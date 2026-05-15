لافروف: روح العلاقة بين بوتين وترامب قائمة على الود والاحترام المتبادل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روح-العلاقة-بين-بوتين-وترامب-قائمة-على-الود-والاحترام-المتبادل-1113435546.html
لافروف: روح العلاقة بين بوتين وترامب قائمة على الود والاحترام المتبادل
لافروف: روح العلاقة بين بوتين وترامب قائمة على الود والاحترام المتبادل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن طبيعة العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، "اتسمت دائمًا بالودّ... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T09:06+0000
2026-05-15T09:06+0000
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وقال لافروف، في تصريحات صحفية في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي، إن "الروح التي تحكم العلاقات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، تتسم دائمًا بالودّية والطابع الرفاقي والاحترام المتبادل".وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، في معرض تعليقه على اللقاء الذي جمع بوتين وترامب، في ولاية ألاسكا العام الماضي.وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-المطالب-الأمريكية-من-الصين-بالضغط-على-إيران-بشأن-فتح-مضيق-هرمز-لعبة-مكشوفة-1113435201.html
https://sarabic.ae/20260514/لافروف-ونظيره-الإيراني-يعقدان-اجتماعا-في-نيودلهي-1113411398.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم

لافروف: روح العلاقة بين بوتين وترامب قائمة على الود والاحترام المتبادل

09:06 GMT 15.05.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن طبيعة العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، "اتسمت دائمًا بالودّ والاحترام المتبادل".
وقال لافروف، في تصريحات صحفية في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي، إن "الروح التي تحكم العلاقات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، تتسم دائمًا بالودّية والطابع الرفاقي والاحترام المتبادل".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
لافروف: المطالب الأمريكية من الصين بالضغط على إيران بشأن فتح مضيق هرمز "لعبة مكشوفة"
08:57 GMT
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، في معرض تعليقه على اللقاء الذي جمع بوتين وترامب، في ولاية ألاسكا العام الماضي.
وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.

وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
لافروف ونظيره الإيراني يعقدان اجتماعا في نيودلهي
أمس, 13:35 GMT
يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025.
والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала