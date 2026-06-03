المفتش العسكري السابق: توحيد السلاح بيد الدولة العراقية انعطافة تاريخية بحاجة إلى تخطيط واتفاق سياسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260603/المفتش-العسكري-السابق-توحيد-السلاح-بيد-الدولة-العراقية-انعطافة-تاريخية-بحاجة-إلى-تخطيط-واتفاق-سياسي-1114002853.html
المفتش العسكري السابق: توحيد السلاح بيد الدولة العراقية انعطافة تاريخية بحاجة إلى تخطيط واتفاق سياسي
المفتش العسكري السابق: توحيد السلاح بيد الدولة العراقية انعطافة تاريخية بحاجة إلى تخطيط واتفاق سياسي
سبوتنيك عربي
قال الفريق الركن المتقاعد جليل خلف، المفتش العسكري العام سابقا لوزارة الدفاع العراقية، والخبير العسكري والاستراتيجي، إن رئيس الوزراء الجديد يحتاج إلى مستشارين... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T13:27+0000
2026-06-03T13:27+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142253_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7b9e4d08d3a43aba410d08425e9c109b.jpg
وذكر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، أن "كل الحكومات السابقة دعت لحصر سلاح الفصائل المسلحة، نظرا لامتلاكها سلاحا كبيرا ومتنوعا"، مشددا على ضرورة "الاتفاق السياسي" بين الأطراف العراقية، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ودراسة عميقة.وأكد على أن حصر السلاح خطوة صعبة، في ظل ما تملكه الفصائل من كميات كبيرة، تنتجها من مصانع تسليح خاصة بها، تصنع السلاح والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.وقال الفريق الركن المتقاعد جليل خلف، إن "مقتدى الصدر ساهم في مبادرة تسليم السلاح للدولة، حتى تنفذ الحكومة رؤيتها، حيث إنها المسؤولة عن قراراتها"، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة العراقية "بضرورة مراجعة أسماء الفصائل المستهدفة للعمل تحت لواء الدولة".وأشار إلى أن "هناك فصائل أعلنت انفكاكها عن الجهات المرتبطة بها، عدا "حزب الله" العراقي و"حركة النجباء"، حيث رفضا تسليم السلاح"، مشيرا إلى أن "الدولة تقوم بعمل صحيح، لكن عليها الحذر والدقة في عملية دمج الفصائل مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدينة، وإحالة اللذين لا يستطيعوا القيام بالخدمة إلى التقاعد".ويرى خلف أن "دمج عناصر الفصائل سيكلف الدولة الكثير من الأموال، والعراق يمر بوضع اقتصادي سيء، خاصة بعد غلق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره النفط"، مبينًا أن "هناك أعداد كبيرة من العناصر التابعة للفصائل تتراوح بين 200 إلى 250 ألف".وشدد على أن العراق بحاجة إلى موازنة علاقاته مع الإقليم والخارج، بحيث لا تتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر العلاقة مع إيران.وأوضح أن "كل السياسيين في العراق لا يريدون أن تكون العلاقات بين العراق والولايات المتحدة متوترة"، مضيفًا: "نحن نحتاج الى علاقات حتى مع الجارة إيران بشرط أن تكون قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون العراق".
https://sarabic.ae/20260514/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-على-حصر-السلاح-بيد-الدولة-ويدعو-البعثات-الدبلوماسية-للعودة-إلى-بغداد-1113423919.html
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142253_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_127126d491217e1ef9d8b6c2b6227d3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

المفتش العسكري السابق: توحيد السلاح بيد الدولة العراقية انعطافة تاريخية بحاجة إلى تخطيط واتفاق سياسي

13:27 GMT 03.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABILالحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
قال الفريق الركن المتقاعد جليل خلف، المفتش العسكري العام سابقا لوزارة الدفاع العراقية، والخبير العسكري والاستراتيجي، إن رئيس الوزراء الجديد يحتاج إلى مستشارين عسكريين لصياغة المشهد القادم للبلاد فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، أن "كل الحكومات السابقة دعت لحصر سلاح الفصائل المسلحة، نظرا لامتلاكها سلاحا كبيرا ومتنوعا"، مشددا على ضرورة "الاتفاق السياسي" بين الأطراف العراقية، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ودراسة عميقة.
وأكد على أن حصر السلاح خطوة صعبة، في ظل ما تملكه الفصائل من كميات كبيرة، تنتجها من مصانع تسليح خاصة بها، تصنع السلاح والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى بغداد
14 مايو, 18:17 GMT
وقال الفريق الركن المتقاعد جليل خلف، إن "مقتدى الصدر ساهم في مبادرة تسليم السلاح للدولة، حتى تنفذ الحكومة رؤيتها، حيث إنها المسؤولة عن قراراتها"، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة العراقية "بضرورة مراجعة أسماء الفصائل المستهدفة للعمل تحت لواء الدولة".
وأشار إلى أن "هناك فصائل أعلنت انفكاكها عن الجهات المرتبطة بها، عدا "حزب الله" العراقي و"حركة النجباء"، حيث رفضا تسليم السلاح"، مشيرا إلى أن "الدولة تقوم بعمل صحيح، لكن عليها الحذر والدقة في عملية دمج الفصائل مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدينة، وإحالة اللذين لا يستطيعوا القيام بالخدمة إلى التقاعد".
ويرى خلف أن "دمج عناصر الفصائل سيكلف الدولة الكثير من الأموال، والعراق يمر بوضع اقتصادي سيء، خاصة بعد غلق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره النفط"، مبينًا أن "هناك أعداد كبيرة من العناصر التابعة للفصائل تتراوح بين 200 إلى 250 ألف".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
حصر السلاح أمام الاختبار... هل تنجح حكومة الزيدي في حسم أخطر ملفات العراق؟
19 مايو, 12:00 GMT
وشدد على أن العراق بحاجة إلى موازنة علاقاته مع الإقليم والخارج، بحيث لا تتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر العلاقة مع إيران.
وأوضح أن "كل السياسيين في العراق لا يريدون أن تكون العلاقات بين العراق والولايات المتحدة متوترة"، مضيفًا: "نحن نحتاج الى علاقات حتى مع الجارة إيران بشرط أن تكون قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون العراق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала