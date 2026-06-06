https://sarabic.ae/20260606/دمشق-ترشح-يحيى-دياب-سفيرا-جديدا-لدى-القاهرة-1114132259.html
دمشق ترشح يحيى دياب سفيرا جديدا لدى القاهرة
دمشق ترشح يحيى دياب سفيرا جديدا لدى القاهرة
سبوتنيك عربي
"كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية لـ" سبوتنيك" تفاصيل ترشيح السفير الجديد لدى القاهرة بعد تحفظ الأخيرة على المرشح السابق محمد طه الأحمد. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T23:56+0000
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وقال المصدر أن السفير الجديد هو يحيى دياب، الذي تم ترشيحه منتصف يوم السبت بعد موافقة القاهرة على الأسم أولا، على أن يتم الاعتماد الرسمي لاحقا.وكان يحيى رئيسا للبعثة السورية في فرنسا في وقت سابق، وفي بلجراد في العام 2013- 2014- حيث انشق عن النظام السابق، واستقر في ألمانيا حتى اليوم.وفق المصدر فإن القاهرة تحفظت على أي ترشيح من الأسماء التي كانت في إدلب، أو التي كانت ضمن "جبهة تحرير الشام"، وأبدت موافقة مبدأية حول ترشيح بعض الأسماء من الدبلوماسيين الذين سبق لهم العمل في عواصم عربية ودولية. ويحيى دياب هو عضو المكتب التنفيذي وعضو مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسيين في "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية".وعمل قبل الثورة السورية في مهام عدة ضمن بعثات دبلوماسية في كل من روما وأبوظبي والكويت وبلغراد، كما تولَّى رئاسة اللجنة النقابية في الخارجية السورية، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.
https://sarabic.ae/20260604/الجزائر-وسوريا-تتفقان-على-إعادة-بعث-آليات-التعاون-الثنائي-بين-البلدين--1114061040.html
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أخبار سوريا اليوم, مصر, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, مصر, العالم العربي, حصري
دمشق ترشح يحيى دياب سفيرا جديدا لدى القاهرة
23:56 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 23:57 GMT 06.06.2026)
حصري
"كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية لـ" سبوتنيك" تفاصيل ترشيح السفير الجديد لدى القاهرة بعد تحفظ الأخيرة على المرشح السابق محمد طه الأحمد.
وقال المصدر أن السفير الجديد هو يحيى دياب، الذي تم ترشيحه منتصف يوم السبت بعد موافقة القاهرة على الأسم أولا، على أن يتم الاعتماد الرسمي لاحقا.
وكان يحيى رئيسا للبعثة السورية في فرنسا في وقت سابق، وفي بلجراد في العام 2013- 2014- حيث انشق عن النظام السابق، واستقر في ألمانيا حتى اليوم
.
وفق المصدر فإن القاهرة تحفظت على أي ترشيح من الأسماء التي كانت في إدلب، أو التي كانت ضمن "جبهة تحرير الشام"، وأبدت موافقة مبدأية حول ترشيح بعض الأسماء من الدبلوماسيين الذين سبق لهم العمل في عواصم عربية ودولية.
ويحيى دياب هو عضو المكتب التنفيذي وعضو مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسيين في "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية".
وعمل قبل الثورة السورية في مهام عدة ضمن بعثات دبلوماسية في كل من روما وأبوظبي والكويت وبلغراد، كما تولَّى رئاسة اللجنة النقابية في الخارجية السورية، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.