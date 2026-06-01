علماء روس يبتكرون نهجا جديدا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة

سبوتنيك عربي

قدّمت جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، التي تحمل اسم بيربيكوف، حلًا ثوريًا لمكافحة أحد أخطر الأعشاب الضارة، وهو نبات "الرجيد"، الذي أصبح يشكل مشكلة خطيرة في... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T15:53+0000

يتطلب وضع الرجيد في المناطق المكتظة بالسكان وضواحي نالتشيك اهتمامًا فوريًا، إذ لا يقتصر تأثير هذا النبات على تشويه المنظر الطبيعي فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدات صحية واقتصادية خطيرة، ما يجعل مكافحته أولوية قصوى. وقد أثبتت طرق المكافحة التقليدية، كالجزّ الآلي والحرق، عدم فعاليتها، كما أن قرب الحقول من المباني السكنية يجعل استخدام المواد الكيميائية مستحيلاً، وفقا لما ورد في بوابة "روسيا العلمية". لذا، طوّر علماء جامعة كيلبورن للعلوم الزراعية طريقة مبتكرة تعتمد على تغليف حبوب لقاح الرجيد بالبوليمر. باستخدام طائرات من دون طيار، تعالج غابات الرجيد بتركيبة بوليمرية خاصة قابلة للتحلل الحيوي. يقول شامل أفاونوف، الباحث الشاب في مركز المواد المتقدمة وتقنيات الإضافة في الجامعة، وأحد مؤلفي المشروع: "كنا نبحث عن حلٍّ فعّال وآمن للبيئة والإنسان على حدٍّ سواء. يتيح لنا استخدام الطائرات المسيّرة معالجة مساحات واسعة بدقة متناهية، مما يقلل من تأثيرها على النباتات الأخرى والنظام البيئي ككل. والأهم من ذلك، أن تركيبة البوليمر قابلة للتحلل الحيوي بالكامل ولا تترك أي مخلفات ضارة". مع ذلك، يقترح مطورو المشروع المضي قدمًا والاستفادة القصوى من الكتلة الحيوية الكاملة لنبات الرجيد. فبعد تحييد حبوب اللقاح، يمكن قطع النبات ومعالجته ليصبح سمادًا عضويًا غنيًا بالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم، مما يُساعد على تحسين بنية التربة. ويضيف أفونوف: "في السابق، كنا نكافح الرجيد بتأخير ما لا مفر منه. فالجزّ أشبه بقطع رأس واحد من رأس وحش الهيدرا، فتنمو ثلاثة رؤوس جديدة مكانه. أما طريقتنا فتتيح لنا ليس فقط المكافحة، بل الانتصار، من خلال سدّ مصدر المشكلة نفسه - حبوب اللقاح. وبذلك، نستطيع الاستفادة من هذه الكتلة الحيوية، وتحويل هذا النبات الضار إلى سماد قيّم. إنها دورة مغلقة تعود بالنفع على الطبيعة والزراعة على حد سواء". وقد طوّر علماء من جامعة كاباردينو-بلقاريا الحكومية، التي تحمل اسم بيربيكوفا، هذه التقنية التي اجتازت بنجاح التجارب الميدانية وهي جاهزة للتطبيق. يفتح هذا المشروع الرائد، الذي يجمع بين خبراء التقنية الحيوية، والمهندسين الزراعيين، والكيميائيين، والاقتصاديين من الجامعة، آفاقًا جديدة في مكافحة نبات الرجيد، ليس فقط في كاباردينو-بلقاريا، بل في جميع أنحاء روسيا، واعدًا بتحسن ملحوظ في الحد من انتشار هذا النبات الضار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

