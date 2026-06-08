"أنصار الله" تعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر
06:10 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 06:23 GMT 08.06.2026)
© AP Photo / Hani Mohammedأنصار الله
أنصار الله
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".
وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل"، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".
وأضاف سريع أن "جميع محاولات خصوم جماعة "أنصار الله" اليمنية ستفشل"، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة العسكرية "ما دام العدوان والحصار مستمرين".
⚡️ أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 8, 2026
🔸حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر تحركاته هدفا لقواتنا
◀️المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع pic.twitter.com/UsBfkPke2M
ويأتي هذا التطور، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مساء الأحد، أهدافًا عسكرية عدة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حق الدفاع المشروع" المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي السياق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني، الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية أمس الأحد، لأن "الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره"، وفق تعبيره.
ويوم أمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.