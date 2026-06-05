https://sarabic.ae/20260605/ما-أهمية-الأرشيف-الذي-تحضره-دمشق-للمحققين-الأوروبيين-ومنظمات-حقوق-الإنسان--خبير-يجيب-1114089176.html
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:39+0000
2026-06-05T13:39+0000
2026-06-05T13:39+0000
راديو
شؤون عسكرية
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ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
أعلنت دمشق عن استعدادها للتعاون مع السويد وعدد من الدول الأوروبية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب:أمَّا عن المفارقة الحقوقية السياسية الحادة التي تشكلها الجهة الموفرة للأرشيف في وزارة الداخلية السورية أمام المجتمع الدولي، يتابع الخبير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
أعلنت دمشق عن استعدادها للتعاون مع السويد وعدد من الدول الأوروبية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب:
"بالنسبة للأرشيف الأمني بأسماء نحو ألف شخص والذي تحضّره دمشق وأهميته للمحققين والمنظمات، فله أبعاد قانونية وسياسية بالغة التعقيد، فمن جهة يمثل كنزًا جنائيًا تاريخيا للمحققين ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته هناك تحديات حول أزمة الشرعية والموثوقية بسبب الخلفية الفصائلية للسلطات أو التصنيف السابق، أمَّا أهمية الأرشيف فهو بسبب أدلة الإدانة المباشرة، لما يحتوي الأرشيف على وثائق رسمية وأوامر عسكرية مكتوبة وتقارير مخابراتية وصور وأوامر تسلسل القيادة".
أمَّا عن المفارقة الحقوقية السياسية الحادة التي تشكلها الجهة الموفرة للأرشيف في وزارة الداخلية السورية أمام المجتمع الدولي، يتابع الخبير:
"الجهة الموفِّرة للأرشيف اليوم والتي تقوم بالتنسيق الدولي كانت بالأمس القريب مصنَّفة على قوائم الإرهاب الدولية وعابرة للحدود، وفق قرارات مجلس الأمن، وهنا تبرز محاذير كالخشية من التسييس والانتقائية، حيث تتخوف المنظمات الحقوقية من إمكانية استخدام السلطات الجديدة للأرشيف كأداة انتقام سياسي أو تصفية حسابات عبر التلاعب بالوثائق".
التفاصيل في الملف الصوتي...