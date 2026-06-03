سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
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بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260603/سر-العداء-البريطاني-القديم-الجديد-ضد-روسيا--1114004329.html
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T14:18+0000
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راديو
بلا قيود
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سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
سبوتنيك عربي
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
موسكو تدعو لندن للتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا. بخصوص هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ محمد عبدالله:حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الفلسطيني، الأستاذ إبراهيم المدهون:الخارجية الليبية: مباحثات مع روسيا لدعم الاستقرار وتطوير العلاقات بين البلدين. بهذا الخصوص، الخبير في الشأن الليبي، الأستاذ إدريس أحميد:موقع: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 100 مليار دولار. وهو ما تحدث عنه الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا

14:18 GMT 03.06.2026
راديو
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
موسكو تدعو لندن للتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا. بخصوص هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ محمد عبدالله:

"لا شك أن بريطانيا لازالت تعيش أوهام الماضي، ومن هنا يمكننا القول إن السياسة البريطانية الجديدة هي محاولة استحضار "سياسة تشرشل" القديمة لإعادة بناء ستار حديدي جديد حول روسيا، كما فعل سابقا ضد الاتحاد السوفيتي بحجة حماية أوروبا من التهديدات الروسية".

حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الفلسطيني، الأستاذ إبراهيم المدهون:

"الاحتلال الإسرائيلي رفض هذا الاتفاق عمليًا، ومع ذلك الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة حماس ما زالت متمسكة به، وغير معنية بأي مواجهة، وهي تنادي المجتمع الدولي والقوى الإقليمية للتحرك العاجل ليوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على الشعب الفلسطيني".

الخارجية الليبية: مباحثات مع روسيا لدعم الاستقرار وتطوير العلاقات بين البلدين. بهذا الخصوص، الخبير في الشأن الليبي، الأستاذ إدريس أحميد:
العلاقات الليبية الروسية قديمة من أيام الاتحاد السوفياتي السابق، حيث كان هناك تعاون كبير في شتى المجالات، وروسيا دولة تبحث عن مصالحها، وبحاجة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة وغيره، لأن ليبيا تعتمد بشكل كبير على النفط".
موقع: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 100 مليار دولار. وهو ما تحدث عنه الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى:

"من الواضح أن هذا الرقم ربما مبالغ فيه، إذا ما أشرنا إلى واقع الأرقام العسكرية للتكاليف، ولكن إذا ما أخذنا الإنفاق على قاعدة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة فقد نكون أمام رقم 100 مليار وربما يفوق المائة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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