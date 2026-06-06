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الخارجية الروسية: تصريحات الأمم المتحدة بشأن هجوم كييف على ستاروبيلسك تفتقر إلى الأساس
الخارجية الروسية: تصريحات الأمم المتحدة بشأن هجوم كييف على ستاروبيلسك تفتقر إلى الأساس
سبوتنيك عربي
طلب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، من مدير مكتب الأمم المتحدة للمعلومات في روسيا فلاديمير كوزنتسوف، نقل المواد المتعلقة بحادثة ستاروبيلسك إلى الأمين... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T16:20+0000
2026-06-06T16:20+0000
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وقالت الوزارة الروسية على موقعها الرسمي: "طلب من فلاديمير كوزنتسوف بنقل المواد التي تسلمها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإحالتها إلى الأمين العام والممثلة الخاصة للأطفال والنزاعات المسلحة والجهات المعنية" .وسلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مدير مكتب الأمم المتحدة للمعلومات في موسكو فلاديمير كوزنتسوف صورًا ومقاطع فيديو من موقع الهجوم الذي استهدف كلية التربية في ستاروبيلسك، حسبما أفادت الخارجية الروسية.وذكرت الوزارة في بيان، أنه " خلال المحادثة قدم الجانب الروسي مواد مصورة ومقاطع فيديو من موقع الهجوم الذي استهدف كلية التربية في ستاروبيلسك في 22 أيار/ مايو الماضي، مؤكدا أنها تُظهر تورط القوات الأوكرانية في الهجوم، إضافة إلى صور للطلاب الذين قُتلوا في الهجوم".وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "في 22 أيار/مايو، شنت القوات الأوكرانية هجومًا إرهابيًا مروعًا على سكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أطفال ومراهقين. لقد كانت جريمة بشعة. لم يكن هناك أي منشأة عسكرية في الموقع، ولا حتى مركبة عسكرية واحدة في الجوار".
https://sarabic.ae/20260606/موسكو-الغرب-يقرر-مجددا-إحياء-الفاشية-1114119938.html
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روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

الخارجية الروسية: تصريحات الأمم المتحدة بشأن هجوم كييف على ستاروبيلسك تفتقر إلى الأساس

16:20 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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طلب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، من مدير مكتب الأمم المتحدة للمعلومات في روسيا فلاديمير كوزنتسوف، نقل المواد المتعلقة بحادثة ستاروبيلسك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وقالت الوزارة الروسية على موقعها الرسمي: "طلب من فلاديمير كوزنتسوف بنقل المواد التي تسلمها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإحالتها إلى الأمين العام والممثلة الخاصة للأطفال والنزاعات المسلحة والجهات المعنية" .

وأضافت أن روسيا تتوقع أن تأخذ الأمم المتحدة هذه المعلومات في الاعتبار ضمن عملية التحقق التي تجريها، كما تأمل في أن تصدر إدانة علنية وواضحة للأعمال الإرهابية التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وسلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مدير مكتب الأمم المتحدة للمعلومات في موسكو فلاديمير كوزنتسوف صورًا ومقاطع فيديو من موقع الهجوم الذي استهدف كلية التربية في ستاروبيلسك، حسبما أفادت الخارجية الروسية.
مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
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13:13 GMT
وذكرت الوزارة في بيان، أنه " خلال المحادثة قدم الجانب الروسي مواد مصورة ومقاطع فيديو من موقع الهجوم الذي استهدف كلية التربية في ستاروبيلسك في 22 أيار/ مايو الماضي، مؤكدا أنها تُظهر تورط القوات الأوكرانية في الهجوم، إضافة إلى صور للطلاب الذين قُتلوا في الهجوم".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن الهجوم على ستاروبيلسك يعد جريمة بشعة حيث لا وجود هناك لأي منشآت عسكرية.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "في 22 أيار/مايو، شنت القوات الأوكرانية هجومًا إرهابيًا مروعًا على سكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أطفال ومراهقين. لقد كانت جريمة بشعة. لم يكن هناك أي منشأة عسكرية في الموقع، ولا حتى مركبة عسكرية واحدة في الجوار".
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