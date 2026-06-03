https://sarabic.ae/20260603/سر-العداء-البريطاني-القديم-الجديد-ضد-روسيا--1114004329.html
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T14:18+0000
2026-06-03T14:18+0000
2026-06-03T14:18+0000
راديو
بلا قيود
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سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
سبوتنيك عربي
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
موسكو تدعو لندن للتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا. بخصوص هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ محمد عبدالله:حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الفلسطيني، الأستاذ إبراهيم المدهون:الخارجية الليبية: مباحثات مع روسيا لدعم الاستقرار وتطوير العلاقات بين البلدين. بهذا الخصوص، الخبير في الشأن الليبي، الأستاذ إدريس أحميد:موقع: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 100 مليار دولار. وهو ما تحدث عنه الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
موسكو تدعو لندن للتخلي عن سياساتها العدائية تجاه روسيا. بخصوص هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ محمد عبدالله:
"لا شك أن بريطانيا لازالت تعيش أوهام الماضي، ومن هنا يمكننا القول إن السياسة البريطانية الجديدة هي محاولة استحضار "سياسة تشرشل" القديمة لإعادة بناء ستار حديدي جديد حول روسيا، كما فعل سابقا ضد الاتحاد السوفيتي بحجة حماية أوروبا من التهديدات الروسية".
حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الفلسطيني، الأستاذ إبراهيم المدهون:
"الاحتلال الإسرائيلي رفض هذا الاتفاق عمليًا، ومع ذلك الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة حماس ما زالت متمسكة به، وغير معنية بأي مواجهة، وهي تنادي المجتمع الدولي والقوى الإقليمية للتحرك العاجل ليوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على الشعب الفلسطيني".
الخارجية الليبية: مباحثات مع روسيا لدعم الاستقرار وتطوير العلاقات بين البلدين. بهذا الخصوص، الخبير في الشأن الليبي، الأستاذ إدريس أحميد:
العلاقات الليبية الروسية قديمة من أيام الاتحاد السوفياتي السابق، حيث كان هناك تعاون كبير في شتى المجالات، وروسيا دولة تبحث عن مصالحها، وبحاجة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة وغيره، لأن ليبيا تعتمد بشكل كبير على النفط".
موقع: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 100 مليار دولار. وهو ما تحدث عنه الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى:
"من الواضح أن هذا الرقم ربما مبالغ فيه، إذا ما أشرنا إلى واقع الأرقام العسكرية للتكاليف، ولكن إذا ما أخذنا الإنفاق على قاعدة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة فقد نكون أمام رقم 100 مليار وربما يفوق المائة".
التفاصيل في الملف الصوتي...