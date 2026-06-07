أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز وأطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:23 GMT 07.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز وأطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/26، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست.

لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/26، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Filippov
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لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/26، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر ببغاوات مكاو الزرقاء والصفراء، من داخل قفصها، في حديقة الحيوانات، في بكين.

صورة تظهر ببغاوات مكاو الزرقاء والصفراء، من داخل قفصها، في حديقة الحيوانات، في بكين. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
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صورة تظهر ببغاوات مكاو الزرقاء والصفراء، من داخل قفصها، في حديقة الحيوانات، في بكين.

© REUTERS Adnan Abidi

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستقبل رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى قصر حيدر آباد في نيودلهي، الهند، لحضور اجتماع.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستقبل رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى قصر حيدر آباد في نيودلهي، الهند، لحضور اجتماع. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Adnan Abidi

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستقبل رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى قصر حيدر آباد في نيودلهي، الهند، لحضور اجتماع.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، روسيا.

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، روسيا.

© REUTERS David Swanson

حذاء إستيلا بروفاس أثناء مرورها على السجادة الحمراء خلال حفل متحف الفن المعاصر 2026، في متحف جيفن المعاصر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

حذاء إستيلا بروفاس أثناء مرورها على السجادة الحمراء خلال حفل متحف الفن المعاصر 2026، في متحف جيفن المعاصر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS David Swanson

حذاء إستيلا بروفاس أثناء مرورها على السجادة الحمراء خلال حفل متحف الفن المعاصر 2026، في متحف جيفن المعاصر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

© REUTERS Ints Kalnins

شخص يتفاعل أثناء استمتاعه بالزحليقة الإسفنجية خلال مهرجان حساء الفاصوليا الوردية السنوي في فيلنيوس، ليتوانيا.

شخص يتفاعل أثناء استمتاعه بالزحليقة الإسفنجية خلال مهرجان حساء الفاصوليا الوردية السنوي في فيلنيوس، ليتوانيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Ints Kalnins

شخص يتفاعل أثناء استمتاعه بالزحليقة الإسفنجية خلال مهرجان حساء الفاصوليا الوردية السنوي في فيلنيوس، ليتوانيا.

© REUTERS Remo Casilli

بريتشيولا، التميمة الرسمية لفرقة الفوج الرابع من سلاح الفرسان التابع لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، ترتدي زيًا احتفاليًا في آخر يوم عمل لها قبل التقاعد، بعد انضمامها إلى عائلة الدرك عام 2014 ومشاركتها لسنوات في المناسبات الرسمية، وذلك خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في روما، إيطاليا.

بريتشيولا، التميمة الرسمية لفرقة الفوج الرابع من سلاح الفرسان التابع لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، ترتدي زيًا احتفاليًا في آخر يوم عمل لها قبل التقاعد، بعد انضمامها إلى عائلة الدرك عام 2014 ومشاركتها لسنوات في المناسبات الرسمية، وذلك خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في روما، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS Remo Casilli

بريتشيولا، التميمة الرسمية لفرقة الفوج الرابع من سلاح الفرسان التابع لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، ترتدي زيًا احتفاليًا في آخر يوم عمل لها قبل التقاعد، بعد انضمامها إلى عائلة الدرك عام 2014 ومشاركتها لسنوات في المناسبات الرسمية، وذلك خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في روما، إيطاليا.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مباراة شطرنج في الذكرى السنوية الخامسة لمهرجان "حركة الرواد" في مركز الفنون والثقافة في موسكو. يقام هذا المهرجان الدولي للطفولة والشباب ضمن فعاليات عام وحدة شعوب روسيا. وسيحظى الأطفال والشباب بفرصة التعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع والرياضة والتعليم والمبادرات المجتمعية والمشاريع الجماعية.

مباراة شطرنج في الذكرى السنوية الخامسة لمهرجان &quot;حركة الرواد&quot; في مركز الفنون والثقافة في موسكو. يقام هذا المهرجان الدولي للطفولة والشباب ضمن فعاليات عام وحدة شعوب روسيا. وسيحظى الأطفال والشباب بفرصة التعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع والرياضة والتعليم والمبادرات المجتمعية والمشاريع الجماعية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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مباراة شطرنج في الذكرى السنوية الخامسة لمهرجان "حركة الرواد" في مركز الفنون والثقافة في موسكو. يقام هذا المهرجان الدولي للطفولة والشباب ضمن فعاليات عام وحدة شعوب روسيا. وسيحظى الأطفال والشباب بفرصة التعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع والرياضة والتعليم والمبادرات المجتمعية والمشاريع الجماعية.

© AP Photo / Matias Delacroix

ناخب يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في بوغوتا، كولومبيا.

ناخب يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في بوغوتا، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix

ناخب يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في بوغوتا، كولومبيا.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

صورة من معرض "كومبوتكس تايبيه" للتكنولوجيا، يظهر ذراعًا روبوتيةً بيضاء وبرتقالية، وبجانبه لعبة "سلطعون" أحمر. ويقف بجانبهم شخص يرتدي قميصًا أخضر فاتح.

صورة من معرض &quot;كومبوتكس تايبيه&quot; للتكنولوجيا، يظهر ذراعًا روبوتيةً بيضاء وبرتقالية، وبجانبه لعبة &quot;سلطعون&quot; أحمر. ويقف بجانبهم شخص يرتدي قميصًا أخضر فاتح. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chiang Ying-ying

صورة من معرض "كومبوتكس تايبيه" للتكنولوجيا، يظهر ذراعًا روبوتيةً بيضاء وبرتقالية، وبجانبه لعبة "سلطعون" أحمر. ويقف بجانبهم شخص يرتدي قميصًا أخضر فاتح.

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