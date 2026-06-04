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بعثة الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا وتحذر من حملات التضليل وخطاب الكراهية
بعثة الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا وتحذر من حملات التضليل وخطاب الكراهية
سبوتنيك عربي
نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة الادعاءات المتداولة بشأن وجود برامج لتوطين المهاجرين داخل البلاد، مؤكدة أن جميع المزاعم المتعلقة بذلك "عارية عن الصحة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T21:10+0000
2026-06-04T21:14+0000
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وقالت البعثة، في بيان لها، إنها تابعت الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة احترامها لحق الليبيين في الحصول على المعلومات الصحيحة والتعبير السلمي عن آرائهم وفقًا للقوانين الليبية والدولية، مشددة على أن الحوار والتعبير السلمي يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا والشواغل العامة.وجددت الأمم المتحدة تأكيدها أن وكالاتها، بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا تنفذ أي برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، موضحة أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي، وفي إطار احترام سيادة الدولة الليبية، على إيجاد حلول للأشخاص الفارّين من النزاعات والاضطهاد، من بينها الإجلاء إلى دول ثالثة أو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك.وأعربت البعثة عن تقديرها للسلطات المختصة في طرابلس، على جهودها في الحفاظ على النظام العام، وضمان أمن وسلامة المتظاهرين وموظفي الأمم المتحدة ومرافقها.
https://sarabic.ae/20260604/رغم-وفرة-النفط-الطوابير-أمام-محطات-الوقود-تعود-إلى-شوارع-ليبيا-1114061346.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

بعثة الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا وتحذر من حملات التضليل وخطاب الكراهية

21:10 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 21:14 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Maher al-shaeriمهاجرين
مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Maher al-shaeri
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ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة الادعاءات المتداولة بشأن وجود برامج لتوطين المهاجرين داخل البلاد، مؤكدة أن جميع المزاعم المتعلقة بذلك "عارية عن الصحة تمامًا"، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمام مقر البعثة ومقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت البعثة، في بيان لها، إنها تابعت الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة احترامها لحق الليبيين في الحصول على المعلومات الصحيحة والتعبير السلمي عن آرائهم وفقًا للقوانين الليبية والدولية، مشددة على أن الحوار والتعبير السلمي يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا والشواغل العامة.
وأعربت البعثة عن قلقها من انتشار ما وصفته بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية المرتبط بعمل الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة أن هذه الحملات ساهمت في تصاعد التوترات والتحريض ضد الموظفين الوطنيين والدوليين العاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة.
رغم وفرة النفط.. الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا
16:31 GMT
وجددت الأمم المتحدة تأكيدها أن وكالاتها، بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا تنفذ أي برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، موضحة أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي، وفي إطار احترام سيادة الدولة الليبية، على إيجاد حلول للأشخاص الفارّين من النزاعات والاضطهاد، من بينها الإجلاء إلى دول ثالثة أو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك.
كما أدانت البعثة بشدة أي دعوات للتحريض على العنف أو التهديدات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة ومقارها وممتلكاتها، مؤكدة أن أعمال العنف أو الترهيب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، داعية جميع الأطراف إلى احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة والعاملين فيها وفقًا للقانون الدولي.
وأعربت البعثة عن تقديرها للسلطات المختصة في طرابلس، على جهودها في الحفاظ على النظام العام، وضمان أمن وسلامة المتظاهرين وموظفي الأمم المتحدة ومرافقها.
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