رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/رغم-مرور-78-عاما-الطريق-إلى-فلسطين-لم-تغب-عن-الذاكرة-1113450209.html
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
سبوتنيك عربي
مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت كغيره من المخيمات الفلسطينية، لا تزال الحكايات تروى كما لو أن النكبة حدثت بالأمس، أسماء القرى محفوظة، ووجوه... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T14:34+0000
2026-05-15T14:34+0000
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
النكبة الفلسطينية
ذكرى النكبة
لبنان
المخيمات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113449470_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_f7bcc8c43c94d9b3bcb179ad5c5f74c9.jpg
إبراهيم الديراوي، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 88 عامًا، ينحدر من بلدة عمقا في قضاء عكا، عاش النكبة طفلًا في العاشرة من عمره، قبل أن يخرج مع عائلته من فلسطين إلى لبنان.ويروي لحظة التهجير، قائلًا: "جاؤوا بالدبابات والطائرات والمدافع، فخرجنا. هذه المصيبة لم تحدث في العالم كلّه كما حدثت معنا، والعالم تعلّم من نكبتنا".ويتابع بصوت مثقل بالحنين: "كان مفتاح الدار مع أمّي، وكان عمري يومها عشر سنوات. ما زلت أتذكّر أصدقائي الذين كانوا معي في المدرسة، رحمهم الله. أصبحنا كالغنم بلا راعٍ، ضيّعونا".وفي أحد شوارع المخيّم، يجلس أبو ناصر، وهو فلسطيني من طبريا لم يعاصر النكبة، لكنه ورث وجعها عن عائلته، يروي كيف كانت جدته تقف كل مساء عند الغروب فوق أحد الأسطح في الشتات، وتنادي إخوتها الذين قُتلوا خلال النكبة.يقول أبو ناصر: "هُجّر أهلي في 15 أيار عام 1948، من فلسطين إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، ومنذ ذلك الوقت، ما زالت حياة شعبنا نكبة مستمرة كل يوم".ويختم حديثه، قائلًا: "إذا كنا لم نتخل عن المفتاح، فكيف سنتخلى عن الأرض؟ كل شعوب الأرض تعيش على أرضها، إلا نحن. الوطن يعيش فينا وفي دمنا، ومستحيل أن نتخلى عنه. حبة بندورة من فلسطين تساوي عندي الدنيا كلها".
فلسطين المحتلة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113449470_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_0f178fa2f7dac77b662a61510e5bbcb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, النكبة الفلسطينية, ذكرى النكبة, لبنان, المخيمات, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, النكبة الفلسطينية, ذكرى النكبة, لبنان, المخيمات, تقارير سبوتنيك, حصري

رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة

14:34 GMT 15.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت كغيره من المخيمات الفلسطينية، لا تزال الحكايات تروى كما لو أن النكبة حدثت بالأمس، أسماء القرى محفوظة، ووجوه الجيران حيّة في الذاكرة، والمفاتيح القديمة ما تزال معلّقة كأن أصحابها خرجوا على عجل وسيعودون بعد قليل. هنا، لا تقاس السنوات بالزمن، بل بمقدار الشوق المتراكم إلى بيت بقي خلف الحدود.
إبراهيم الديراوي، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 88 عامًا، ينحدر من بلدة عمقا في قضاء عكا، عاش النكبة طفلًا في العاشرة من عمره، قبل أن يخرج مع عائلته من فلسطين إلى لبنان.

يقول إبراهيم لـ"سبوتنيك"، وهو يستعيد تفاصيل قريته: "أتذكر كل منزل في البلدة، منزل آل العويد والمجذوب وأبو جاموس وعثمان، أتذكّر جميع البيوت، وحتى مدرستي التي كانت في منطقة تسمّى العلويات قرب عمقا".

ويروي لحظة التهجير، قائلًا: "جاؤوا بالدبابات والطائرات والمدافع، فخرجنا. هذه المصيبة لم تحدث في العالم كلّه كما حدثت معنا، والعالم تعلّم من نكبتنا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويتابع بصوت مثقل بالحنين: "كان مفتاح الدار مع أمّي، وكان عمري يومها عشر سنوات. ما زلت أتذكّر أصدقائي الذين كانوا معي في المدرسة، رحمهم الله. أصبحنا كالغنم بلا راعٍ، ضيّعونا".
وعند سؤاله، بعد مرور 78 عامًا على النكبة، عما إذا كان لا يزال يؤمن بالعودة إلى فلسطين، يجيب دون تردّد: "ما ضاع حق وراءه مطالب. لماذا لا نعود؟ من لا يملك وطنًا لا يملك شيئًا في هذه الدنيا. إذا جاء يوم وأعادوني إلى فلسطين، سأترك كل شيء، وأعود لأبحث عن عظام أمي وأبي، وآخذها معي لأدفنها في بلدي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي أحد شوارع المخيّم، يجلس أبو ناصر، وهو فلسطيني من طبريا لم يعاصر النكبة، لكنه ورث وجعها عن عائلته، يروي كيف كانت جدته تقف كل مساء عند الغروب فوق أحد الأسطح في الشتات، وتنادي إخوتها الذين قُتلوا خلال النكبة.
يقول أبو ناصر: "هُجّر أهلي في 15 أيار عام 1948، من فلسطين إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، ومنذ ذلك الوقت، ما زالت حياة شعبنا نكبة مستمرة كل يوم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويرفع مفتاحًا قديمًا بيده، ويضيف: "مفاتيح منازلنا ما تزال معنا، ونحن كشعب فلسطيني، لا ترامب ولا غيره يستطيع أن يجعلنا نتنازل عن ذرّة تراب من فلسطين. هذا حقّنا، وحقّ كل طفل، وحقّ كل دم سال من شعبنا الفلسطيني. هذا المفتاح أتحدّى به الدنيا كلها، فهو يثبت تاريخي وشرفي وكرامتي".
ويختم حديثه، قائلًا: "إذا كنا لم نتخل عن المفتاح، فكيف سنتخلى عن الأرض؟ كل شعوب الأرض تعيش على أرضها، إلا نحن. الوطن يعيش فينا وفي دمنا، ومستحيل أن نتخلى عنه. حبة بندورة من فلسطين تساوي عندي الدنيا كلها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала