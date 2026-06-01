علماء روس يبتكرون نهجا جديدا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260601/علماء-روس-يبتكرون-نهجا-جديدا-لمكافحة-أحد-أخطر-الأعشاب-الضارة-1113944270.html
علماء روس يبتكرون نهجا جديدا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة
علماء روس يبتكرون نهجا جديدا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة
سبوتنيك عربي
قدّمت جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، التي تحمل اسم بيربيكوف، حلًا ثوريًا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة، وهو نبات "الرجيد"، الذي أصبح يشكل مشكلة خطيرة في... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T15:53+0000
2026-06-01T15:53+0000
علوم
مجتمع
روسيا
جامعات روسية
أعشاب نباتية
مواد ضارة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/05/1078746753_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a3bd1a9575c7ad8e042b1493fb5dfef.jpg
يتطلب وضع الرجيد في المناطق المكتظة بالسكان وضواحي نالتشيك اهتمامًا فوريًا، إذ لا يقتصر تأثير هذا النبات على تشويه المنظر الطبيعي فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدات صحية واقتصادية خطيرة، ما يجعل مكافحته أولوية قصوى. وقد أثبتت طرق المكافحة التقليدية، كالجزّ الآلي والحرق، عدم فعاليتها، كما أن قرب الحقول من المباني السكنية يجعل استخدام المواد الكيميائية مستحيلاً، وفقا لما ورد في بوابة "روسيا العلمية". لذا، طوّر علماء جامعة كيلبورن للعلوم الزراعية طريقة مبتكرة تعتمد على تغليف حبوب لقاح الرجيد بالبوليمر. باستخدام طائرات من دون طيار، تعالج غابات الرجيد بتركيبة بوليمرية خاصة قابلة للتحلل الحيوي. يقول شامل أفاونوف، الباحث الشاب في مركز المواد المتقدمة وتقنيات الإضافة في الجامعة، وأحد مؤلفي المشروع: "كنا نبحث عن حلٍّ فعّال وآمن للبيئة والإنسان على حدٍّ سواء. يتيح لنا استخدام الطائرات المسيّرة معالجة مساحات واسعة بدقة متناهية، مما يقلل من تأثيرها على النباتات الأخرى والنظام البيئي ككل. والأهم من ذلك، أن تركيبة البوليمر قابلة للتحلل الحيوي بالكامل ولا تترك أي مخلفات ضارة". مع ذلك، يقترح مطورو المشروع المضي قدمًا والاستفادة القصوى من الكتلة الحيوية الكاملة لنبات الرجيد. فبعد تحييد حبوب اللقاح، يمكن قطع النبات ومعالجته ليصبح سمادًا عضويًا غنيًا بالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم، مما يُساعد على تحسين بنية التربة. ويضيف أفونوف: "في السابق، كنا نكافح الرجيد بتأخير ما لا مفر منه. فالجزّ أشبه بقطع رأس واحد من رأس وحش الهيدرا، فتنمو ثلاثة رؤوس جديدة مكانه. أما طريقتنا فتتيح لنا ليس فقط المكافحة، بل الانتصار، من خلال سدّ مصدر المشكلة نفسه - حبوب اللقاح. وبذلك، نستطيع الاستفادة من هذه الكتلة الحيوية، وتحويل هذا النبات الضار إلى سماد قيّم. إنها دورة مغلقة تعود بالنفع على الطبيعة والزراعة على حد سواء". وقد طوّر علماء من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، التي تحمل اسم بيربيكوفا، هذه التقنية التي اجتازت بنجاح التجارب الميدانية وهي جاهزة للتطبيق. يفتح هذا المشروع الرائد، الذي يجمع بين خبراء التقنية الحيوية، والمهندسين الزراعيين، والكيميائيين، والاقتصاديين من الجامعة، آفاقًا جديدة في مكافحة نبات الرجيد، ليس فقط في كاباردينو-بلقاريا، بل في جميع أنحاء روسيا، واعدًا بتحسن ملحوظ في الحد من انتشار هذا النبات الضار.
https://sarabic.ae/20260519/علماء-روس-يطورون-فلترا-خارقا-لتنقية-المياه-من-المعادن-السامة-1113526702.html
https://sarabic.ae/20260531/باحثون-روس-يطورون-خوارزمية-لكشف-اضطراب-نظم-القلب-1113923618.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/05/1078746753_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b65d721a6050e30d646c07ccddbd902.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, جامعات روسية, أعشاب نباتية, مواد ضارة
علوم, روسيا, جامعات روسية, أعشاب نباتية, مواد ضارة

علماء روس يبتكرون نهجا جديدا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة

15:53 GMT 01.06.2026
© Sputnikعلماء روس يبتكرون طرق لزراعة الخضروات في ظروف مناخية مختلفة
علماء روس يبتكرون طرق لزراعة الخضروات في ظروف مناخية مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
قدّمت جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، التي تحمل اسم بيربيكوف، حلًا ثوريًا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة، وهو نبات "الرجيد"، الذي أصبح يشكل مشكلة خطيرة في المنطقة، نظرا لانتشاره الواسع النطاق، ففي كاباردينو-بلقاريا (أحد الكيانات الفيدرالية الروسية) وحدها، أصاب الرجيد أكثر من 113 ألف هكتار، أي ما يقارب 10% من مساحة الإقليم.
يتطلب وضع الرجيد في المناطق المكتظة بالسكان وضواحي نالتشيك اهتمامًا فوريًا، إذ لا يقتصر تأثير هذا النبات على تشويه المنظر الطبيعي فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدات صحية واقتصادية خطيرة، ما يجعل مكافحته أولوية قصوى.

