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أمين اتحاد نقابات عمال فلسطين لـ"سبوتنيك": حققنا انتصارا على إسرائيل وأمريكا في منظمة العمل الدولية
أمين اتحاد نقابات عمال فلسطين لـ"سبوتنيك": حققنا انتصارا على إسرائيل وأمريكا في منظمة العمل الدولية
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن رفض غالبية الدول الأعضاء خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T18:44+0000
2026-06-03T18:44+0000
2026-06-03T18:44+0000
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وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمال فلسطين خاضوا معركة مستمرة منذ شهر مارس/آذار من عام 2025، سواء داخل مجلس الإدارة أو في أعمال الدورة الـ 113 لمنظمة العمل الدولية التي عُقدت في شهر يونيو/حزيران الماضي، وصولاً إلى اجتماعات شهر مارس من عام 2026، حيث واصل الجانب الفلسطيني نضاله الديمقراطي للوصول إلى هذا الاستحقاق التاريخي".وأشار سعد إلى أن الجانب الإسرائيلي وبدعم أمريكي حاول مجددا اليوم إلغاء التصويت الأخير الذي تم في المؤتمر، إلا أن رئاسة المؤتمر حسمت الأمر صباح اليوم وأقرت بقانونية التصويت وسط تصفيق حاد هز قاعة المؤتمر.وأوضح سعد أن الوفد الفلسطيني تسلم بالفعل البطاقات التعريفية الرسمية باسم دولة فلسطين، وبات أعضاء الوفد يدخلون قاعات المؤتمر بهوية خاصة تحمل اسم دولتهم المستقلة.وحصلت دولة فلسطين على تأكيد عضويتها بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية وتمتعها بكافة الحقوق، بعد تصويت واسع خلال أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر العمل الدولي.وتعكس هذه الأغلبية الساحقة حجم التأييد الدولي الواسع لمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة، وتؤكد الدعم المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل المنظمات والمحافل الدولية.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
أمين اتحاد نقابات عمال فلسطين لـ"سبوتنيك": حققنا انتصارا على إسرائيل وأمريكا في منظمة العمل الدولية
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن رفض غالبية الدول الأعضاء خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والأرجنتين لإلغاء القرار المتعلق بمنح فلسطين صفة عضو مراقب مع صلاحيات داخل منظمة العمل الدولية، يمثل إنجازا كبيرًا يدعو للفخر والاعتزاز، وانتصارا تاريخيًا حقيقيًا.
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمال فلسطين خاضوا معركة مستمرة منذ شهر مارس/آذار من عام 2025، سواء داخل مجلس الإدارة أو في أعمال الدورة الـ 113 لمنظمة العمل الدولية التي عُقدت في شهر يونيو/حزيران الماضي، وصولاً إلى اجتماعات شهر مارس من عام 2026، حيث واصل الجانب الفلسطيني نضاله الديمقراطي للوصول إلى هذا الاستحقاق التاريخي".
وأكد سعد أن دولة فلسطين حققت انتصارا ساحقا في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، بعد أن فشلت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية فشلا ذريعا في منع دخول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد طلبت التصويت في شهر مارس الماضي وفشلت في ذلك، ولم يصوت ضد فلسطين حينها سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار سعد إلى أن الجانب الإسرائيلي وبدعم أمريكي حاول مجددا اليوم إلغاء التصويت الأخير الذي تم في المؤتمر، إلا أن رئاسة المؤتمر حسمت الأمر صباح اليوم وأقرت بقانونية التصويت وسط تصفيق حاد هز قاعة المؤتمر.
وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أن "هذا القرار التاريخي يثبت رسميا مكانة فلسطين كعولة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية"، معربا عن أمله "في الانتقال قريبا جدا إلى العضوية الكاملة وهو ما يتطلع إليه ويتمناه كل الأحرار والدول في العالم".
وأوضح سعد أن الوفد الفلسطيني تسلم بالفعل البطاقات التعريفية الرسمية باسم دولة فلسطين، وبات أعضاء الوفد يدخلون قاعات المؤتمر بهوية خاصة تحمل اسم دولتهم المستقلة.
وحصلت دولة فلسطين على تأكيد عضويتها بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية وتمتعها بكافة الحقوق، بعد تصويت واسع خلال أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر العمل الدولي.
وشهدت جلسة إعلان نتيجة التصويت على مشروع القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية عن تأييد 394 وفدا لصالح دولة فلسطين، مقابل 42 ممتنعا و17 معارضا.
وتعكس هذه الأغلبية الساحقة حجم التأييد الدولي الواسع لمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة، وتؤكد الدعم المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل المنظمات والمحافل الدولية.