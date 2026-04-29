الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا بشأن إسرائيل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا بشأن إسرائيل
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا بشأن إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد المحلي طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T01:32+0000
2026-04-29T03:35+0000
ولطالما دفع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن الأندية التي تتخذ من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقرا لها، والتي يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولة مستقبلية، لا ينبغي أن تشارك في بطولات الدوري التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي، إنه لن يتخذ أي إجراء ضد الاتحاد ⁠الإسرائيلي للعبة أو الأندية ⁠الإسرائيلية، مشيرا إلى الوضع القانوني غير المحسوم للضفة الغربية بموجب القانون الدولي العام.وأضافت "قرر مجلس (الفيفا) بعد 15 عاما من المداولات حول هذه القضية عدم اتخاذ قرار. لذا فإن ​الخيار الوحيد المتاح لنا هو اللجوء إلى محكمة التحكيم ​الرياضية والطعن على هذا القرار.وتابعت، "سنخوض هذه الإجراءات كاملة حتى نتمكن من تحقيق العدالة".وقالت شلبي إن مشكلات التأشيرة حالت أيضا دون دخول بعض ممثلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى كندا لحضور مؤتمر الفيفا.وقالت إنها حصلت على تصريح سفر إلكتروني على الفور لأنها تقدمت بطلب باستخدام جواز سفر أجنبي، لكن أعضاء الوفد الآخرين، بمن فيهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة ⁠القدم والأمين العام والمستشار القانوني جونزالو بوي، لم يحصلوا في البداية على تأشيرات.
https://sarabic.ae/20251204/منتخب-فلسطين-يحقق-تعادلا-مثيرا-أمام-تونس-في-منافسات-كأس-العرب-1107819820.html
سبوتنيك عربي
العالم العربي, منتخب فلسطين, رياضة
العالم العربي, منتخب فلسطين, رياضة

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا بشأن إسرائيل

01:32 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 03:35 GMT 29.04.2026)
أعلنت مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد المحلي طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم فرض عقوبات ‌على إسرائيل، بسبب الأندية التي تتخذ من المستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها.
ولطالما دفع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن الأندية التي تتخذ من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقرا لها، والتي يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولة مستقبلية، لا ينبغي أن تشارك في بطولات الدوري التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي، إنه لن يتخذ أي إجراء ضد الاتحاد ⁠الإسرائيلي للعبة أو الأندية ⁠الإسرائيلية، مشيرا إلى الوضع القانوني غير المحسوم للضفة الغربية بموجب القانون الدولي العام.

وقالت سوزان شلبي نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة بعد مؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي للعبة في فانكوفر، الذي عُقد قبل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي للفيفا في ​نفس المدينة "بما أننا استنفدنا كل السبل القانونية الممكنة لدى الفيفا، فسوف نلتزم بالقواعد واللوائح، وسنطعن على هذا القرار لأننا نعتقد أنه غير عادل على الإطلاق"، لوسائل إعلام أمريكية.

وأضافت "قرر مجلس (الفيفا) بعد 15 عاما من المداولات حول هذه القضية عدم اتخاذ قرار. لذا فإن ​الخيار الوحيد المتاح لنا هو اللجوء إلى محكمة التحكيم ​الرياضية والطعن على هذا القرار.
وتابعت، "سنخوض هذه الإجراءات كاملة حتى نتمكن من تحقيق العدالة".
وقالت شلبي إن مشكلات التأشيرة حالت أيضا دون دخول بعض ممثلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى كندا لحضور مؤتمر الفيفا.
وقالت إنها حصلت على تصريح سفر إلكتروني على الفور لأنها تقدمت بطلب باستخدام جواز سفر أجنبي، لكن أعضاء الوفد الآخرين، بمن فيهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة ⁠القدم والأمين العام والمستشار القانوني جونزالو بوي، لم يحصلوا في البداية على تأشيرات.
