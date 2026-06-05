https://sarabic.ae/20260605/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-العلاقات-الدولية-ستستمر-رغم-تعنت-الغرب-1114100812.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة: العلاقات الدولية ستستمر رغم تعنت الغرب
وزيرة خارجية النمسا السابقة: العلاقات الدولية ستستمر رغم تعنت الغرب
سبوتنيك عربي
ذكرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن العلاقات الدولية مستمرة رغم تعنت الغرب. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:18+0000
2026-06-05T18:18+0000
2026-06-05T18:18+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقالت كنيسل في بداية تصريحاتها لوكالة "سبوتنيك" خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026: "إنني تعلمت اللغة الألمانية وتعلمت اللغة العربية عندما أتيت إلى هنا منذ خمس سنوات".وعن العلاقات الدولية مع روسيا، أكدت أن "أوروبا هناك ونحن هنا، والقافلة تسير والكلاب تنبح".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/أستاذ-علوم-سياسية-لـسبوتنيك-رسائل-بوتين-تعلن-انتصار-روسيا-اقتصاديا-وتحطم-أوهام-الناتو-1114100592.html
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
وزيرة خارجية النمسا السابقة: العلاقات الدولية ستستمر رغم تعنت الغرب
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
ذكرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن العلاقات الدولية مستمرة رغم تعنت الغرب.
وقالت كنيسل في بداية تصريحاتها لوكالة "سبوتنيك" خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026: "إنني تعلمت اللغة الألمانية وتعلمت اللغة العربية عندما أتيت إلى هنا منذ خمس سنوات".
وأكدت على أهمية المنتدى كونه عامل جذب اقتصادي دولي مهم لروسيا، مشددا على أن روسيا لم تكن يوما معزولة.
وعن العلاقات الدولية مع روسيا، أكدت أن "أوروبا هناك ونحن هنا، والقافلة تسير والكلاب تنبح".
وردا على سؤال حول رأيها بمشاركة دول أوروبية عدة وكذلك الولايات المتحدة وحول تناقض الرسائل الاقتصادية والسياسية، أجابت: "أنا شخصيا لست متفائلة".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.