراجعة أن الصيام ليس مجرد حيلة غذائية رائجة، إنه يستغل نظاما بيولوجيا شحذ على مدى آلاف السنين لمساعدة البشر على التأقلم مع الندرة. عندما نتناول الطعام بانتظام، يعتمد الدماغ في الغالب على الجلوكوز، المخزن في الجسم على شكل جليكوجين. ولكن بعد حوالي ١٢ ساعة من عدم تناول الطعام، تتضاءل مخزونات الجليكوجين هذه. عند هذه النقطة، يجري الجسم عملية أيضية ذكية: يبدأ بتحليل الدهون إلى أجسام كيتونية (مثل أسيتو أسيتات وبيتا هيدروكسي بوتيرات)، والتي توفر مصدرا بديلا للطاقة.
هذه المرونة الأيضية، التي كانت ضرورية لبقاء أسلافنا، تربط الآن بمجموعة من الفوائد الصحية. تنبع بعض أكثر آثار الصيام الواعدة من طريقة إعادة تشكيله للعمليات داخل الجسم.
على سبيل المثال، ينشط الصيام عملية الالتهام الذاتي، وهي نوع من "عمليات التنظيف" الخلوية التي تزيل المكونات التالفة وتعيد تدويرها، وهي عملية يُعتقد أنها تدعم شيخوخة صحية. كما أنه يحسن حساسية الأنسولين، ما يسمح للجسم بإدارة سكر الدم بفعالية أكبر، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع الثاني.
علاوة على ذلك، يبدو أن التحولات الأيضية التي يحدثها الصيام توفر حماية أوسع، ما يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة غالبا بالإفراط في تناول الطعام. هذه الفوائد الفسيولوجية جعلت الصيام خيارا جذابا، لكن الكثيرين يترددون في اتباعه خوفا من انخفاض أدائهم الذهني دون توفر مصدر ثابت للطعام. لكن المراحعة بينت أنه نتيجة الدراسات الشاملة لم يلاحظ فرق يذكر في الأداء الإدراكي بين البالغين الأصحاء الصائمين والمشبعين. كان أداء الأشخاص متساويا في الاختبارات الإدراكية التي تقيس الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية، سواء تناولوا الطعام مؤخرا أم لا.
وكشفت المراجعة عن ثلاثة عوامل مهمة يمكن أن تغير كيفية تأثير الصيام على العقل.
العمر كعامل أساسي: لم يظهر البالغون أي انخفاضٍ ملحوظ في الأداء العقلي عند الصيام، لكن أداء الأطفال والمراهقين كان أسوأ في الاختبارات عند تفويت وجبات الطعام، حيث تبدو أدمغتهم النامية أكثر حساسيةً لتقلبات إمدادات الطاقة، وهذا يعزز النصيحة المتبعة منذ زمن طويل: يجب على الأطفال الذهاب إلى المدرسة مع وجبة إفطار مناسبة لدعم التعلم.
التوقيت: وجدت المراجعة أن فترات الصيام الأطول كانت مرتبطة بفجوة أداء أصغر بين حالتي الصيام والتغذية، قد يُعزى ذلك إلى التحول الأيضي إلى الكيتونات، والتي يمكن أن تعيد إمداد الدماغ بالطاقة بشكل مستمر عند نفاد الجلوكوز، وكان أداء الأفراد الصائمين أسوأ عند إجراء الاختبارات في وقت متأخر من اليوم، ما يشير إلى أن الصيام قد يفاقم الانخفاضات الطبيعية في إيقاعاتنا اليومية.
نوع الاختبار: عندما تضمنت المهام المعرفية رموزا أو أشكالا محايدة، كان أداء المشاركين الصائمين جيدا بنفس القدر، أو حتى أفضل قليلا في بعض الأحيان. ولكن عندما تضمنت المهام إشارات متعلقة بالطعام، تراجعت نتائج المشاركين الصائمين.
وتوصلت المراجهة إلى أن الجوع لا يسبب ضبابية ذهنية شاملة، ولكنه يسهل تشتيت انتباهنا عندما يكون الطعام في أذهاننا، وهذا يعني أنه بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، تطمئن النتائج بأنه يمكنهم تجربة الصيام المتقطع أو غيره من بروتوكولات الصيام دون القلق من تلاشي الحدة الذهنية.
مع ذلك، الصيام ليس ممارسة واحدة تناسب الجميع، ويجب توخي الحذر مع الأطفال والمراهقين، الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو، والذين يبدو أنهم يحتاجون إلى وجبات منتظمة لأداء أفضل ما لديهم.
وبالمثل، إذا كانت وظيفتك تتطلب يقظة قصوى في وقت متأخر من اليوم، أو إذا كنت تتعرض باستمرار لإشارات طعام مغرية، فقد يكون الصيام أكثر صعوبة في الاستمرار.
وبالطبع، بالنسبة لبعض الفئات، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية أو احتياجات غذائية خاصة، قد لا ينصح بالصيام دون توجيه طبي، وفي النهاية، يفضل اعتبار الصيام أداة شخصية وليس وصفة عامة، وسوف تبدو فوائدها وتحدياتها مختلفة من شخص لآخر.