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"أنصار الله" تعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية"... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".وأضاف سريع أن "جميع محاولات خصوم جماعة "أنصار الله" اليمنية ستفشل"، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة العسكرية "ما دام العدوان والحصار مستمرين".ويأتي هذا التطور، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مساء الأحد، أهدافًا عسكرية عدة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حق الدفاع المشروع" المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.ويوم أمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
https://sarabic.ae/20260608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-أهداف-عسكرية-في-غرب-ووسط-إيران-1114153737.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر

06:10 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 06:23 GMT 08.06.2026)
© AP Photo / Hani Mohammedأنصار الله
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
أنصار الله
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".

وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل"، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".

وأضاف سريع أن "جميع محاولات خصوم جماعة "أنصار الله" اليمنية ستفشل"، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة العسكرية "ما دام العدوان والحصار مستمرين".
ويأتي هذا التطور، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مساء الأحد، أهدافًا عسكرية عدة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حق الدفاع المشروع" المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران
03:12 GMT
وفي السياق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني، الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية أمس الأحد، لأن "الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره"، وفق تعبيره.
ويوم أمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
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