https://sarabic.ae/20260515/رغم-مرور-78-عاما-الطريق-إلى-فلسطين-لم-تغب-عن-الذاكرة-1113450209.html

رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة

رغم مرور 78 عاما... الطريق إلى فلسطين لم تغب عن الذاكرة

سبوتنيك عربي

مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت كغيره من المخيمات الفلسطينية، لا تزال الحكايات تروى كما لو أن النكبة حدثت بالأمس، أسماء القرى محفوظة، ووجوه... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T14:34+0000

2026-05-15T14:34+0000

2026-05-15T14:34+0000

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

النكبة الفلسطينية

ذكرى النكبة

لبنان

المخيمات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113449470_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_f7bcc8c43c94d9b3bcb179ad5c5f74c9.jpg

إبراهيم الديراوي، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 88 عامًا، ينحدر من بلدة عمقا في قضاء عكا، عاش النكبة طفلًا في العاشرة من عمره، قبل أن يخرج مع عائلته من فلسطين إلى لبنان.ويروي لحظة التهجير، قائلًا: "جاؤوا بالدبابات والطائرات والمدافع، فخرجنا. هذه المصيبة لم تحدث في العالم كلّه كما حدثت معنا، والعالم تعلّم من نكبتنا".ويتابع بصوت مثقل بالحنين: "كان مفتاح الدار مع أمّي، وكان عمري يومها عشر سنوات. ما زلت أتذكّر أصدقائي الذين كانوا معي في المدرسة، رحمهم الله. أصبحنا كالغنم بلا راعٍ، ضيّعونا".وفي أحد شوارع المخيّم، يجلس أبو ناصر، وهو فلسطيني من طبريا لم يعاصر النكبة، لكنه ورث وجعها عن عائلته، يروي كيف كانت جدته تقف كل مساء عند الغروب فوق أحد الأسطح في الشتات، وتنادي إخوتها الذين قُتلوا خلال النكبة.يقول أبو ناصر: "هُجّر أهلي في 15 أيار عام 1948، من فلسطين إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، ومنذ ذلك الوقت، ما زالت حياة شعبنا نكبة مستمرة كل يوم".ويختم حديثه، قائلًا: "إذا كنا لم نتخل عن المفتاح، فكيف سنتخلى عن الأرض؟ كل شعوب الأرض تعيش على أرضها، إلا نحن. الوطن يعيش فينا وفي دمنا، ومستحيل أن نتخلى عنه. حبة بندورة من فلسطين تساوي عندي الدنيا كلها".

فلسطين المحتلة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, النكبة الفلسطينية, ذكرى النكبة, لبنان, المخيمات, تقارير سبوتنيك, حصري