https://sarabic.ae/20260607/عقوبات-مرتقبة-على-مستوطنين-إسرائيليين-وتحفظات-على-مخرجات-الحوار-المهيكل-في-ليبيا-1114140901.html

عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات "الحوار المهيكل" في ليبيا

عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات "الحوار المهيكل" في ليبيا

سبوتنيك عربي

يبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في زيارته إلى طهران، جهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نقوي "يحمل... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T13:04+0000

2026-06-07T13:04+0000

2026-06-07T13:04+0000

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عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا سبوتنيك عربي عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا

وكان نقوي، عقد خلال الأيام الماضية، لقاءين مع وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، على هامش اجتماعات منظمة "شنغهاي للتعاون".وأكد عزيزي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فرض السلام بالقوة أثبت عدم نجاحه في سياق المباحثات مع إيران"، وذكر أن "أمريكا طلبت من إيران تقديم تنازلات حول اليورانيوم المخصب، وفتح مضيق هرمز دون رسوم"، مشيرًا إلى أن "طهران مصرّة على إنهاء الحرب في الجبهة اللبنانية".عقوبات أوروبية مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في العنف بالضفةتتجه دول أوروبية إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة، تستهدف أفرادًا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر سفر.وذكرت مصادر أن "هذا الاتجاه المنفرد، جاء بعد عدم إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، وتعكس تنامي الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وسّعت بناء المستوطنات".ولفت في تصرريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الإجراءات الأوربية رغم أهميتها فإنها تبدو خجولة، في ظل اعتداءات المستوطنين، فالإحصائيات تتحدث عن أكثر من 1160 شهيدا وسرقة الأموال والممتلكات ومصادرتها، وحرق الأراضي والممتلكات والمحاصيل".تحفظات على مخرجات "الحوار المهيكل" في ليبيا بسبب عدم إدراج بعض المقترحات والبدائل في التقرير النهائيأعرب عدد من المشاركين في "الحوار المهيكل"، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تحفظهم على المخرجات الواردة في التقرير النهائي ضمن مسار الحوكمة.وأرجع الموقعون على التحفظ، سبب موقفهم إلى أن "لجنة الصياغة لم تعتمد بشكل متكرر إدراج عدد من البدائل والمقترحات، التي قدمها أعضاء الحوار، رغم اختلافها جوهريًا عن التوصيات التي تضمنتها المسودة الأولى".وقال المرعاش، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "المبعوثة الأممية هنا تيتيه، تستخدم هذا الحوار لتقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن، رغم الخلافات الحادة داخله"، مشيرًا إلى أن "تيتيه، تستبق الزمن حتى تصادر على المبادرة الأخرى التي يقودها مسعد بولس، الذي يجمع في مبادرته كل الأطراف".ارتفاع تكاليف الشحن البحري بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود وازدحام بعض المواني الآسيوية بسبب مضيق هرمزارتفعت أسعار شحن الحاويات، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة زيادة تكاليف الوقود وازدحام بعض المواني الآسيوية، وتحسن الطلب مع اقتراب موسم الذروة للشحن البحري.وصعد السعر الفوري لشحن حاوية بطول 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا إلى 3649 دولار، بزيادة 27% عن الأسبوع السابق، فيما ارتفعت تكلفة الشحن إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 20% لتصل إلى 3933 دولار.وأضاف غلاب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك أسبابا هيكلية تضاف لما سبق، مثل اختناقات سلاسل الإمداد وازدحام بعض المواني الآسيوية"، مشيرًا إلى "ارتفاع عمليات الصيانة والتشغيل ومرتبات العاملين، مما يفاقم من الأزمة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات".بلجيكا تفوز على تونس بخماسية.. ومصر تخسر أمام البرازيل بهدفين لهدفخسر منتخب مصر أمام منتخب البرازيل بهدفين لهدف، في آخر تجربة قبل بداية كأس العالم، في المباراة الودّية التي جرت على ملعب "هينتنغتون" بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم إيران ونيوزيلندا.وحقق منتخب بلجيكا، فوزا عريضا، على منتخب تونس، بخماسية نظيفة، في المواجهة الودّية التي جمعتهما، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.وقال البنهاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الغرض الأساسي من اللعب من المنتخبات القوية، اكتشاف المشاكل داخل تشكيلة منتخب مصر قبل كأس العالم"، موضحًا أن "هناك مشكلة في قلب الدفاع والمهاجم الصريح".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

عالم سبوتنيك, إسرائيل, أخبار ليبيا اليوم, باكستان, إيران, أخبار كرة القدم, аудио