يعرف الرجيد بأنه من مسببات الحساسية القوية، حيث يسبب التهاب الأنف، والتهاب الملتحمة، ونوبات الربو، وغيرها من المضاعفات غير المرغوب فيها. علاوة على ذلك، يلحق هذا النبات أضرارًا جسيمة بالزراعة، إذ يقلل من غلة المحاصيل، ويستنزف التربة، ويؤدي إلى تدهور جودة العلف. حتى حليب الحيوانات التي تتغذى على الرجيد يكتسب طعمًا مرًا بسبب المواد الموجودة في النبات.

وقد أثبتت طرق المكافحة التقليدية، كالجزّ الآلي والحرق، عدم فعاليتها، كما أن قرب الحقول من المباني السكنية يجعل استخدام المواد الكيميائية مستحيلاً، وفقا لما ورد في بوابة "روسيا العلمية". لذا، طوّر علماء جامعة كيلبورن للعلوم الزراعية طريقة مبتكرة تعتمد على تغليف حبوب لقاح الرجيد بالبوليمر. باستخدام طائرات من دون طيار، تعالج غابات الرجيد بتركيبة بوليمرية خاصة قابلة للتحلل الحيوي.

يشكّل هذا المحلول طبقة رقيقة لكنها متينة تسمح بمرور الهواء على سطح النبات، ما يمنع بشكل فعال إطلاق حبوب اللقاح المسببة للحساسية في الجو. وقد أكدت التجارب الميدانية فعالية هذه الطريقة العالية، حيث يتم تحييد مسببات الحساسية بشكل فوري تقريبًا.

علماء روس يطورون فلترا خارقا لتنقية المياه من المعادن السامة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
مجتمع
علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
19 مايو, 07:57 GMT
يقول شامل أفاونوف، الباحث الشاب في مركز المواد المتقدمة وتقنيات الإضافة في الجامعة، وأحد مؤلفي المشروع: "كنا نبحث عن حلٍّ فعّال وآمن للبيئة والإنسان على حدٍّ سواء. يتيح لنا استخدام الطائرات المسيّرة معالجة مساحات واسعة بدقة متناهية، مما يقلل من تأثيرها على النباتات الأخرى والنظام البيئي ككل. والأهم من ذلك، أن تركيبة البوليمر قابلة للتحلل الحيوي بالكامل ولا تترك أي مخلفات ضارة".
أظهرت الدراسات أن الغشاء الواقي على نبات الرجيد يدوم لمدة شهر تقريبًا في الطقس الجاف، وأسبوعين تقريبًا في الطقس الممطر. وهذا يعني أن قصّ النبات غير ضروري. والأهم من ذلك، أن حبوب اللقاح لن تنتشر في كل مكان، مما يُسهّل على مرضى الحساسية تحمّل موسم الرجيد.
مع ذلك، يقترح مطورو المشروع المضي قدمًا والاستفادة القصوى من الكتلة الحيوية الكاملة لنبات الرجيد. فبعد تحييد حبوب اللقاح، يمكن قطع النبات ومعالجته ليصبح سمادًا عضويًا غنيًا بالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم، مما يُساعد على تحسين بنية التربة.

يفتح هذا النهج الواعد آفاقًا جديدة لإعادة النظر في مكافحة الأنواع الغازية. فبدلًا من النظر إلى نبات الرجيد باعتباره تهديدًا فحسب، يقترح علماء جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية تحويله إلى مورد قيّم.

صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
مجتمع
باحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب
أمس, 21:10 GMT
ويضيف أفونوف: "في السابق، كنا نكافح الرجيد بتأخير ما لا مفر منه. فالجزّ أشبه بقطع رأس واحد من رأس وحش الهيدرا، فتنمو ثلاثة رؤوس جديدة مكانه. أما طريقتنا فتتيح لنا ليس فقط المكافحة، بل الانتصار، من خلال سدّ مصدر المشكلة نفسه - حبوب اللقاح. وبذلك، نستطيع الاستفادة من هذه الكتلة الحيوية، وتحويل هذا النبات الضار إلى سماد قيّم. إنها دورة مغلقة تعود بالنفع على الطبيعة والزراعة على حد سواء".
وقد طوّر علماء من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، التي تحمل اسم بيربيكوفا، هذه التقنية التي اجتازت بنجاح التجارب الميدانية وهي جاهزة للتطبيق. يفتح هذا المشروع الرائد، الذي يجمع بين خبراء التقنية الحيوية، والمهندسين الزراعيين، والكيميائيين، والاقتصاديين من الجامعة، آفاقًا جديدة في مكافحة نبات الرجيد، ليس فقط في كاباردينو-بلقاريا، بل في جميع أنحاء روسيا، واعدًا بتحسن ملحوظ في الحد من انتشار هذا النبات الضار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала