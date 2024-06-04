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سلوفينيا تعترف رسميا بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة
سلوفينيا تعترف رسميا بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية، اليوم الثلاثاء، اعترافها بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وذلك عقب إقرار البرلمان مرسوما يعترف بالدولة الفلسطينية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T20:14+0000
2024-06-04T20:14+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الخارجية السلوفينية، عبر منصة "إكس": "اعترفت سلوفينيا رسميًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".وقالت وكالة الأنباء السلوفينية إن برلمان سلوفينيا اعترف باستقلال فلسطين بعد تصويت 52 عضوا في البرلمان المؤلف من 90 عضوا، وذلك من دون أي أصوات معارضة.وفي 30 مايو/ أيار، أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟تصويت... هل تؤيد تصريحات عباس بأن "حماس" أعطت ذريعة لإسرائيل لمهاجمة غزة؟
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, أخبار فلسطين اليوم

سلوفينيا تعترف رسميا بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة

20:14 GMT 04.06.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية، اليوم الثلاثاء، اعترافها بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وذلك عقب إقرار البرلمان مرسوما يعترف بالدولة الفلسطينية.
وقالت الخارجية السلوفينية، عبر منصة "إكس": "اعترفت سلوفينيا رسميًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".
وقالت وكالة الأنباء السلوفينية إن برلمان سلوفينيا اعترف باستقلال فلسطين بعد تصويت 52 عضوا في البرلمان المؤلف من 90 عضوا، وذلك من دون أي أصوات معارضة.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
30 مايو, 14:43 GMT
وفي 30 مايو/ أيار، أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".
وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".

وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا علنا ​​عن خططها في 22 مايو/ أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟
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