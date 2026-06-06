https://sarabic.ae/20260606/موسكو-روسيا-مستعدة-لإقامة-علاقات-جديدة-مع-الولايات-المتحدة-والكرة-في-ملعب-واشنطن-1114130260.html
موسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن
موسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا لم تدر ظهرها قط للولايات المتحدة، ومنفتحة على إقامة علاقات جديدة معها. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T20:36+0000
2026-06-06T20:36+0000
2026-06-06T20:36+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d7567bc84f5bfe2ff1dec72d057b2a54.jpg
وقال نوفاك في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأميركية على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لم تُدِر روسيا ظهرها للولايات المتحدة قط... نحن مستعدون ومنفتحون على هذه العلاقة الجديدة. الكرة الآن في ملعبكم".وقال بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتسوية حول أوكرانيا. يعتقدون أن التسوية حول أوكرانيا تأتي أولًا، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. نعتقد أن هذا نهج خاطئ".وقال أوشاكوف على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي متحدثًا عن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة: " عند الضرورة، نُبلغ عن المكالمات الهاتفية بين رئيسينا . بالإضافة إلى ذلك، هناك اتصالات أخرى تتم في الغالب عبر الهاتف ".
https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الروسية-تصريحات-الأمم-المتحدة-بشأن-هجوم-كييف-على-ستاروبيلسك-تفتقر-إلى-الأساس-1114125375.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79bfdc475935edc5ade2b7eb1cfa480e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا لم تدر ظهرها قط للولايات المتحدة، ومنفتحة على إقامة علاقات جديدة معها.
وقال نوفاك في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأميركية على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لم تُدِر روسيا ظهرها للولايات المتحدة قط... نحن مستعدون ومنفتحون على هذه العلاقة الجديدة. الكرة الآن في ملعبكم".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة تربط تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، مضيفًا أن موسكو تعتبر هذا النهج خاطئًا.
وقال بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتسوية حول أوكرانيا. يعتقدون أن التسوية حول أوكرانيا تأتي أولًا، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. نعتقد أن هذا نهج خاطئ".
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الجمعة، بأن الاتصالات بين الممثلين الروس والأمريكيين تتم في الغالب عبر الهاتف.
وقال أوشاكوف على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي متحدثًا عن الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة: " عند الضرورة، نُبلغ عن المكالمات الهاتفية بين رئيسينا . بالإضافة إلى ذلك، هناك اتصالات أخرى تتم في الغالب عبر الهاتف ".