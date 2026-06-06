https://sarabic.ae/20260606/مخاوف-من-توطين-المهاجرين-تشعل-أزمة-في-ليبيا-1114121299.html
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
مع عودة ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة المشهد الليبي، تجدد الجدل حول دور المنظمات الدولية العاملة في البلاد، بعدما تحولت شائعات بشأن وجود خطط لتوطين... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T13:44+0000
2026-06-06T13:44+0000
2026-06-06T13:44+0000
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مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
وتكشف هذه التطورات عن حجم الحساسية التي باتت تحيط بعمل المنظمات الدولية في ليبيا، في ظل تفاقم أزمة الهجرة وتزايد المخاوف الشعبية من تحول البلاد إلى وجهة دائمة للمهاجرين بدلاً من كونها محطة عبور نحو أوروبا.وجاءت الاحتجاجات الأخيرة بعد تداول واسع لمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن نيّة جهات أممية تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، وهي مزاعم سارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى نفيها بشكل قاطع.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى وجود "ملايين العمال الأفارقة" داخل السوق الليبي يعملون دون تسجيل رسمي أو دفع ضرائب أو امتلاك أي وضع قانوني واضح، وهو ما وصفه بـ"المشهد المرعب" الذي يثير مخاوف واسعة لدى المواطنين.وأشارت تقارير تتحدث عن وجود نحو 47 جنسية داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي تسبب – بحسب وصفها – في ضغوط هائلة على البنية التحتية والخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه.
سبوتنيك عربي
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صبري سراج
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, аудио
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, аудио
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
مع عودة ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة المشهد الليبي، تجدد الجدل حول دور المنظمات الدولية العاملة في البلاد، بعدما تحولت شائعات بشأن وجود خطط لتوطين المهاجرين إلى موجة احتجاجات استهدفت مقار الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين في العاصمة طرابلس.
وتكشف هذه التطورات عن حجم الحساسية التي باتت تحيط بعمل المنظمات الدولية في ليبيا، في ظل تفاقم أزمة الهجرة وتزايد المخاوف الشعبية من تحول البلاد إلى وجهة دائمة للمهاجرين بدلاً من كونها محطة عبور نحو أوروبا.
وجاءت الاحتجاجات الأخيرة بعد تداول واسع لمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن نيّة جهات أممية تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، وهي مزاعم سارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى نفيها بشكل قاطع.
في هذا السياق، حذر المحلل السياسي الليبي د. إسماعيل المحيشي، من تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، معتبرًا أن "تزايد أعداد المهاجرين بصورة "غير طبيعية" وغياب أي تنظيم قانوني أو إداري لوجودهم داخل البلاد، خلق حالة من القلق والغضب في الشارع الليبي، وسط مخاوف متصاعدة من مخططات محتملة لتوطين المهاجرين داخل ليبيا".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى وجود "ملايين العمال الأفارقة" داخل السوق الليبي يعملون دون تسجيل رسمي أو دفع ضرائب أو امتلاك أي وضع قانوني واضح، وهو ما وصفه بـ"المشهد المرعب" الذي يثير مخاوف واسعة لدى المواطنين.
في سياق متصل، حذرت المحامية والحقوقية الليبية، ثريا الطويبي، من التداعيات المتصاعدة لأزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية معقدة نتيجة التدفق الكبير للمهاجرين، في ظل استمرار حالة الانقسام وعدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011".
وأشارت تقارير تتحدث عن وجود نحو 47 جنسية داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي تسبب – بحسب وصفها – في ضغوط هائلة على البنية التحتية والخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه.