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لم يحقق رضا سوى 15% من الألمان... ميرتس يسجل أدنى مستوى لشعبيته
لم يحقق رضا سوى 15% من الألمان... ميرتس يسجل أدنى مستوى لشعبيته
سبوتنيك عربي
بلغ استياء الشعب الألماني من المستشار فريدريش ميرتس، أدنى مستوياته على الإطلاق، وفقا لاستطلاع أجري في ألمانيا. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T18:31+0000
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وفقًا لدراسة أجراها معهد "إينسا" لعلم الاجتماع بتكليف من صحيفة ألمانية، أنه "لا يزال 15% فقط من المستطلعة آراؤهم راضين عن أداء فريدريش ميرز، وهو أدنى مستوى مسجل... في المقابل، يشعر 77% من المواطنين بالاستياء من المستشار".لم يستبعد ماركوس فرونماير، عضو البرلمان الألماني، عن "حزب البديل من أجل ألمانيا"، إجراء انتخابات اتحادية مبكرة في ألمانيا في وقت مبكر من العام المقبل، في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.
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العالم, أخبار ألمانيا

لم يحقق رضا سوى 15% من الألمان... ميرتس يسجل أدنى مستوى لشعبيته

18:31 GMT 06.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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بلغ استياء الشعب الألماني من المستشار فريدريش ميرتس، أدنى مستوياته على الإطلاق، وفقا لاستطلاع أجري في ألمانيا.
وفقًا لدراسة أجراها معهد "إينسا" لعلم الاجتماع بتكليف من صحيفة ألمانية، أنه "لا يزال 15% فقط من المستطلعة آراؤهم راضين عن أداء فريدريش ميرز، وهو أدنى مستوى مسجل... في المقابل، يشعر 77% من المواطنين بالاستياء من المستشار".

تراجعت نسبة تأييد ميرتس بأربع نقاط مئوية منذ نهاية أبريل/نيسان. في الوقت نفسه، لا يشعر سوى 16% من الألمان بالرضا عن الحكومة الائتلافية الحالية، بينما أعرب 78% من المستطلعة آراؤهم عن رأي مخالف.

كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
دميترييف: القوى العاقلة في ألمانيا تدرك ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا
4 يونيو, 13:23 GMT

أُجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران، وشمل 1206 أشخاص، حيث أن هامش الخطأ حوالي 3%.

لم يستبعد ماركوس فرونماير، عضو البرلمان الألماني، عن "حزب البديل من أجل ألمانيا"، إجراء انتخابات اتحادية مبكرة في ألمانيا في وقت مبكر من العام المقبل، في ظل تراجع شعبية الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.
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