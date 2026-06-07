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أصغر دولة تتأهل إلى المونديال تستعرض قوتها برباعية في شباك أروبا
أصغر دولة تتأهل إلى المونديال تستعرض قوتها برباعية في شباك أروبا
سبوتنيك عربي
حقق منتخب كوراساو فوزًا كاسحاً على جاره الأروبي بنتيجة 4-0 في مباراة ودّية، وذلك في إطار استعداداته الأخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T11:48+0000
2026-06-07T11:49+0000
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وشهد ملعب "إرجيليو هاتو" في العاصمة ويلمستاد، والذي امتلأ بالجماهير، احتفالات صاخبة مع فوز "الموجة الزرقاء". وتابع ما يقارب 15 ألف متفرج هذا الانتصار الكبير لمنتخبهم الوطني. كوراساو، الدولة الكاريبية الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها 444 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة، أصبحت أصغر دولة في التاريخ تتأهل لبطولة كأس العالم.وتعتمد آمال كوراساو في البطولة، جزئيًا، على حملة تصفيات استثنائية قادها المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، فقد حجز المنتخب مقعده في المونديال بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 10 مباريات، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.ويدخل منتخب كوراساو البطولة بطموح تحقيق المفاجأة في مجموعة صعبة تضم ألمانيا، كوت ديفوار والإكوادور. وسيخوض الفريق مباراته الافتتاحية، في 14 يونيو/ حزيران الجاري ضد ألمانيا في هيوستن، ضمن افتتاح المجموعة الخامسة، قبل أن يلتقي بالإكوادور في 21 من الشهر ذاته في كنساس سيتي، ثم بمنتخب كوت ديفوار "الأفيال" بعد 4 أيام في فيلادلفيا.
https://sarabic.ae/20260606/عمدة-نيويورك-يتنبأ-بتتويج-منتخب-عربي-بكأس-العالم-2026--1114129695.html
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

أصغر دولة تتأهل إلى المونديال تستعرض قوتها برباعية في شباك أروبا

11:48 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 11:49 GMT 07.06.2026)
© Photo / x.comمنتخب كوراساو لكرة القدم
منتخب كوراساو لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Photo / x.com
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حقق منتخب كوراساو فوزًا كاسحاً على جاره الأروبي بنتيجة 4-0 في مباراة ودّية، وذلك في إطار استعداداته الأخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه.
وشهد ملعب "إرجيليو هاتو" في العاصمة ويلمستاد، والذي امتلأ بالجماهير، احتفالات صاخبة مع فوز "الموجة الزرقاء". وتابع ما يقارب 15 ألف متفرج هذا الانتصار الكبير لمنتخبهم الوطني. كوراساو، الدولة الكاريبية الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها 444 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة، أصبحت أصغر دولة في التاريخ تتأهل لبطولة كأس العالم.

وأشعل هذا التأهل التاريخي حماسًا كبيرًا في أرجاء البلاد، إذ حظي اللاعبون بتشجيع حار من الجماهير بعد فوزهم على أروبا، كما أسهم هذا الانتصار في تخفيف وطأة الهزيمة الثقيلة، التي تعرض لها المنتخب، الأسبوع الماضي، أمام اسكتلندا بنتيجة 1-4.

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أمس, 19:40 GMT
وتعتمد آمال كوراساو في البطولة، جزئيًا، على حملة تصفيات استثنائية قادها المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، فقد حجز المنتخب مقعده في المونديال بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 10 مباريات، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.

الجدير بالذكر أن أدفوكات كان استقال من منصبه في فبراير/ شباط الماضي، لرعاية ابنته المريضة، قبل أن يعود لقيادة الفريق في مايو/ أيار الماضي، بعد فترة قصيرة قضاها مواطنه فريد روتن.

ويدخل منتخب كوراساو البطولة بطموح تحقيق المفاجأة في مجموعة صعبة تضم ألمانيا، كوت ديفوار والإكوادور. وسيخوض الفريق مباراته الافتتاحية، في 14 يونيو/ حزيران الجاري ضد ألمانيا في هيوستن، ضمن افتتاح المجموعة الخامسة، قبل أن يلتقي بالإكوادور في 21 من الشهر ذاته في كنساس سيتي، ثم بمنتخب كوت ديفوار "الأفيال" بعد 4 أيام في فيلادلفيا.
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