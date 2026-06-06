https://sarabic.ae/20260606/عمدة-نيويورك-يتنبأ-بتتويج-منتخب-عربي-بكأس-العالم-2026--1114129695.html
عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026
عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
توقع زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، أن يحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس المقبل بمشاركة 48 منتخباً، من بينها ثمانية منتخبات عربية، في أكبر نسخة من المونديال على الإطلاق.ويستند هذا التفاؤل إلى الأداء التاريخي الذي قدمه "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهوا البطولة في المركز الرابع عقب الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا، وسط طموحات بمواصلة كتابة التاريخ على الساحة العالمية. وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة
عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026
توقع زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، أن يحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتنطلق منافسات البطولة
يوم الخميس المقبل بمشاركة 48 منتخباً، من بينها ثمانية منتخبات عربية، في أكبر نسخة من المونديال على الإطلاق.
وكشف ممداني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، عن توقعاته لمسار البطولة، مرجحاً وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية قبل أن يتغلب على المنتخب الفرنسي ويحصد اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
ويستند هذا التفاؤل إلى الأداء التاريخي الذي قدمه "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهوا البطولة في المركز الرابع عقب الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا، وسط طموحات بمواصلة كتابة التاريخ على الساحة العالمية.
وستقام بطولة كأس العالم 2026
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.