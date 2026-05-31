صورة ترامب مع بوتين هي الصورة الجماعية الوحيدة في "غرفة النخيل" بالبيت الأبيض
04:22 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 04:37 GMT 31.05.2026)
لاحظ مراسل وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبحت الصورة الجماعية الوحيدة لترامب المعروضة في غرفة "النخيل" بالبيت الأبيض.
وفي بث لمقابلة أجرى خلالها الرئيس الأمريكي جولة داخل المقر الرئاسي برفقة لارا ترمب، زوجة ابنه، شملت عددًا من القاعات والغرف التاريخية في البيت الأبيض، ظهرت "غرفة النخيل"، التي تُعلق على جدرانها صور عدة للرئيس الأمريكي
وأظهرت اللقطات صورة تجمع ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تُظهر الصور الثلاث الأخرى الرئيس الأمريكي بمفرده.
وتُعد الصورة التي تجمع ترمب وبوتين، الوحيدة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي إلى جانب زعيم أجنبي داخل هذه القاعة، وفق ما رصده مراسل الوكالة.
ويعود التقاط الصورة إلى القمة التي جمعت الرئيسين في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب 2025، حيث عُقد اللقاء في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية بمدينة إنكوردج.
وخلال تلك المحادثات، بحث الرئيسان سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، وعددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصف كل من بوتين وترامب، الاجتماع آنذاك بـ"الإيجابي"، فيما أكد الرئيس الروسي، عقب القمة، أن "إنهاء النزاع في أوكرانيا أمر ممكن"، مشددًا على "اهتمام موسكو بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة".