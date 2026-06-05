ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب

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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260605/ما-أهمية-الأرشيف-الذي-تحضره-دمشق-للمحققين-الأوروبيين-ومنظمات-حقوق-الإنسان--خبير-يجيب-1114089176.html
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:39+0000
2026-06-05T13:39+0000
راديو
شؤون عسكرية
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ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
سبوتنيك عربي
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
أعلنت دمشق عن استعدادها للتعاون مع السويد وعدد من الدول الأوروبية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب:أمَّا عن المفارقة الحقوقية السياسية الحادة التي تشكلها الجهة الموفرة للأرشيف في وزارة الداخلية السورية أمام المجتمع الدولي، يتابع الخبير:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان ... خبير يجيب

13:39 GMT 05.06.2026
راديو
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
أعلنت دمشق عن استعدادها للتعاون مع السويد وعدد من الدول الأوروبية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب:

"بالنسبة للأرشيف الأمني بأسماء نحو ألف شخص والذي تحضّره دمشق وأهميته للمحققين والمنظمات، فله أبعاد قانونية وسياسية بالغة التعقيد، فمن جهة يمثل كنزًا جنائيًا تاريخيا للمحققين ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته هناك تحديات حول أزمة الشرعية والموثوقية بسبب الخلفية الفصائلية للسلطات أو التصنيف السابق، أمَّا أهمية الأرشيف فهو بسبب أدلة الإدانة المباشرة، لما يحتوي الأرشيف على وثائق رسمية وأوامر عسكرية مكتوبة وتقارير مخابراتية وصور وأوامر تسلسل القيادة".

أمَّا عن المفارقة الحقوقية السياسية الحادة التي تشكلها الجهة الموفرة للأرشيف في وزارة الداخلية السورية أمام المجتمع الدولي، يتابع الخبير:

"الجهة الموفِّرة للأرشيف اليوم والتي تقوم بالتنسيق الدولي كانت بالأمس القريب مصنَّفة على قوائم الإرهاب الدولية وعابرة للحدود، وفق قرارات مجلس الأمن، وهنا تبرز محاذير كالخشية من التسييس والانتقائية، حيث تتخوف المنظمات الحقوقية من إمكانية استخدام السلطات الجديدة للأرشيف كأداة انتقام سياسي أو تصفية حسابات عبر التلاعب بالوثائق".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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