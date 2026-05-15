لافروف: روح العلاقة بين بوتين وترامب قائمة على الود والاحترام المتبادل
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن طبيعة العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، "اتسمت دائمًا بالودّ... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن طبيعة العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، "اتسمت دائمًا بالودّ والاحترام المتبادل".
وقال لافروف
، في تصريحات صحفية في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي، إن "الروح التي تحكم العلاقات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، تتسم دائمًا بالودّية والطابع الرفاقي والاحترام المتبادل".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، في معرض تعليقه على اللقاء الذي جمع بوتين وترامب، في ولاية ألاسكا العام الماضي.
وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي
، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.
وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
يشار إلى أن "بريكس"،
هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025.
والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.