https://sarabic.ae/20260601/إعلام-بريطانيا-تعزز-مخزونها-من-صواريخ-مارتليت-لمواجهة-إيران--1113925124.html
إعلام: بريطانيا تعزز مخزونها من صواريخ "مارتليت" لمواجهة إيران
إعلام: بريطانيا تعزز مخزونها من صواريخ "مارتليت" لمواجهة إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بريطانية، بأن لندن تعمل على زيادة احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى من طراز "مارتليت" لمواجهة محتملة مع إيران. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T02:30+0000
2026-06-01T02:30+0000
2026-06-01T03:07+0000
بريطانيا
إيران
أخبار إيران
الجيش البريطاني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_ef71e189d98b61c922d29bde18966ed2.jpg
وتعمل شركة "تاليس للدفاع الجوي" الفرنسية على تطوير صاروخ "مارتليت" لصالح بريطانيا، وهو صاروخ متعدد المهام وموجه بالليزر، وتصل سرعته إلى 1.5 ماخ ومدى طيرانه إلى أكثر من 6 كيلومترات، ومصمم للاستخدام عبر المروحيات والزوارق والمنصات البرية، بالإضافة إلى المنظومات المحمولة على الكتف.وقال التقرير، إن "بريطانيا تعمل على تجديد مخزونها بمئات الصواريخ فائقة التطور (مارتليت) القادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، وذلك وسط تزايد مخاطر قيام إيران أو وكلائها بشن ضربات على قواعد الحلفاء في الشرق الأوسط".ووفقًا للتقرير، ستبدأ القوات المتخصصة في الشرق الأوسط في استلام هذه الصواريخ خلال الأشهر القليلة المقبلة.وكانت تقارير سابقة، قد نقلت في نيسان/أبريل الماضي عن مصادر لها، أن المسؤولين البريطانيين يخشون وقوع ضربات إيرانية محتملة تستهدف القواعد البريطانية الأميركية المشتركة والسفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والتي تُستخدم للتنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، وذلك في حال تصاعد الصراع.يُذكر أن القاعدة البريطانية "أكروتيري" في قبرص كانت قد تعرضت في آذار/مارس الماضي لضربة بطائرة مسيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية حينها أن الطائرة المسيرة جاءت على الأرجح من لبنان أو العراق
https://sarabic.ae/20260521/دميترييف-يتوقع-أزمة-طاقة-حتمية-تضرب-بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي-1113600384.html
بريطانيا
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f68c6e4c43a8ddb1ea4f94da47dbc3c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, إيران, أخبار إيران, الجيش البريطاني, العالم
بريطانيا, إيران, أخبار إيران, الجيش البريطاني, العالم
إعلام: بريطانيا تعزز مخزونها من صواريخ "مارتليت" لمواجهة إيران
02:30 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 03:07 GMT 01.06.2026)
أفادت تقارير بريطانية، بأن لندن تعمل على زيادة احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى من طراز "مارتليت" لمواجهة محتملة مع إيران.
وتعمل شركة "تاليس للدفاع الجوي" الفرنسية على تطوير صاروخ "مارتليت" لصالح بريطانيا، وهو صاروخ متعدد المهام وموجه بالليزر، وتصل سرعته إلى 1.5 ماخ ومدى طيرانه إلى أكثر من 6 كيلومترات، ومصمم للاستخدام عبر المروحيات والزوارق والمنصات البرية، بالإضافة إلى المنظومات المحمولة على الكتف.
ويبلغ وزن الصاروخ 13 كيلوغرامًا، وطوله 1.3 مترًا، وقطره 76 ميليمترًا.
وقال التقرير، إن "بريطانيا تعمل على تجديد مخزونها بمئات الصواريخ
فائقة التطور (مارتليت) القادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، وذلك وسط تزايد مخاطر قيام إيران أو وكلائها بشن ضربات على قواعد الحلفاء في الشرق الأوسط".
ووفقًا للتقرير، ستبدأ القوات المتخصصة في الشرق الأوسط في استلام هذه الصواريخ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت تقارير سابقة، قد نقلت في نيسان/أبريل الماضي عن مصادر لها، أن المسؤولين البريطانيين يخشون وقوع ضربات إيرانية محتملة تستهدف القواعد البريطانية الأميركية المشتركة والسفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والتي تُستخدم للتنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، وذلك في حال تصاعد الصراع.
يُذكر أن القاعدة البريطانية "أكروتيري" في قبرص كانت قد تعرضت في آذار/مارس الماضي لضربة بطائرة مسيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية حينها أن الطائرة المسيرة جاءت على الأرجح من لبنان أو العراق