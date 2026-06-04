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"سرايا السلام" العراقية تسلم ملفها إلى القوات الأمنية لقيادة عمليات سامراء
"سرايا السلام" العراقية تسلم ملفها إلى القوات الأمنية لقيادة عمليات سامراء
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، مراسم عملية الاستلام والتسليم الرسمية لملف فصيل "سرايا السلام" العراقي إلى قيادة عمليات سامراء. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T09:44+0000
2026-06-04T09:44+0000
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وأوضح الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وتعزيز سيادة القوات الأمنية.ونقل عن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن هناك لجنة مشتركة تعمل على "فك آلية الارتباط بالحشد الشعبي"، مشددا على أن هذه القوات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة في البلاد.من جانبه، أفاد قائد "سرايا السلام"، تحسين الحميداوي، خلال مراسم الاستلام والتسليم في مقر قيادة عمليات سامراء، بأن "ارتباط هذه القوات سيكون عسكريا بالقائد العام للقوات المسلحة وسنمضي في إجراءات التسليم لضمان انسيابية المهام الأمنية". وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد أعلن، الأربعاء الماضي، "انفكاك تشكيلات "سرايا السلام" بشكل كامل عن التيار، والتحاقها بالدولة العراقية ووضعها تحت إمرة الجهات الرسمية المختصة".وقال الصدر، في بيان له: إن "القرار يأتي انطلاقًا من المصلحة العامة للوطن، وتحاشيًا للمخاطر المحدقة به"، مؤكدًا أن "سرايا السلام" ستنفك عن التيار الوطني الشيعي انفكاكًا تامًا وتلتحق بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية.وفي أعقاب الإعلان، رحّب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بالخطوة، واصفًا إياها بأنها "موقف وطني مسؤول يدعم مؤسسات الدولة ويعزز هيبتها وسيادة القانون"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وكان الزيدي أكد، في وقت سابق، التزام حكومته بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى استئناف عملها في العاصمة بغداد، وذلك عقب نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الزيدي استعرض البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.وأوضح البيان أن رئيس الوزراء حدد ثلاثة مسارات رئيسية لعمل حكومته، يتمثل أولها في إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بالديمقراطية.أما المسار الثاني، فيتعلق بالإصلاح الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وبناء نظام مالي ومصرفي متين، فيما يركز المسار الثالث على البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية، إلى جانب رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، وحماية الطفولة، وتمكين المرأة.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
https://sarabic.ae/20260602/فصيل-عراقي-ثان-يعلن-تسليم-السلاح-للدولة-وفك-الارتباط-بـالحشد-الشعبي-1113962873.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

"سرايا السلام" العراقية تسلم ملفها إلى القوات الأمنية لقيادة عمليات سامراء

09:44 GMT 04.06.2026
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Photo / Iraqi Security Cell
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انطلقت، اليوم الخميس، مراسم عملية الاستلام والتسليم الرسمية لملف فصيل "سرايا السلام" العراقي إلى قيادة عمليات سامراء.
وأوضح الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وتعزيز سيادة القوات الأمنية.
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ونقل عن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن هناك لجنة مشتركة تعمل على "فك آلية الارتباط بالحشد الشعبي"، مشددا على أن هذه القوات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة في البلاد.
من جانبه، أفاد قائد "سرايا السلام"، تحسين الحميداوي، خلال مراسم الاستلام والتسليم في مقر قيادة عمليات سامراء، بأن "ارتباط هذه القوات سيكون عسكريا بالقائد العام للقوات المسلحة وسنمضي في إجراءات التسليم لضمان انسيابية المهام الأمنية".
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد أعلن، الأربعاء الماضي، "انفكاك تشكيلات "سرايا السلام" بشكل كامل عن التيار، والتحاقها بالدولة العراقية ووضعها تحت إمرة الجهات الرسمية المختصة".
وقال الصدر، في بيان له: إن "القرار يأتي انطلاقًا من المصلحة العامة للوطن، وتحاشيًا للمخاطر المحدقة به"، مؤكدًا أن "سرايا السلام" ستنفك عن التيار الوطني الشيعي انفكاكًا تامًا وتلتحق بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية.
وفي أعقاب الإعلان، رحّب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بالخطوة، واصفًا إياها بأنها "موقف وطني مسؤول يدعم مؤسسات الدولة ويعزز هيبتها وسيادة القانون"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان الزيدي أكد، في وقت سابق، التزام حكومته بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى استئناف عملها في العاصمة بغداد، وذلك عقب نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي.
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وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الزيدي استعرض البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء حدد ثلاثة مسارات رئيسية لعمل حكومته، يتمثل أولها في إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بالديمقراطية.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالإصلاح الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وبناء نظام مالي ومصرفي متين، فيما يركز المسار الثالث على البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية، إلى جانب رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، وحماية الطفولة، وتمكين المرأة.
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