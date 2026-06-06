https://sarabic.ae/20260606/اكتشاف-نظام-مائي-متكامل-وبقايا-مسجد-بمحيط-قلعة-صلاح-الدين-في-مصر-صور-1114122090.html
اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد بمحيط قلعة صلاح الدين في مصر... صور
اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد بمحيط قلعة صلاح الدين في مصر... صور
سبوتنيك عربي
كشفت بعثة مصرية فرنسية مشتركة عن نظام مائي متكامل يعود للعصر المملوكي في منطقة عرب اليسار، وبقايا مسجد من العصر المملوكي في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي في... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T14:43+0000
2026-06-06T14:43+0000
2026-06-06T14:43+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104286/28/1042862862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95dd35e8b8e6d6f978577572d2784b0a.jpg
ونقلت صحيفة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن وزارة السياحة والآثار المصرية، أن الكشف جاء خلال أعمال البعثة ضمن مشروع علمي ينفذ في منطقتين رئيسيتين في محيط القلعة، هما عرب اليسار والحطابة، في إطار برنامج أوسع لدراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة.وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، بأن البعثة خلال أعمالها في منطقة عرب اليسار "كشفت عن نظام مائي متكامل يرجع إلى العصر المملوكي، يعد من أهم نظم إمداد القلعة بالمياه، حيث أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن بئرين ضخمين لتخزين ورفع المياه، يرتبط كل منهما بمنظومة من السواقي لرفع المياه من المستويات السفلية إلى العليا. ويبلغ عمق البئر الأول نحو 10 أمتار، بينما يصل عمق الثاني إلى 8 أمتار".وأضاف الليثي: "شيد البئران باستخدام كتل حجرية ضخمة، يعلوهما بقايا نظام متكامل من السواقي يتمثل في 4 سواق دوارة وشبكة من المجاري الحجرية التي كانت تنقل المياه إلى داخل القلعة، في امتداد مباشر لمنظومة سور مجرى العيون".ويأتي هذا فيما تم الكشف أيضا عن مجموعة من العناصر المعمارية والخدمية المرتبطة بتشغيل هذا النظام، من بينها مسارات حركة الدواب المستخدمة في إدارة السواقي وغرف لإيوائها ومخازن للأعلاف وأحواض لسقي الحيوانات، وعدد من الأرضيات الحجرية المتنوعة مما يعكس مستوى متقدما من التخطيط الهندسي وإدارة الموارد المائية خلال العصر المملوكي.وتعكس هذه الاكتشافات أهمية خاصة لكونها تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل الجزء الأخير من المنظومة الهيدروليكية المرتبطة بسور مجرى العيون بالقاهرة، وهو جزء لم تتناوله المصادر التاريخية المعروفة، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة لدراسة تطور هذا المشروع الهندسي الفريد ومراحله المختلفة.فيما قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار المصري، ضياء زهران، إن "أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا مسجد يرجع للعصر المملوكي، شملت إيوان القبلة والمحراب وأجزاء من الرواق الجنوبي الغربي، بالإضافة إلى أجزاء من الأرضيات الحجرية الخاصة به".وأضاف زهران: "تم الكشف عن غرفة دفن مرتبطة بالمسجد، إلى جانب مجموعة من المقابر التي تعود إلى فترات إسلامية مختلفة وتضم بقايا عظام آدمية، فضلا عن مقبرة يُرجح تأريخها إلى العصر الإسلامي المبكر، بما يساهم في فهم أعمق للتسلسل التاريخي والعمراني للمنطقة".
https://sarabic.ae/20250806/مصر-تحبط-واحدة-من-أكبر-عمليات-تهريب-الآثار-1103425496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104286/28/1042862862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c981fc42be50483fd99903a10ef08dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, الأخبار
اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد بمحيط قلعة صلاح الدين في مصر... صور
كشفت بعثة مصرية فرنسية مشتركة عن نظام مائي متكامل يعود للعصر المملوكي في منطقة عرب اليسار، وبقايا مسجد من العصر المملوكي في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت صحيفة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن وزارة السياحة والآثار المصرية، أن الكشف جاء خلال أعمال البعثة ضمن مشروع علمي ينفذ في منطقتين رئيسيتين في محيط القلعة، هما عرب اليسار والحطابة، في إطار برنامج أوسع لدراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة.
وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، بأن البعثة خلال أعمالها في منطقة عرب اليسار "كشفت عن نظام مائي متكامل يرجع إلى العصر المملوكي، يعد من أهم نظم إمداد القلعة بالمياه، حيث أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن بئرين ضخمين لتخزين ورفع المياه، يرتبط كل منهما بمنظومة من السواقي لرفع المياه من المستويات السفلية إلى العليا. ويبلغ عمق البئر الأول نحو 10 أمتار، بينما يصل عمق الثاني إلى 8 أمتار".
وأضاف الليثي: "شيد البئران باستخدام كتل حجرية ضخمة، يعلوهما بقايا نظام متكامل من السواقي يتمثل في 4 سواق دوارة وشبكة من المجاري الحجرية التي كانت تنقل المياه إلى داخل القلعة، في امتداد مباشر لمنظومة سور مجرى العيون".
ويأتي هذا فيما تم الكشف أيضا عن مجموعة من العناصر المعمارية والخدمية المرتبطة بتشغيل هذا النظام، من بينها مسارات حركة الدواب المستخدمة في إدارة السواقي وغرف لإيوائها ومخازن للأعلاف وأحواض لسقي الحيوانات، وعدد من الأرضيات الحجرية المتنوعة مما يعكس مستوى متقدما من التخطيط الهندسي وإدارة الموارد المائية خلال العصر المملوكي.
وتعكس هذه الاكتشافات أهمية خاصة لكونها تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل الجزء الأخير من المنظومة الهيدروليكية المرتبطة بسور مجرى العيون بالقاهرة،
وهو جزء لم تتناوله المصادر التاريخية المعروفة، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة لدراسة تطور هذا المشروع الهندسي الفريد ومراحله المختلفة.
فيما قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار المصري، ضياء زهران، إن "أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا مسجد يرجع للعصر المملوكي
، شملت إيوان القبلة والمحراب وأجزاء من الرواق الجنوبي الغربي، بالإضافة إلى أجزاء من الأرضيات الحجرية الخاصة به".
وأضاف زهران: "تم الكشف عن غرفة دفن مرتبطة بالمسجد، إلى جانب مجموعة من المقابر التي تعود إلى فترات إسلامية مختلفة وتضم بقايا عظام آدمية، فضلا عن مقبرة يُرجح تأريخها إلى العصر الإسلامي المبكر، بما يساهم في فهم أعمق للتسلسل التاريخي والعمراني للمنطقة".