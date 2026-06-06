https://sarabic.ae/20260606/خلال-تفقده-لمدمرة-كيم-جونغ-أون-يتعهد-ببناء-قوة-بحرية-لـالضربة-القاضية-1114108945.html
خلال تفقده لمدمرة.. كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة بحرية لـ"الضربة القاضية"
خلال تفقده لمدمرة.. كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة بحرية لـ"الضربة القاضية"
سبوتنيك عربي
أشرف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، على اختبار ملاحة للمدمرة البحرية "كانغ كون"، خلال زيارة ميدانية للسفينة. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T05:32+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأكد الزعيم كيم، خلال الزيارة، "ضرورة تعزيز قدرات البحرية الكورية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي للبلاد"، مشددًا على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لـ"تصبح قوة قادرة على تحمّل جزء من مسؤولية الردع النووي بشكل موثوق".وقال زعيم كوريا الديمقراطية إن "بناء أسطول بحري يمتلك القدرة على توجيه ضربة قاضية للأعداء فوق سطح الماء وتحته، يمثّل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الدفاعية الخمسية، التي يتبناها الحزب الحاكم"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت.وأظهرت صور نشرتها الوكالة، الزعيم كيم جونغ أون، برفقة عدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى جانب ابنته جو آي، خلال تفقد المدمرة.وتأتي الزيارة، في وقت أعلنت فيه كل من بكين وبيونغ يانغ، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور كوريا الديمقراطية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد استضافته، في مايو/ أيار الماضي، قمتين منفصلتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sarabic.ae/20260604/كيم-جونغ-أون-يتفقد-منشأة-نووية-جديدة-في-كوريا-الديمقراطية-1114030537.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار
خلال تفقده لمدمرة.. كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة بحرية لـ"الضربة القاضية"
أشرف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، على اختبار ملاحة للمدمرة البحرية "كانغ كون"، خلال زيارة ميدانية للسفينة.
وأكد الزعيم كيم، خلال الزيارة، "ضرورة تعزيز قدرات البحرية الكورية بما يضمن دعم منظومة الردع النووي للبلاد"، مشددًا على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لـ"تصبح قوة قادرة على تحمّل جزء من مسؤولية الردع النووي بشكل موثوق".
وقال زعيم كوريا الديمقراطية إن "بناء أسطول بحري يمتلك القدرة على توجيه ضربة قاضية للأعداء فوق سطح الماء وتحته، يمثّل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الدفاعية الخمسية، التي يتبناها الحزب الحاكم"، وفقا لوكالة
الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت.
وأظهرت صور نشرتها الوكالة، الزعيم كيم جونغ أون، برفقة عدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى جانب ابنته جو آي، خلال تفقد المدمرة.
وتأتي الزيارة، في وقت أعلنت فيه كل من بكين وبيونغ يانغ، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور كوريا الديمقراطية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد استضافته، في مايو/ أيار الماضي، قمتين منفصلتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.