فنلندا تهزم سويسرا وتتوج بطلة للعالم في الهوكي للمرة الخامسة في تاريخها
فاز المنتخب الفنلندي لهوكي الجليد على نظيره السويسري في نهائي بطولة العالم، ليتوج بلقب البطولة التي أقيمت في سويسرا. 31.05.2026, سبوتنيك عربي
وانتهت المباراة الحاسمة التي أقيمت في زيورخ في الشوط الإضافي بنتيجة 1-0 (0-0، 0-0، 0-0، 1-0) لصالح فنلندا، حيث سجل كونستا هيلينيوس هدف الفوز في الدقيقة 71.
وكانت فنلندا قد فازت في ست من مبارياتها السبع في دور المجموعات خلال البطولة، وخسرت أمام سويسرا فقط. وفي الدور ربع النهائي، تفوق الفنلنديون على جمهورية التشيك، ثم تغلبوا على كندا في الدور نصف النهائي.
وبهذا الفوز، توجت فنلندا ببطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها، كما نال المنتخب المركز الثاني تسع مرات والمركز الثالث ثلاث مرات، علمًا بأن فنلندا هي بطلة أولمبياد 2022.
وتُعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي يخسر فيها المنتخب السويسري في نهائي بطولة العالم. وبشكل عام، فاز الفريق بالميدالية الفضية في بطولة العالم للمرة السادسة، والميدالية البرونزية ست مرات أخرى.
يُذكر أن المنتخب الروسي لم يشارك في البطولة؛ ففي نهاية شباط/فبراير 2022، قرر مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تعليق مشاركة المنتخبات الوطنية الروسية والبيلاروسية في المسابقات الدولية لأجل غير مسمى.
وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، لوك تارديف، يوم الأحد، أن المنظمة ستنظر في عودة المنتخب الروسي إلى الساحة الدولية في أيلول/سبتمبر المقبل.