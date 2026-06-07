https://sarabic.ae/20260607/القيادة-المركزية-الأمريكية-إسقاط-مسيرتين-إيرانيتين-كانتا-تهددان-حركة-المرور-في-مضيق-هرمز--1114132543.html
القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز
القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأحد، أن قواتها أسقطت أمس مسيّرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "أسقطت القوات الأميركية في الشرق الأوسط اليوم (أمس بالتوقيت المحلي) طائرتين إيرانيتين بدون طيار هجوميتين في اتجاه واحد هددت حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز".وأضافت: "ولا تزال القوات الأميركية متمركزة ومستعدة لمواصلة الدفاع ضد العدوان الإيراني".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمي السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أميركية في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز "دون إذن"، وفق تعبيره. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.واندلعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260606/إيران-تتهم-واشنطن-بتهديد-استقرار-الشرق-الأوسط-وتحملها-مسؤولية-أي-تصعيد-محتمل-1114127559.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, القيادة المركزية الأمريكية
العالم, إيران, أخبار إيران, القيادة المركزية الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأحد، أن قواتها أسقطت أمس مسيّرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز.
وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "أسقطت القوات الأميركية في الشرق الأوسط اليوم (أمس بالتوقيت المحلي) طائرتين إيرانيتين بدون طيار هجوميتين في اتجاه واحد هددت حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز".
وأضافت: "ولا تزال القوات الأميركية متمركزة ومستعدة لمواصلة الدفاع ضد العدوان الإيراني".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمي السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أميركية
في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز "دون إذن"، وفق تعبيره.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأميركية 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.
واندلعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.