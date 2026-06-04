https://sarabic.ae/20260604/رغم-وفرة-النفط-الطوابير-أمام-محطات-الوقود-تعود-إلى-شوارع-ليبيا-1114061346.html

رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا

رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا

سبوتنيك عربي

تعود أزمة الازدحام أمام محطات الوقود إلى الواجهة في عدد من المدن الليبية رغم ارتفاع معدلات إنتاج النفط وتوفر الإمدادات، فيما يعزو مسؤولون السبب وراء تجدد... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T16:31+0000

2026-06-04T16:31+0000

2026-06-04T16:50+0000

أخبار ليبيا اليوم

سوق النفط

ازدحام

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114061182_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_32dbf5b5f93555e01c7ec004ee0e7d84.jpg

وفي السياق، قال عضو لجنة الوقود في وزارة الداخلية، اللواء ميلود عطية، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الازدحام الذي شهدته محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة بدأ قبل عيد الأضحى المبارك بفترة من الزمن، بالإضافة إلى بعض الصعوبات التي واجهت مصفاة الزاوية خلال الأسابيع الماضية ساهمت في حدوث ضغط على عمليات التزويد، إلا أن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجياً بعد ذلك".وأكد عطية أن "الوقود متوفر ولا توجد أزمة حقيقية في الإمدادات"، مشيرا إلى "وصول ناقلات وقود جديدة واستمرار عمليات التوزيع من المستودعات بشكل طبيعي"، موضحا أن "المخزون متوفر في مستودعات طرابلس، وأن عمليات التوزيع مستمرة بصورة منتظمة"، متوقعا أن "تتراجع الازدحامات بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة".كما دعا عطية المواطنين إلى "عدم التوجه إلى محطات الوقود ما لم تكن هناك حاجة فعلية للتزود بالوقود"، مؤكدا أن "توفر الوقود واستمرار الإمدادات يجعل من غير الضروري الوقوف في الطوابير طالما أن المركبة تحتوي على كمية كافية".وانتقد ظاهرة "تعبئة الوقود في البيدونات بغرض الاتجار به أو نقله إلى مناطق أخرى"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تؤثر سلبا على كميات الوقود المتاحة للمواطنين وتساهم في زيادة الازدحام أمام المحطات".بين تطمينات المسؤولين وجهود مكافحة التجاوزات، يظل تحقيق استقرار دائم في قطاع الوقود مرهونا بتعزيز الرقابة وتحسين آليات التوزيع وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه بعيدا عن السوق الموازية، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويحد من مشاهد الطوابير التي باتت تتكرر رغم الإمكانات النفطية الكبيرة التي تمتلكها ليبيا.

https://sarabic.ae/20260603/رغم-ارتفاع-إنتاج-النفط-في-ليبيا-لماذا-لا-تنعكس-الإيرادات-على-معيشة-المواطنين؟-1113995529.html

https://sarabic.ae/20260318/ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-وانخفاض-قيمة-الدينار-في-ليبيا-إيرادات-مرتفعة-وعملة-تتراجع-1111643706.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, ازدحام, تقارير سبوتنيك, حصري