عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/عمدة-نيويورك-يتنبأ-بتتويج-منتخب-عربي-بكأس-العالم-2026--1114129695.html
عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026
عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
توقع زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، أن يحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T19:40+0000
2026-06-06T19:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107248347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d81d06424a31421e60b28333521fb773.jpg
وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس المقبل بمشاركة 48 منتخباً، من بينها ثمانية منتخبات عربية، في أكبر نسخة من المونديال على الإطلاق.ويستند هذا التفاؤل إلى الأداء التاريخي الذي قدمه "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهوا البطولة في المركز الرابع عقب الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا، وسط طموحات بمواصلة كتابة التاريخ على الساحة العالمية. وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html
https://sarabic.ae/20260528/أمريكا-تمنع-تحليق-الطائرات-من-دون-طيار-فوق-مواقع-كأس-العالم-لكرة-القدم-1113835669.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107248347_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_ac3cdf11f4c4602a07b8299bcfbae08c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة

عمدة نيويورك يتنبأ بتتويج منتخب "عربي" بكأس العالم 2026

19:40 GMT 06.06.2026
© AP Photo / Yuki Iwamuraزهران ممداني وزوجته الفنانة الأمريكية من أصل سوري راما دوجي
زهران ممداني وزوجته الفنانة الأمريكية من أصل سوري راما دوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
توقع زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، أن يحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس المقبل بمشاركة 48 منتخباً، من بينها ثمانية منتخبات عربية، في أكبر نسخة من المونديال على الإطلاق.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
مجتمع
وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
2 يونيو, 21:18 GMT
وكشف ممداني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، عن توقعاته لمسار البطولة، مرجحاً وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية قبل أن يتغلب على المنتخب الفرنسي ويحصد اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
ويستند هذا التفاؤل إلى الأداء التاريخي الذي قدمه "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهوا البطولة في المركز الرابع عقب الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
مقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
مجتمع
أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدم
28 مايو, 18:22 GMT
ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا، وسط طموحات بمواصلة كتابة التاريخ على الساحة العالمية.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала