عضو سابق في البرلمان البريطاني: بوتين يتمتع بحكمة عالية
18:35 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 18:49 GMT 05.06.2026)
© Sputnikالعضو السابق في البرلمان البريطاني جورج غالاوي
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ذكر العضو السابق في البرلمان البريطاني، جورج غالاوي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بحكمة عالية متفوقا على نظرائه الغربيين.
وأضاف غالاوي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أن "الرئيس الروسي أبلى بلاء حسنا خلال المنتدى متفوقا على الزعماء الغربيين".
📹 كان خطاب بوتين في منتدى بطرسبورغ وجلسة الأسئلة والأجوبة بمثابة "درسٍ نموذجي" لقادة العالم - البرلماني البريطاني السابق جورج غالاوي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2026
🔸وقال غالاوي لوكالة سبوتنيك: "الرئيس الروسي أكد أنه يتفوق بمراحل على القادة الأوروبيين على وجه الخصوص، وعلم رؤساء الدول كيفية القيام بهذا النوع… https://t.co/PyHa0NhfwH pic.twitter.com/0psSukTVVf
وأكد السياسي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بحكمة عالية".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، بأنه لم تكن هناك عزلة لروسيا، بل مجرد محاولات من الإدارة الأمريكية السابقة.
وقال بوتين: "لم تكن هناك عزلة منذ البداية. فالمبادر بمحاولات هذه العزلة كانت الإدارة السابقة للولايات المتحدة، ثم تبعها في ذلك حلفاؤها في أوروبا. وقد نجح هؤلاء اليوم في هذا الأمر أكثر من الإدارة الأمريكية نفسها. لكن هذه العزلة لم تكن موجودة أصلًا منذ البداية".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.