https://sarabic.ae/20260607/باحثون-روس-يدرسون-احتراق-الأمونيا-لتطوير-جيل-جديد-من-الوقود-الخالي-من-الكربون-1114146010.html

باحثون روس يدرسون احتراق الأمونيا لتطوير جيل جديد من الوقود الخالي من الكربون

باحثون روس يدرسون احتراق الأمونيا لتطوير جيل جديد من الوقود الخالي من الكربون

سبوتنيك عربي

يبحث علماء من معهد فويفودسكي للحركية الكيميائية والاحتراق، التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم، في كيفية جعل احتراق الأمونيا صديقًا للبيئة وفعالًا... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T16:51+0000

2026-06-07T16:51+0000

2026-06-07T16:51+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

قطاع الطاقة

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في سعي العلماء لإيجاد أنواع وقود خالية من الكربون، أي تلك التي لا تُطلق مركبات تحتوي على الكربون (أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون) في الغلاف الجوي، يتجهون بشكل متزايد إلى الأمونيا. وعلى عكس الهيدروجين، يسهل تخزين الأمونيا ونقلها، ومن الناحية النظرية، لا تُطلق عند احتراقها سوى النيتروجين والماء.بدأت في الآونة الأخيرة نسبيًا عملية البحث عن وقود خالٍ من الكربون، ومن بين المرشحين الواعدين الأمونيا: إذ لا يحتوي جزيئها على الكربون، وتُستخدم على نطاق واسع في الصناعة (على سبيل المثال، في إنتاج الأسمدة النيتروجينية)، ما يعني أن البنية التحتية اللازمة للتخزين والنقل والتوزيع متوفرة بالفعل، كما تقول كسينيا نيكولايفنا أوسيبوفا، الحاصلة على دكتوراه في الفيزياء والرياضيات، والباحثة في مختبر حركية عمليات الاحتراق.يقول فلاديسلاف فيتالييفيتش ماتيوشكوف، الباحث العلمي المساعد: "يُعدّ الهيدروجين وقودًا ممتازًا، لكن تخزينه صعب، لذا اتجهنا إلى الأمونيا كناقلٍ ملائمٍ للهيدروجين. لاستخدامها في المحركات، نحتاج إلى دراسة عملية الاحتراق دراسةً معمقة. عندها يُمكننا إنشاء نماذج حاسوبية وتعديل محركات الاحتراق الداخلي للعمل مع مخاليط جديدة". في حين أن الاحتراق المثالي لا يُنتج سوى النيتروجين والماء، فإن الظروف الواقعية قد تُنتج أكاسيد النيتروجين أو الأمونيا غير المحترقة. كما أن إضافة وقود آخر لتحسين الاحتراق قد تُنتج مواد أكثر سُمّية مثل سيانيد الهيدروجين.ويوضح أندريه جيناديفيتش شماكوف، الحاصل على دكتوراه في الكيمياء ورئيس المختبر: "يجب دراسة كيمياء الاحتراق لفهم التفاعلات التي تحدث في اللهب، مما يسمح لنا باختيار النسبة المثلى للأمونيا والوقود المُضاف والأكسجين. وبهذه الطريقة، يُمكننا الحصول على أقصى طاقة وأقل انبعاثات ضارة". وقد مرّ البحث بثلاث مراحل:تُعد الأمونيا الأنسب لظروف الاحتراق الثابتة، كما هو الحال في السفن أو محطات توليد الطاقة. تعمل هذه المنشآت بثبات بعد الوصول إلى الوضع الأمثل، ولا تتشكل أكاسيد النيتروجين الضارة عمليًا. في المقابل، تشهد المركبات الخفيفة تغييرات متكررة في وضع التشغيل، مما يزيد من الانبعاثات، ويجعل الأمونيا أقل ملاءمة لهذا التطبيق. اكتشف الباحثون مجموعة واسعة من الأيونات المحتوية على النيتروجين في مخاليط الوقود المحتوية على الأمونيا، وكانوا أول من وصف آلية تكوّن الأيونات الموجبة في مخاليط لهب الأمونيا والميثان على مستوى العالم. ويضيف دينيس أناتولييفيتش كنيازكوف، الحاصل على دكتوراه في الفيزياء والرياضيات، وهو باحث علمي أول: "سيساعد هذا في ابتكار أجهزة استشعار تحافظ على وضع التشغيل الأمثل للمحرك في الوقت الفعلي".يمثل هذا العمل خطوة حاسمة نحو تطوير أنظمة وقود عملية خالية من الكربون، والتي يُمكن أن تُقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون العالمية الناتجة عن النقل وإنتاج الطاقة.

https://sarabic.ae/20260519/علماء-روس-يطورون-فلترا-خارقا-لتنقية-المياه-من-المعادن-السامة-1113526702.html

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علوم, روسيا, جامعات روسية, قطاع الطاقة