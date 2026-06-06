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موسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن
موسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا لم تدر ظهرها قط للولايات المتحدة، ومنفتحة على إقامة علاقات جديدة معها. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T20:36+0000
2026-06-06T20:36+0000
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وقال نوفاك في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأميركية على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لم تُدِر روسيا ظهرها للولايات المتحدة قط... نحن مستعدون ومنفتحون على هذه العلاقة الجديدة. الكرة الآن في ملعبكم".وقال بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتسوية حول أوكرانيا. يعتقدون أن التسوية حول أوكرانيا تأتي أولًا، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. نعتقد أن هذا نهج خاطئ".وقال أوشاكوف على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي متحدثًا عن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة: " عند الضرورة، نُبلغ عن المكالمات الهاتفية بين رئيسينا . بالإضافة إلى ذلك، هناك اتصالات أخرى تتم في الغالب عبر الهاتف ".
https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الروسية-تصريحات-الأمم-المتحدة-بشأن-هجوم-كييف-على-ستاروبيلسك-تفتقر-إلى-الأساس-1114125375.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن

20:36 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Murad Orudzhev
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا لم تدر ظهرها قط للولايات المتحدة، ومنفتحة على إقامة علاقات جديدة معها.
وقال نوفاك في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأميركية على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لم تُدِر روسيا ظهرها للولايات المتحدة قط... نحن مستعدون ومنفتحون على هذه العلاقة الجديدة. الكرة الآن في ملعبكم".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة تربط تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، مضيفًا أن موسكو تعتبر هذا النهج خاطئًا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتسوية حول أوكرانيا. يعتقدون أن التسوية حول أوكرانيا تأتي أولًا، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. نعتقد أن هذا نهج خاطئ".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
الخارجية الروسية: تصريحات الأمم المتحدة بشأن هجوم كييف على ستاروبيلسك تفتقر إلى الأساس
16:20 GMT
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الجمعة، بأن الاتصالات بين الممثلين الروس والأمريكيين تتم في الغالب عبر الهاتف.
وقال أوشاكوف على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي متحدثًا عن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة: " عند الضرورة، نُبلغ عن المكالمات الهاتفية بين رئيسينا . بالإضافة إلى ذلك، هناك اتصالات أخرى تتم في الغالب عبر الهاتف ".
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