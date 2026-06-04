https://sarabic.ae/20260604/كيم-جونغ-أون-يتفقد-منشأة-نووية-جديدة-في-كوريا-الديمقراطية-1114030537.html

كيم جونغ أون يتفقد منشأة نووية جديدة في كوريا الديمقراطية

كيم جونغ أون يتفقد منشأة نووية جديدة في كوريا الديمقراطية

سبوتنيك عربي

تفقد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الأربعاء، مصنعًا جديدًا لإنتاج المواد النووية، دخل الخدمة حديثًا في 3 يونيو/حزيران، بحسب ما أفادت... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T02:43+0000

2026-06-04T02:43+0000

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واطلع كيم على خطوط إنتاج جديدة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، كما راجع مؤشرات تشغيل المصنع وخطته الإنتاجية طويلة الأمد.وذكرت الوكالة أن قدرة البلاد على إنتاج المواد النووية المخصصة للأغراض العسكرية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القوات النووية لكوريا الشمالية.كما عُقد اجتماع تشاوري مهم لبحث سبل تعزيز القدرات النووية للبلاد.وشدد كيم جونغ أون على أن تعزيز قوة الردع النووي يمثل ضرورة أساسية للدفاع عن الأمن الوطني والسيادة وحق البلاد في التنمية، في ظل ما وصفه بالمواجهة الطويلة الأمد وتزايد التهديدات.وقال كيم: "أود اليوم أن أحيي مرة أخرى علماءنا النوويين".وفي وقت سابق، هذا الشهر، أكّد المندوب الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن وضع بلاده كدولة نووية "لن يتغير بفعل التصريحات الخارجية أو الرغبات الأحادية"، مشددًا أن بيونغ يانغ، "لن تخضع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف".وقال كيم سونغ، في بيان، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تستغل الدورة الـ11 لمؤتمر مراجعة تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، لـ"تشويه أجواء المؤتمر" عبر إثارة ما وصفها بـ"مزاعم لا أساس لها" بشأن الوضع الحالي والحقوق السيادية لكوريا الديمقراطية الشعبية.واتهم مندوب كوريا الديمقراطية الشعبية، الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بـ"التشكيك في الامتلاك الواقعي والمبرر" لبلاده للأسلحة النووية، وفي حقها بممارسة الدفاع المشروع كدولة ذات سيادة.وأكد أن محاولة فرض التزامات معاهدة عدم الانتشار على كوريا الديمقراطية، رغم انسحابها منها وفق المادة العاشرة، تمثل "انتهاكًا صارخًا" لروح المعاهدة وتجاهلًا لمبادئ القانون الدولي.

https://sarabic.ae/20260507/كوريا-الديمقراطية-وضعنا-كدولة-نووية-لن-يتغير-ولن-نعود-إلى-معاهدة-عدم-الانتشار-1113172423.html

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