https://sarabic.ae/20260606/اكتشاف-نظام-مائي-متكامل-وبقايا-مسجد-بمحيط-قلعة-صلاح-الدين-في-مصر-صور-1114122090.html

اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد بمحيط قلعة صلاح الدين في مصر... صور

اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد بمحيط قلعة صلاح الدين في مصر... صور

سبوتنيك عربي

كشفت بعثة مصرية فرنسية مشتركة عن نظام مائي متكامل يعود ​للعصر المملوكي في منطقة عرب اليسار، وبقايا مسجد من العصر المملوكي في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي في... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T14:43+0000

2026-06-06T14:43+0000

2026-06-06T14:43+0000

مجتمع

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104286/28/1042862862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95dd35e8b8e6d6f978577572d2784b0a.jpg

ونقلت صحيفة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن وزارة السياحة والآثار المصرية، ​أن الكشف جاء خلال أعمال البعثة ضمن مشروع علمي ⁠ينفذ في منطقتين رئيسيتين في محيط القلعة، هما عرب اليسار والحطابة، في إطار برنامج أوسع لدراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة.وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، بأن البعثة خلال أعمالها في منطقة عرب اليسار "كشفت عن نظام مائي متكامل يرجع إلى العصر المملوكي، يعد من أهم نظم إمداد القلعة بالمياه، حيث أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن ​بئرين ضخمين لتخزين ورفع المياه، يرتبط كل منهما بمنظومة من السواقي لرفع المياه من المستويات السفلية إلى العليا. ويبلغ عمق البئر الأول نحو 10 أمتار، بينما يصل عمق الثاني ‌إلى 8 أمتار".وأضاف الليثي: "شيد البئران باستخدام كتل حجرية ضخمة، يعلوهما بقايا نظام متكامل من السواقي يتمثل في 4 سواق دوارة وشبكة من المجاري الحجرية التي كانت تنقل المياه إلى داخل القلعة، ‌في امتداد مباشر لمنظومة سور مجرى العيون".ويأتي هذا فيما تم الكشف أيضا عن مجموعة من العناصر المعمارية والخدمية المرتبطة بتشغيل هذا النظام، من بينها مسارات حركة الدواب المستخدمة في إدارة السواقي وغرف لإيوائها ومخازن للأعلاف وأحواض لسقي الحيوانات، وعدد من الأرضيات الحجرية المتنوعة مما يعكس مستوى متقدما من التخطيط الهندسي وإدارة الموارد المائية خلال العصر المملوكي.وتعكس هذه الاكتشافات أهمية خاصة لكونها تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل الجزء الأخير من المنظومة الهيدروليكية المرتبطة بسور مجرى العيون بالقاهرة، ‌وهو جزء لم تتناوله المصادر التاريخية المعروفة، الأمر الذي يفتح ‌آفاقا جديدة لدراسة تطور هذا المشروع الهندسي ⁠الفريد ومراحله المختلفة.فيما قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار المصري، ضياء زهران، إن "أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا مسجد يرجع للعصر ⁠المملوكي، شملت إيوان القبلة والمحراب وأجزاء من الرواق الجنوبي الغربي، بالإضافة إلى أجزاء من الأرضيات الحجرية الخاصة به".وأضاف زهران: "تم الكشف عن ⁠غرفة دفن مرتبطة بالمسجد، إلى جانب مجموعة من المقابر التي تعود إلى فترات إسلامية مختلفة وتضم بقايا عظام آدمية، فضلا عن مقبرة يُرجح تأريخها إلى العصر الإسلامي المبكر، بما يساهم في فهم ​أعمق للتسلسل التاريخي والعمراني للمنطقة".

https://sarabic.ae/20250806/مصر-تحبط-واحدة-من-أكبر-عمليات-تهريب-الآثار-1103425496.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, الأخبار