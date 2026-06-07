https://sarabic.ae/20260607/وزير-الحرب-الأمريكي-يؤكد-أن-ترامب-لا-يزال-يركز-على-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1114147084.html

وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران

وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران

سبوتنيك عربي

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T17:13+0000

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2026-06-07T17:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزير الحرب الأمريكي أكد في تصريحات صحفية أن "الرئيس ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق".وصرح ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استخراج وتدمير اليورانيوم العالي التخصيب حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن القوات الأمريكية ستوجه مزيدا من الضربات للجيش الإيراني لتتمكن من استخراج اليورانيوم بنفسها.وزعم ترامب أن الولايات المتحدة تعرف مكان جميع المواد النووية الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن تراقب عن كثب المنشآت النووية الإيرانية عبر "كاميرات" في الفضاء، وإذا حدثت أي محاولة للوصول إليها يتم رصدها.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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