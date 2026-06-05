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أستاذ علوم سياسية لـ"سبوتنيك": رسائل بوتين تعلن انتصار روسيا اقتصاديا وتحطم أوهام الناتو
أستاذ علوم سياسية لـ"سبوتنيك": رسائل بوتين تعلن انتصار روسيا اقتصاديا وتحطم أوهام الناتو
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تثبت للعالم بشكل قاطع أن... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:01+0000
2026-06-05T18:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
فلاديمير بوتين
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أخبار العالم الآن
العالم
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وأكد الرقب، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن روسيا لا تزال بخير ولم تتأثر، بل أثبتت الأحداث حاجة العالم الملحة إليها بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الحرب.كما أكد أن أوروبا تكبدت خسائر كبيرة جدًا جراء هذا الصراع، وتحديدا منطقة اليورو، في حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ عن إجراءاتها ضد روسيا، مشيرا إلى أن كل التدابير التي مورست ضد موسكو فشلت، وهو ما يستدعي من الأوروبيين تغيير رؤيتهم للصراع، خاصة أن الرهان على زيلينسكي بات غير مجدٍ.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية كشفت عورات هذا الملف، وأبرزت أهمية عدم الاستغناء عن روسيا بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الأوروبيين يعيدون حاليا مراجعة مواقفهم بكثافة، تزامنا مع الحديث عن أهمية النفط والغاز الروسي، مما يتطلب منهم براغماتية عالية بدلاً من الارتهان لتوجهات زيلينسكي.واعتبر الرقب أن من حق روسيا الكامل الحفاظ على أمنها القومي، موضحا أن الأوروبيين أدركوا بشكل قطعي أن وجود حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية يمثل خطرا مباشرا على الأمن القومي الروسي، مشددا على أن الاقتصاد الروسي لم ينهر بعد أربع سنوات من المواجهة، بل إن الطرف المتضرر الأكبر والخاسر الحقيقي هم الأوروبيون.واختتم الرقب حديثه بالإشارة إلى أن رسائل الرئيس بوتين كانت واضحة تماما وعلى الأوروبيين التقاطها وإعادة ترتيب علاقاتهم مع روسيا على أساس براغماتي، وقاعدة صريحة ترتكز على منع وجود الناتو وعدم تهديد الأمن القومي الروسي، مؤكدا أن هذه الأمور يمكن تسويتها وترتيبها، خاصة أن الجانب الأمريكي بدأ يتفهم هذا الأمر بالفعل.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.وأضاف الرئيس الروسي: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الأمريكيين أشخاص براغماتيون، ويجب أن نأخذ منهم مثالًا، حيثما توجد مصلحة لنا أو لهم، لم يتوقف شيء. لدينا مشاريع طاقة مستمرة في الشرق الأقصى مع بعض الدول التي أعلنت رسميًا انسحابها من المشروع، وفي مجالات أخرى عديدة".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ما زالت حتى الآن، تزود السوق الأمريكية باليورانيوم.وقال بوتين: "الضرر يقع على منطقة اليورو بسبب فرض العقوبات علينا. ولكن الآن يجري إعادة تقييم لهذا الوضع. وهذا التقييم يقود الكثيرين إلى فكرة أنه ربما من الأفضل العودة إلى التعاون مع الشركاء الروس. سنراقب ذلك عن كثب. إذا كان شركاؤنا الذين غادروا سوقنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات لم يتركوا أثراً سيئاً كبيرا ولم يتصرفوا بأساليب فجة، ، فسنرحب بعودتهم".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-روسيا-لم-تزود-إيران-بأي-أسلحة-وطهران-لم-تطلبها-1114100064.html
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-لاجدوى-من-الإجتماع-مع-زيلينسكي-في-الوقت-الحالي-1114097118.html
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-أوكرانيا-تحاول-تطوير-طائرات-مسيرة-لكنها-لا-تحقق-نجاحا-يذكر-1114099042.html
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وائل مجدي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, فلاديمير بوتين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, فلاديمير بوتين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار العالم الآن, العالم

أستاذ علوم سياسية لـ"سبوتنيك": رسائل بوتين تعلن انتصار روسيا اقتصاديا وتحطم أوهام الناتو

18:01 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026
بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تثبت للعالم بشكل قاطع أن الحصار المفروض من منطقة اليورو وأوروبا ضد موسكو لم يجد نفعًا.
وأكد الرقب، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن روسيا لا تزال بخير ولم تتأثر، بل أثبتت الأحداث حاجة العالم الملحة إليها بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الحرب.
كما أكد أن أوروبا تكبدت خسائر كبيرة جدًا جراء هذا الصراع، وتحديدا منطقة اليورو، في حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ عن إجراءاتها ضد روسيا، مشيرا إلى أن كل التدابير التي مورست ضد موسكو فشلت، وهو ما يستدعي من الأوروبيين تغيير رؤيتهم للصراع، خاصة أن الرهان على زيلينسكي بات غير مجدٍ.
بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها
17:33 GMT
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية كشفت عورات هذا الملف، وأبرزت أهمية عدم الاستغناء عن روسيا بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الأوروبيين يعيدون حاليا مراجعة مواقفهم بكثافة، تزامنا مع الحديث عن أهمية النفط والغاز الروسي، مما يتطلب منهم براغماتية عالية بدلاً من الارتهان لتوجهات زيلينسكي.
واعتبر الرقب أن من حق روسيا الكامل الحفاظ على أمنها القومي، موضحا أن الأوروبيين أدركوا بشكل قطعي أن وجود حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية يمثل خطرا مباشرا على الأمن القومي الروسي، مشددا على أن الاقتصاد الروسي لم ينهر بعد أربع سنوات من المواجهة، بل إن الطرف المتضرر الأكبر والخاسر الحقيقي هم الأوروبيون.
واختتم الرقب حديثه بالإشارة إلى أن رسائل الرئيس بوتين كانت واضحة تماما وعلى الأوروبيين التقاطها وإعادة ترتيب علاقاتهم مع روسيا على أساس براغماتي، وقاعدة صريحة ترتكز على منع وجود الناتو وعدم تهديد الأمن القومي الروسي، مؤكدا أن هذه الأمور يمكن تسويتها وترتيبها، خاصة أن الجانب الأمريكي بدأ يتفهم هذا الأمر بالفعل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: لاجدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن
15:31 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.
ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.
وأضاف الرئيس الروسي: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الأمريكيين أشخاص براغماتيون، ويجب أن نأخذ منهم مثالًا، حيثما توجد مصلحة لنا أو لهم، لم يتوقف شيء. لدينا مشاريع طاقة مستمرة في الشرق الأقصى مع بعض الدول التي أعلنت رسميًا انسحابها من المشروع، وفي مجالات أخرى عديدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: أوكرانيا تحاول تطوير طائرات مسيرة لكنها لا تحقق نجاحا يذكر
16:50 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ما زالت حتى الآن، تزود السوق الأمريكية باليورانيوم.
وقال بوتين: "الضرر يقع على منطقة اليورو بسبب فرض العقوبات علينا. ولكن الآن يجري إعادة تقييم لهذا الوضع. وهذا التقييم يقود الكثيرين إلى فكرة أنه ربما من الأفضل العودة إلى التعاون مع الشركاء الروس. سنراقب ذلك عن كثب. إذا كان شركاؤنا الذين غادروا سوقنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات لم يتركوا أثراً سيئاً كبيرا ولم يتصرفوا بأساليب فجة، ، فسنرحب بعودتهم".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
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