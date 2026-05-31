صورة ترامب مع بوتين هي الصورة الجماعية الوحيدة في "غرفة النخيل" بالبيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260531/صورة-ترامب-مع-بوتين-هي-الصورة-الجماعية-الوحيدة-في-غرفة-النخيل-بالبيت-الأبيض-1113904532.html
صورة ترامب مع بوتين هي الصورة الجماعية الوحيدة في "غرفة النخيل" بالبيت الأبيض
صورة ترامب مع بوتين هي الصورة الجماعية الوحيدة في "غرفة النخيل" بالبيت الأبيض
سبوتنيك عربي
لاحظ مراسل وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت الصورة الجماعية الوحيدة... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T04:22+0000
2026-05-31T04:37+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
البيت الأبيض
قمة ألاسكا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
وفي بث لمقابلة أجرى خلالها الرئيس الأمريكي جولة داخل المقر الرئاسي برفقة لارا ترمب، زوجة ابنه، شملت عددًا من القاعات والغرف التاريخية في البيت الأبيض، ظهرت "غرفة النخيل"، التي تُعلق على جدرانها صور عدة للرئيس الأمريكي.وتُعد الصورة التي تجمع ترمب وبوتين، الوحيدة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي إلى جانب زعيم أجنبي داخل هذه القاعة، وفق ما رصده مراسل الوكالة. ويعود التقاط الصورة إلى القمة التي جمعت الرئيسين في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب 2025، حيث عُقد اللقاء في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية بمدينة إنكوردج. وخلال تلك المحادثات، بحث الرئيسان سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، وعددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصف كل من بوتين وترامب، الاجتماع آنذاك بـ"الإيجابي"، فيما أكد الرئيس الروسي، عقب القمة، أن "إنهاء النزاع في أوكرانيا أمر ممكن"، مشددًا على "اهتمام موسكو بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة".
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روح-العلاقة-بين-بوتين-وترامب-قائمة-على-الود-والاحترام-المتبادل-1113435546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_ea1e0e50413cb0726354be76afdfc5e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, فلاديمير بوتين, البيت الأبيض, قمة ألاسكا, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, البيت الأبيض, قمة ألاسكا, روسيا

صورة ترامب مع بوتين هي الصورة الجماعية الوحيدة في "غرفة النخيل" بالبيت الأبيض

04:22 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 04:37 GMT 31.05.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لاحظ مراسل وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت الصورة الجماعية الوحيدة لترامب المعروضة في غرفة "النخيل" بالبيت الأبيض.
وفي بث لمقابلة أجرى خلالها الرئيس الأمريكي جولة داخل المقر الرئاسي برفقة لارا ترمب، زوجة ابنه، شملت عددًا من القاعات والغرف التاريخية في البيت الأبيض، ظهرت "غرفة النخيل"، التي تُعلق على جدرانها صور عدة للرئيس الأمريكي.

وأظهرت اللقطات صورة تجمع ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تُظهر الصور الثلاث الأخرى الرئيس الأمريكي بمفرده.

وتُعد الصورة التي تجمع ترمب وبوتين، الوحيدة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي إلى جانب زعيم أجنبي داخل هذه القاعة، وفق ما رصده مراسل الوكالة.
ويعود التقاط الصورة إلى القمة التي جمعت الرئيسين في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب 2025، حيث عُقد اللقاء في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية بمدينة إنكوردج.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
لافروف: روح العلاقة بين بوتين وترامب قائمة على الود والاحترام المتبادل
15 مايو, 09:06 GMT
وخلال تلك المحادثات، بحث الرئيسان سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، وعددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصف كل من بوتين وترامب، الاجتماع آنذاك بـ"الإيجابي"، فيما أكد الرئيس الروسي، عقب القمة، أن "إنهاء النزاع في أوكرانيا أمر ممكن"، مشددًا على "اهتمام موسكو بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала