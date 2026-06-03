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أمين اتحاد نقابات عمال فلسطين لـ"سبوتنيك": حققنا انتصارا على إسرائيل وأمريكا في منظمة العمل الدولية

أمين اتحاد نقابات عمال فلسطين لـ"سبوتنيك": حققنا انتصارا على إسرائيل وأمريكا في منظمة العمل الدولية

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن رفض غالبية الدول الأعضاء خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T18:44+0000

2026-06-03T18:44+0000

2026-06-03T18:44+0000

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وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمال فلسطين خاضوا معركة مستمرة منذ شهر مارس/آذار من عام 2025، سواء داخل مجلس الإدارة أو في أعمال الدورة الـ 113 لمنظمة العمل الدولية التي عُقدت في شهر يونيو/حزيران الماضي، وصولاً إلى اجتماعات شهر مارس من عام 2026، حيث واصل الجانب الفلسطيني نضاله الديمقراطي للوصول إلى هذا الاستحقاق التاريخي".وأشار سعد إلى أن الجانب الإسرائيلي وبدعم أمريكي حاول مجددا اليوم إلغاء التصويت الأخير الذي تم في المؤتمر، إلا أن رئاسة المؤتمر حسمت الأمر صباح اليوم وأقرت بقانونية التصويت وسط تصفيق حاد هز قاعة المؤتمر.وأوضح سعد أن الوفد الفلسطيني تسلم بالفعل البطاقات التعريفية الرسمية باسم دولة فلسطين، وبات أعضاء الوفد يدخلون قاعات المؤتمر بهوية خاصة تحمل اسم دولتهم المستقلة.وحصلت دولة فلسطين على تأكيد عضويتها بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية وتمتعها بكافة الحقوق، بعد تصويت واسع خلال أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر العمل الدولي.وتعكس هذه الأغلبية الساحقة حجم التأييد الدولي الواسع لمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة، وتؤكد الدعم المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل المنظمات والمحافل الدولية.

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري