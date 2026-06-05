https://sarabic.ae/20260605/باحثون-يكتشفون-أن-تركيبة-الحليب-تطورت-لتلبية-احتياجات-نمو-الدماغ-1114105593.html
باحثون يكتشفون أن تركيبة الحليب تطورت لتلبية احتياجات نمو الدماغ
باحثون يكتشفون أن تركيبة الحليب تطورت لتلبية احتياجات نمو الدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من معهد سكولتك، ضمن فريق بحث دولي، أن التركيبة الكيميائية للحليب تطورت لتزويد المواليد الجدد بالمواد اللازمة لنمو أدمغتهم. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T20:50+0000
2026-06-05T20:50+0000
2026-06-05T20:50+0000
مجتمع
علوم
دراسات
روسيا
جامعات روسية
حليب
الأم
رضاعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108954607_0:54:1616:963_1920x0_80_0_0_4b623e63477ea2b1b71b8859b99a949e.jpg
وتُظهر النتائج، التي نشرتها المؤسسة الروسية للعلوم، أن تركيبة الحليب تتشابه داخل النوع الواحد، لكنها تختلف بين الأنواع، ما يشير إلى أن حليب كل حيوان مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات دماغ صغاره. وحدد الباحثون علاقات واضحة بين تركيبة الحليب وقشرة الفص الجبهي في الدماغ - المسؤولة عن عمليات التفكير المعقدة والتخطيط والسلوك الاجتماعي - لدى البشر والشمبانزي وقرود المكاك. وأكد فيليب هويتوفيتش، الباحث الرئيسي في المشروع، على الأهمية العملية لهذه النتائج في تحسين تغذية الرضع. وسلط الضوء على ضرورة تحسين تركيبة حليب الأطفال ليُحاكي حليب الأم بشكل أفضل، لا سيما فيما يتعلق بالأحماض الدهنية طويلة السلسلة. أُجريت الدراسة بدعم من مؤسسة العلوم الروسية، ونُشرت كجزء من بحث مستمر حول تغذية الثدييات ونمو الدماغ. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لتطوير منتجات تغذية الرضع التي تُحاكي بشكل أدق التركيبة التطورية المُحسّنة لحليب الأم لنمو الدماغ.علماء روس يبتكرون نهجا جديدا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة
https://sarabic.ae/20260517/دراسة-عدوى-التثاؤب-تنتقل-من-الأم-إلى-جنينها-داخل-الرحم-1113494440.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108954607_99:0:1535:1077_1920x0_80_0_0_355d95de3e42fa5bbdc03c87335c8bc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, دراسات, روسيا, جامعات روسية, حليب, الأم, رضاعة
علوم, دراسات, روسيا, جامعات روسية, حليب, الأم, رضاعة
باحثون يكتشفون أن تركيبة الحليب تطورت لتلبية احتياجات نمو الدماغ
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من معهد سكولتك، ضمن فريق بحث دولي، أن التركيبة الكيميائية للحليب تطورت لتزويد المواليد الجدد بالمواد اللازمة لنمو أدمغتهم.
وتُظهر النتائج، التي نشرتها المؤسسة الروسية للعلوم، أن تركيبة الحليب تتشابه داخل النوع الواحد، لكنها تختلف بين الأنواع، ما يشير إلى أن حليب كل حيوان مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات دماغ صغاره.
وحدد الباحثون علاقات واضحة بين تركيبة الحليب وقشرة الفص الجبهي في الدماغ - المسؤولة عن عمليات التفكير المعقدة والتخطيط والسلوك الاجتماعي - لدى البشر والشمبانزي وقرود المكاك.
وقد وُجدت أقوى علاقة ارتباط بين تركيبة الحليب والدماغ لدى البشر، ما يُشير إلى أن تركيبة حليب الأم تطورت في المقام الأول لتغذية المنطقة الأكثر استهلاكًا للموارد والأكثر أهمية اجتماعيًا في دماغ الطفل النامي.
وأكد فيليب هويتوفيتش، الباحث الرئيسي في المشروع، على الأهمية العملية لهذه النتائج في تحسين تغذية الرضع. وسلط الضوء على ضرورة تحسين تركيبة حليب الأطفال ليُحاكي حليب الأم بشكل أفضل، لا سيما فيما يتعلق بالأحماض الدهنية طويلة السلسلة.
أُجريت الدراسة بدعم من مؤسسة العلوم الروسية، ونُشرت كجزء من بحث مستمر حول تغذية الثدييات ونمو الدماغ. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لتطوير منتجات تغذية الرضع التي تُحاكي بشكل أدق التركيبة التطورية المُحسّنة لحليب الأم لنمو الدماغ.