https://sarabic.ae/20260605/إسرائيل-تفتتح-سفارة-لها-في-سلوفينيا-لأول-مرة-عقب-وصول-حكومة-جديدة-1114071686.html
إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل ستفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة، وذلك في ظل العلاقات المتوترة مع الحكومة السلوفينية السابقة ووصول... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T04:12+0000
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وكتب ساعر عبر منصة "إكس": "أعلن اليوم بفخر أن إسرائيل ستفتتح أول سفارة لها على الإطلاق في ليوبليانا. فبعد سنوات من المواقف العدائية للحكومة السابقة، لدينا الآن الفرصة لإعادة بناء شراكة حقيقية وتعزيزها وتعميقها".كما تحدث الوزير عن إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السلوفيني الجديد، توني كايزر، مشيرًا إلى أن الأخير تعهد بتقديم كل الدعم اللازم للإسراع في افتتاح البعثة الدبلوماسية.وكانت وكالة الأنباء السلوفينية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الجمعية الوطنية (البرلمان) في سلوفينيا وافقت بأغلبية الأصوات على التشكيلة الجديدة للحكومة برئاسة رئيس الحزب الديمقراطي السلوفيني، يانيز يانشا.ويُذكر أن البرلمان السلوفيني كان قد صادق، في يونيو/حزيران 2024، على مرسوم يعترف بدولة فلسطين، حيث أيده 52 نائبًا من أصل 90. وكما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن سلطات البلاد كانت تعبر عن اعتباراتها بأن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية.وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، اتخذت سلوفينيا قرارًا بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" في فيينا بسبب مشاركة إسرائيل فيها.
https://sarabic.ae/20240604/سلوفينيا-تعترف-رسميا-بفلسطين-دولة-مستقلة-وذات-سيادة-1089518672.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلوفينيا, خارجية سلوفينيا, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سلوفينيا, خارجية سلوفينيا, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل ستفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة، وذلك في ظل العلاقات المتوترة مع الحكومة السلوفينية السابقة ووصول حكومة جديدة إلى السلطة.
وكتب ساعر عبر منصة "إكس": "أعلن اليوم بفخر أن إسرائيل ستفتتح أول سفارة لها على الإطلاق في ليوبليانا. فبعد سنوات من المواقف العدائية للحكومة السابقة، لدينا الآن الفرصة لإعادة بناء شراكة حقيقية وتعزيزها وتعميقها".
كما تحدث الوزير عن إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السلوفيني الجديد، توني كايزر، مشيرًا إلى أن الأخير تعهد بتقديم كل الدعم اللازم للإسراع في افتتاح البعثة الدبلوماسية.
وكانت وكالة الأنباء السلوفينية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الجمعية الوطنية (البرلمان) في سلوفينيا وافقت بأغلبية الأصوات على التشكيلة الجديدة للحكومة برئاسة رئيس الحزب الديمقراطي السلوفيني، يانيز يانشا.
ويُذكر أن البرلمان السلوفيني كان قد صادق، في يونيو/حزيران 2024، على مرسوم يعترف بدولة فلسطين
، حيث أيده 52 نائبًا من أصل 90. وكما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن سلطات البلاد كانت تعبر عن اعتباراتها بأن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، اتخذت سلوفينيا قرارًا بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" في فيينا بسبب مشاركة إسرائيل فيها.