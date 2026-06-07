https://sarabic.ae/20260607/كيم-يو-جونغ-كوريا-الديمقراطية-لن-تقدم-أي-تنازلات-بشأن-القضية-النووية-1114132973.html
كيم يو جونغ: كوريا الديمقراطية لن تقدم أي تنازلات بشأن القضية النووية
كيم يو جونغ: كوريا الديمقراطية لن تقدم أي تنازلات بشأن القضية النووية
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونغ، بأن كوريا الديمقراطية الشعبية لن تقدم أي تنازلات في مسألة نزع السلاح النووي، مؤكدة... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T03:30+0000
2026-06-07T03:30+0000
2026-06-07T03:31+0000
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ قولها في معرض تعليقها على بيان السلطات الأميركية بشأن إخلاء كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية: "لن تسمح بيونغ يانغ بأي حال من الأحوال بانتهاك تكافؤ القوى لحماية أمن سيادتها. وهذا يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع بأننا لن نقدم أي تنازلات ولو بمقدار ذرة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد".وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق بناءً على نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، أن إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي يمثل هدفًا مشتركًا للولايات المتحدة والصين.وأوضحت كيم يو جونغ أن كوريا الديمقراطية الشعبية "لن تناقش سيادتها مع أي جهة"، لأن ذلك سيشكل انتهاكًا لدستور الدولة.وشددت كيم يو جونغ على أنه يجرى تشكيل "كتلة عدوانية تمتلك أسلحة نووية بشكل مشترك" حول كوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية معادية ونشر أسلحة نووية.وكان زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية هي حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي، مشددًا على أن أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.
https://sarabic.ae/20260604/كيم-جونغ-أون-يتفقد-منشأة-نووية-جديدة-في-كوريا-الديمقراطية-1114030537.html
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كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كيم يو جونغ: كوريا الديمقراطية لن تقدم أي تنازلات بشأن القضية النووية
03:30 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 03:31 GMT 07.06.2026)
صرحت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونغ، بأن كوريا الديمقراطية الشعبية لن تقدم أي تنازلات في مسألة نزع السلاح النووي، مؤكدة التزام بلادها بنهج تعزيز القوات النووية للدولة
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ قولها في معرض تعليقها على بيان السلطات الأميركية بشأن إخلاء كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية: "لن تسمح بيونغ يانغ بأي حال من الأحوال بانتهاك تكافؤ القوى لحماية أمن سيادتها. وهذا يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع بأننا لن نقدم أي تنازلات ولو بمقدار ذرة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد".
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق بناءً على نتائج زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب إلى بكين، أن إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي يمثل هدفًا مشتركًا للولايات المتحدة والصين.
وأوضحت كيم يو جونغ أن كوريا الديمقراطية الشعبية "لن تناقش سيادتها مع أي جهة"، لأن ذلك سيشكل انتهاكًا لدستور الدولة.
وشددت كيم يو جونغ على أنه يجرى تشكيل "كتلة عدوانية تمتلك أسلحة نووية بشكل مشترك" حول كوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية معادية ونشر أسلحة نووية.
وكان زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية هي حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي، مشددًا على أن أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.