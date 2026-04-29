الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا بشأن إسرائيل
أعلنت مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد المحلي طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم...
العالم العربي
منتخب فلسطين
رياضة
01:32 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 03:35 GMT 29.04.2026)
أعلنت مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد المحلي طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم فرض عقوبات على إسرائيل، بسبب الأندية التي تتخذ من المستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها.
ولطالما دفع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن الأندية التي تتخذ من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقرا لها، والتي يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولة مستقبلية، لا ينبغي أن تشارك في بطولات الدوري التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي، إنه لن يتخذ أي إجراء ضد الاتحاد الإسرائيلي للعبة أو الأندية الإسرائيلية، مشيرا إلى الوضع القانوني غير المحسوم للضفة الغربية بموجب القانون الدولي العام.
وقالت سوزان شلبي نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة بعد مؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي للعبة في فانكوفر، الذي عُقد قبل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي للفيفا في نفس المدينة "بما أننا استنفدنا كل السبل القانونية الممكنة لدى الفيفا، فسوف نلتزم بالقواعد واللوائح، وسنطعن على هذا القرار لأننا نعتقد أنه غير عادل على الإطلاق"، لوسائل إعلام أمريكية.
وأضافت "قرر مجلس (الفيفا) بعد 15 عاما من المداولات حول هذه القضية عدم اتخاذ قرار. لذا فإن الخيار الوحيد المتاح لنا هو اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية والطعن على هذا القرار.
وتابعت، "سنخوض هذه الإجراءات كاملة حتى نتمكن من تحقيق العدالة".
وقالت شلبي إن مشكلات التأشيرة حالت أيضا دون دخول بعض ممثلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى كندا لحضور مؤتمر الفيفا.
وقالت إنها حصلت على تصريح سفر إلكتروني على الفور لأنها تقدمت بطلب باستخدام جواز سفر أجنبي، لكن أعضاء الوفد الآخرين، بمن فيهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والأمين العام والمستشار القانوني جونزالو بوي، لم يحصلوا في البداية على تأشيرات.