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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
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الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين البلدين
الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين البلدين
سبوتنيك عربي
اتفقت الجزائر وسوريا، اليوم الخميس، على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين، خلال مباحثات جمعت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره السوري أسعد... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T16:19+0000
2026-06-04T16:19+0000
الجزائر
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وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن اللقاء بدأ بمحادثات ثنائية بين الوزيرين، أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، خُصصت لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية. وبحث الجانبان آفاق الارتقاء بالتعاون المشترك بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وسوريا، مؤكدين حرصهما على الدفع بالشراكة الثنائية نحو مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تعزيز الحلول السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وأكد وزير الخارجية الجزائري حينها دعم بلاده لسوريا في المرحلة المفصلية الراهنة، وقال عطاف "أكدنا في دمشق استعدادنا لدعم الشعب السوري"، مردفا: "مستعدون لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير".
https://sarabic.ae/20250605/هل-قررت-الجزائر-الانفتاح-على-الإدارة-المؤقتة-في-سوريا-خبراء-يوضحون-أهداف-التقارب-1101356081.html
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الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي بين البلدين

16:19 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
اتفقت الجزائر وسوريا، اليوم الخميس، على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين، خلال مباحثات جمعت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني، الذي يزور الجزائر في إطار زيارة رسمية.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن اللقاء بدأ بمحادثات ثنائية بين الوزيرين، أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، خُصصت لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
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5 يونيو 2025, 15:54 GMT
وبحث الجانبان آفاق الارتقاء بالتعاون المشترك بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وسوريا، مؤكدين حرصهما على الدفع بالشراكة الثنائية نحو مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الوزيران على إعادة بعث عدد من آليات التعاون المشترك، وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري–السوري، إلى جانب تشكيل لجان قطاعية متخصصة لتحديد أولويات التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل والتكوين.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تعزيز الحلول السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد وزير الخارجية الجزائري حينها دعم بلاده لسوريا في المرحلة المفصلية الراهنة، وقال عطاف "أكدنا في دمشق استعدادنا لدعم الشعب السوري"، مردفا: "مستعدون لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير".
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