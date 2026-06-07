أطرف الصور لهذا الأسبوع

لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/26، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست.
لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/26، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست.
صورة تظهر ببغاوات مكاو الزرقاء والصفراء، من داخل قفصها، في حديقة الحيوانات، في بكين.
صورة تظهر ببغاوات مكاو الزرقاء والصفراء، من داخل قفصها، في حديقة الحيوانات، في بكين.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستقبل رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى قصر حيدر آباد في نيودلهي، الهند، لحضور اجتماع.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستقبل رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ لدى وصوله إلى قصر حيدر آباد في نيودلهي، الهند، لحضور اجتماع.
صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، روسيا.
صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، روسيا.
حذاء إستيلا بروفاس أثناء مرورها على السجادة الحمراء خلال حفل متحف الفن المعاصر 2026، في متحف جيفن المعاصر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
حذاء إستيلا بروفاس أثناء مرورها على السجادة الحمراء خلال حفل متحف الفن المعاصر 2026، في متحف جيفن المعاصر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
شخص يتفاعل أثناء استمتاعه بالزحليقة الإسفنجية خلال مهرجان حساء الفاصوليا الوردية السنوي في فيلنيوس، ليتوانيا.
شخص يتفاعل أثناء استمتاعه بالزحليقة الإسفنجية خلال مهرجان حساء الفاصوليا الوردية السنوي في فيلنيوس، ليتوانيا.
بريتشيولا، التميمة الرسمية لفرقة الفوج الرابع من سلاح الفرسان التابع لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، ترتدي زيًا احتفاليًا في آخر يوم عمل لها قبل التقاعد، بعد انضمامها إلى عائلة الدرك عام 2014 ومشاركتها لسنوات في المناسبات الرسمية، وذلك خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في روما، إيطاليا.
بريتشيولا، التميمة الرسمية لفرقة الفوج الرابع من سلاح الفرسان التابع لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، ترتدي زيًا احتفاليًا في آخر يوم عمل لها قبل التقاعد، بعد انضمامها إلى عائلة الدرك عام 2014 ومشاركتها لسنوات في المناسبات الرسمية، وذلك خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في روما، إيطاليا.
مباراة شطرنج في الذكرى السنوية الخامسة لمهرجان "حركة الرواد" في مركز الفنون والثقافة في موسكو. يقام هذا المهرجان الدولي للطفولة والشباب ضمن فعاليات عام وحدة شعوب روسيا. وسيحظى الأطفال والشباب بفرصة التعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع والرياضة والتعليم والمبادرات المجتمعية والمشاريع الجماعية.
مباراة شطرنج في الذكرى السنوية الخامسة لمهرجان "حركة الرواد" في مركز الفنون والثقافة في موسكو. يقام هذا المهرجان الدولي للطفولة والشباب ضمن فعاليات عام وحدة شعوب روسيا. وسيحظى الأطفال والشباب بفرصة التعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع والرياضة والتعليم والمبادرات المجتمعية والمشاريع الجماعية.
ناخب يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في بوغوتا، كولومبيا.
ناخب يدلي بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في بوغوتا، كولومبيا.
صورة من معرض "كومبوتكس تايبيه" للتكنولوجيا، يظهر ذراعًا روبوتيةً بيضاء وبرتقالية، وبجانبه لعبة "سلطعون" أحمر. ويقف بجانبهم شخص يرتدي قميصًا أخضر فاتح.
صورة من معرض "كومبوتكس تايبيه" للتكنولوجيا، يظهر ذراعًا روبوتيةً بيضاء وبرتقالية، وبجانبه لعبة "سلطعون" أحمر. ويقف بجانبهم شخص يرتدي قميصًا أخضر فاتح.