https://sarabic.ae/20251107/مراجعة-علمية-شاملة-حول-الصيام-المتقطع-1106856494.html

مراجعة علمية شاملة حول الصيام المتقطع

مراجعة علمية شاملة حول الصيام المتقطع

سبوتنيك عربي

كشفت مراجعة علمية شاملة لـ 71 دراسة، شارك فيها أكثر من 3400 مشارك، أن الصيام المتقطع لا يضعف الأداء الإدراكي لدى البالغين الأصحاء، وبالنسبة للأطفال والمراهقين... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T21:50+0000

2025-11-07T21:50+0000

2025-11-07T21:51+0000

مجتمع

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

الصيام

الجوع

فوائد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106857642_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_958a114d691220a8fde8c0900d6a6568.jpg

أصبح تناول الطعام في أوقات محددة والصيام المتقطع من الممارسات الصحية الشائعة للغاية على مدار العقد الماضي. يمارسه الملايين لفوائد طويلة الأمد، من التحكم في الوزن إلى تحسين الصحة الأيضية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الصيام قد يضعف حدة الذهن، ما يسبب ضبابية في الدماغ وانخفاضا في الإنتاجية. ولمعالجة هذه المخاوف، أجرى الباحثون أشمل تحليل حتى الآن، حيث جمعوا بيانات من 71 دراسة امتدت لما يقرب من سبعة عقود، وشملت 3484 مشاركا، حسب ماذكر في موقع "ساينس أليرت"، ونورد فيما يلي أهم ماجاء فيه حول الدراسات.هذه المرونة الأيضية، التي كانت ضرورية لبقاء أسلافنا، تربط الآن بمجموعة من الفوائد الصحية. تنبع بعض أكثر آثار الصيام الواعدة من طريقة إعادة تشكيله للعمليات داخل الجسم. على سبيل المثال، ينشط الصيام عملية الالتهام الذاتي، وهي نوع من "عمليات التنظيف" الخلوية التي تزيل المكونات التالفة وتعيد تدويرها، وهي عملية يُعتقد أنها تدعم شيخوخة صحية. كما أنه يحسن حساسية الأنسولين، ما يسمح للجسم بإدارة سكر الدم بفعالية أكبر، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع الثاني. وكشفت المراجعة عن ثلاثة عوامل مهمة يمكن أن تغير كيفية تأثير الصيام على العقل. وتوصلت المراجهة إلى أن الجوع لا يسبب ضبابية ذهنية شاملة، ولكنه يسهل تشتيت انتباهنا عندما يكون الطعام في أذهاننا، وهذا يعني أنه بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، تطمئن النتائج بأنه يمكنهم تجربة الصيام المتقطع أو غيره من بروتوكولات الصيام دون القلق من تلاشي الحدة الذهنية.وبالمثل، إذا كانت وظيفتك تتطلب يقظة قصوى في وقت متأخر من اليوم، أو إذا كنت تتعرض باستمرار لإشارات طعام مغرية، فقد يكون الصيام أكثر صعوبة في الاستمرار. وبالطبع، بالنسبة لبعض الفئات، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية أو احتياجات غذائية خاصة، قد لا ينصح بالصيام دون توجيه طبي، وفي النهاية، يفضل اعتبار الصيام أداة شخصية وليس وصفة عامة، وسوف تبدو فوائدها وتحدياتها مختلفة من شخص لآخر.دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعةهل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح

https://sarabic.ae/20250505/دراسة-تكشف-عن-تأثير-مدهش-للصيام-المتقطع-على-الدماغ-والأمعاء-1100166511.html

https://sarabic.ae/20250507/5-عادات-لتدريب-عقلك-على-السعادة-اكتشفها-الآن-1100273888.html

https://sarabic.ae/20251008/كيف-تؤثر-الرائحة-والأسماء-والموسيقى-على-إدراك-التذوق-دراسة-1105775535.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أخبار الأبحاث العلمية, الصيام, الجوع, فوائد