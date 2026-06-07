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وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران
وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T17:13+0000
2026-06-07T17:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزير الحرب الأمريكي أكد في تصريحات صحفية أن "الرئيس ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق".وصرح ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استخراج وتدمير اليورانيوم العالي التخصيب حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن القوات الأمريكية ستوجه مزيدا من الضربات للجيش الإيراني لتتمكن من استخراج اليورانيوم بنفسها.وزعم ترامب أن الولايات المتحدة تعرف مكان جميع المواد النووية الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن تراقب عن كثب المنشآت النووية الإيرانية عبر "كاميرات" في الفضاء، وإذا حدثت أي محاولة للوصول إليها يتم رصدها.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260607/إعلام-إسرائيل-أبلغت-إدارة-ترامب-بشن-الهجوم-على-ضاحية-بيروت-قبل-تنفيذه-1114146324.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران

17:13 GMT 07.06.2026
© REUTERS Maxim Shemetovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© REUTERS Maxim Shemetov
تابعنا عبر
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزير الحرب الأمريكي أكد في تصريحات صحفية أن "الرئيس ترامب لا يزال يركز على التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "نعتقد أن اتفاقا جيدا، من المتوقع أن يتم التوصل إليه قريبا".
وصرح ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استخراج وتدمير اليورانيوم العالي التخصيب حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن القوات الأمريكية ستوجه مزيدا من الضربات للجيش الإيراني لتتمكن من استخراج اليورانيوم بنفسها.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
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وزعم ترامب أن الولايات المتحدة تعرف مكان جميع المواد النووية الإيرانية، مضيفًا أن واشنطن تراقب عن كثب المنشآت النووية الإيرانية عبر "كاميرات" في الفضاء، وإذا حدثت أي محاولة للوصول إليها يتم رصدها.

واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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