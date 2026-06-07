أطرف الصور لهذا الأسبوع

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بريتشيولا، التميمة الرسمية لفرقة الفوج الرابع من سلاح الفرسان التابع لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، ترتدي زيًا احتفاليًا في آخر يوم عمل لها قبل التقاعد، بعد انضمامها إلى عائلة الدرك عام 2014 ومشاركتها لسنوات في المناسبات الرسمية، وذلك خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في روما، إيطاليا.